KDL Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo nóng ngay đúng tối Mùng 2 Tết

Mới đây, trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao đã đăng tải thông báo về việc thay đổi giờ mở cửa.

Cụ thể bài đăng cho biết: “KHU DU LỊCH ĐẠI NAM THÔNG BÁO MỞ THÊM THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG DỊP TẾT BÍNH NGỌ 2026: Từ sự yêu mến của Quý du khách thập phương, lượng khách đông, cũng như mong muốn đến tham quan Đại Nam của quý du khách nhiều hơn vào dịp Tết Bính Ngọ, Khu du lịch Đại Nam thông báo về việc mở thêm thời gian hoạt động phục vụ để tạo điều kiện tốt nhất cho quý du khách đến tham quan.”

Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán, Khu du lịch Đại Nam đã công bố chuỗi hoạt động vui xuân kéo dài từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, mang đến nhiều chương trình giải trí và ưu đãi dành cho du khách.

Điểm nhấn trong ngày mùng 2 là màn biểu diễn lân sư rồng sôi động, góp phần khuấy động không khí đầu năm và gửi gắm những lời chúc may mắn, thịnh vượng. Bên cạnh đó, chương trình lân sư rồng cũng tiếp tục diễn ra vào mùng 4 Tết.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, khu du lịch áp dụng chính sách miễn phí vé cổng cho khách tham quan. Đặc biệt, vào mùng 2 và mùng 3, ban tổ chức dành tặng 1.000 bao lì xì mỗi ngày cho du khách đến vui xuân.

Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, hàng loạt hoạt động giải trí đặc sắc được triển khai như biểu diễn đua chó, trình diễn flyboard (ván nước), cùng các tiết mục tạp kỹ xiếc – ảo thuật phục vụ khách tham quan. Không gian chợ Tết ẩm thực kết hợp phố đi bộ cũng mở cửa xuyên suốt giai đoạn này, tạo thêm điểm dừng chân hấp dẫn.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan miễn phí tòa bảo tháp 9 tầng từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng âm lịch. Với những khách mua vé gộp biển và vườn thú từ mùng 2 đến mùng 6 sẽ được tặng 1.000 chai dầu mỗi ngày theo chương trình khuyến mãi.

Đáng chú ý, khách lưu trú tại khách sạn trong khuôn viên sẽ được tặng vé tham quan biển hoặc vườn thú. Ưu đãi này không chỉ áp dụng trong dịp Tết mà còn kéo dài đến hết năm 2026.

Với chuỗi hoạt động phong phú và nhiều chính sách ưu đãi, Đại Nam được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong những ngày đầu xuân.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)﻿