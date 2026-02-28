Sốc trước giá 23 trò chơi trong KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Cầm 500.000 đồng liệu chơi được mấy trò?

Vốn là cái tên quen thuộc trên bản đồ vui chơi giải trí phía Nam, khu du lịch (KDL) Đại Nam sở hữu quy mô rộng lớn cùng mô hình kết hợp giữa tâm linh - tham quan - giải trí. KDL này vốn luôn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết. Đặc biệt, việc thường xuyên miễn phí vé vào cổng càng khiến Đại Nam trở thành lựa chọn cho nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ.

Chính sách miễn phí vé tham quan giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận khu du lịch này hơn. Tuy nhiên, câu hỏi mà không ít du khách đặt ra là: nếu vào cửa miễn phí, vậy giá các trò chơi và trải nghiệm bên trong liệu có "đắt đỏ"?

Mới đây, bảng giá 23 trò chơi và trải nghiệm tại Đại Nam được nhà sáng tạo nội dung Nhân Đi Ăn chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Danh sách chi tiết từng trò cùng mức giá cụ thể khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

(Nguồn: Nhân Đi Ăn)

Đại Nam vốn được biết đến là tổ hợp tham quan - tâm linh - giải trí với diện tích rộng hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh khu đền thờ, vườn thú, biển nhân tạo, khu vực vui chơi giải trí vẫn là "tọa độ" thu hút đông đảo khách, đặc biệt là giới trẻ và gia đình có trẻ nhỏ.

Trong số hàng chục hoạt động tại đây, 23 trò chơi được liệt kê trong bảng giá lần này gần như là nhóm được quan tâm nhiều nhất.

Với những ai yêu thích cảm giác mạnh, danh sách có thể kể đến: Thảm trượt cầu vồng, Tàu lượn siêu tốc, Thám hiểm bầu trời, Con tàu lốc xoáy, Vượt thác, Xe điện đụng... Đây đều là những trò chơi mang tính vận động cao, tạo cảm giác hồi hộp và thường xuất hiện tại các công viên giải trí lớn.

(Nguồn: Nhân Đi Ăn)

Bên cạnh đó là các trải nghiệm mang yếu tố khám phá, thử thách như: 18 tầng địa ngục Ngũ Long Cung, Bí mật kim tự tháp, Long Thần Đại Mê Cung... Những khu này được thiết kế theo mô hình nhà ma, mê cung hoặc không gian huyền bí, phù hợp với nhóm bạn trẻ thích cảm giác "vừa sợ vừa tò mò".

(Nguồn: Nhân Đi Ăn)

Ngoài ra, Đại Nam cũng không thiếu các hoạt động nhẹ nhàng hơn như khu trò chơi trẻ em, xem phim 4D, tham quan thế giới tuyết hay bơi lội tại biển nhân tạo Đại Nam - một trong những điểm nhấn nổi bật của khu du lịch này.

Điều đáng chú ý là mỗi trò chơi hoặc trải nghiệm đều có mức giá riêng, thay vì áp dụng vé trọn gói. Theo bảng giá được chia sẻ, mức giá dao động từ khoảng 30.000 - 100.000 đồng/người/trò chơi.

Trong đó, phần lớn các trò chơi phổ biến nằm trong khoảng 50.000 - 70.000 đồng/lượt. Một số trò quy mô lớn hoặc trải nghiệm đặc biệt có thể chạm mốc 80.000 - 100.000 đồng.

So với mặt bằng chung của các khu vui chơi giải trí quy mô lớn, nhiều người đánh giá mức giá này khá "mềm", đặc biệt khi tính thêm yếu tố miễn phí vé vào cổng.

(Nguồn: Nhân Đi Ăn)

Với mức giá phổ biến khoảng 50.000 - 70.000 đồng/trò, nếu có trong tay 500.000 đồng, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm khoảng 7 - 10 trò chơi khác nhau, tùy lựa chọn.

Tất nhiên, con số này chưa tính đến chi phí ăn uống hoặc các dịch vụ khác trong khuôn viên. Tuy nhiên, xét riêng phần trò chơi, mức chi này được xem là tương đối hợp lý cho một ngày vui chơi.

Việc miễn phí vé vào cổng nhưng thu phí từng trò giúp du khách chủ động lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Và với mặt bằng giá hiện tại, câu hỏi "cầm 500.000 đồng chơi được mấy trò?" dường như đã có câu trả lời khá rõ ràng: hoàn toàn có thể tận hưởng gần chục trò giải trí bên trong Đại Nam mà không quá "đau ví".

(Nguồn: Nhân Đi Ăn)