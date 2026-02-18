Tết đi ăn bát bún ốc 120 nghìn đồng, tôi thấy rất xứng đáng

Mùng 2 Tết, tôi cùng gia đình đi dạo phố và ghé vào một quán bún ốc trên phố cổ Hà Nội. Sau khi gọi món, chủ quán thông báo nhẹ nhàng: "Hôm nay nhà em bán 120.000 đồng một bát, anh chị thông cảm". Vợ tôi khẽ nhíu mày, nhưng tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Nhiều năm qua, bát bún "giá cắt cổ" là chủ đề gây tranh cãi gay gắt những ngày Tết. Tôi muốn chia sẻ góc nhìn của mình rằng bát bún 120.000 đồng hay đắt hơn vào ngày Tết không phải "chặt chém", mà là một sự thuận mua vừa bán.

Nhiều người thường lấy giá ngày thường là 40.000 - 50.000 đồng/bát ra để làm thước đo và chỉ trích mức giá ngày Tết là phi lý. Tuy nhiên, họ quên mất rằng chi phí vận hành một quán ăn vào ngày mùng 2, mùng 3 Tết khác xa ngày thường.

Thưởng thức bát bún ốc ngon ngày Tết, tuy giá cao nhưng tôi vẫn thấy xứng đáng. (Ảnh: GTrip Tour)

Thứ nhất, hãy nhìn vào thực tế của thị trường nguyên liệu đầu năm. Để có được những con ốc ngon, giòn sần sật hay những mớ rau sống xanh mướt ngay mùng 2, mùng 3 Tết, chủ quán không thể mua với giá như ngày thường.

Chợ chưa họp đầy đủ, hàng chưa nhiều. Những nguyên liệu đặc thù thường có mối hàng riêng, đòi hỏi chi phí vận chuyển và giá gấp đôi, thậm chí gấp ba. Khi bát bún có thêm miếng thịt bò tươi rói hay chút gạch cua xịn, người bán cũng phải tốn nhiều tiền hơn ngày thường.

Thứ hai là chi phí nhân công. Tết là thời điểm ai cũng muốn đoàn tụ bên gia đình, người lao động tại các quán ăn cũng không ngoại lệ. Để giữ chân nhân viên đứng bếp, bưng bê hay trông xe, chủ quán buộc phải chi trả thù lao cao gấp mấy lần ngày thường, tối thiểu gấp 300% theo luật lao động. Một bát bún lúc này không chỉ gánh phí nguyên liệu, mà còn gánh cả chi phí nhân công tăng cao. Chúng ta mua một bát bún, đồng thời cũng đang chi trả cho sự tận tụy của họ.

Bản thân chủ quán cũng hy sinh ngày nghỉ Tết để làm việc, muốn kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường cũng là chính đáng.

Cuối cùng, sự khan hiếm đẩy giá lên cao là điều phù hợp với quy luật cung - cầu. Trong khi phần lớn các cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi, số ít quán mở lại phải đối mặt với một lượng cầu khổng lồ từ những người ngấy bánh chưng, giò chả. Khi "cầu" vượt xa "cung", giá cả điều chỉnh tăng là lẽ tự nhiên của thị trường.

Vì vậy, với tôi, mức giá 120.000 đồng cho bát bún ốc "đầy đủ" nghĩa là ngoài ốc, đậu thì còn có thêm thịt bò, giò... là hợp lý mà tôi vui lòng bỏ tiền ra.

Ngày Tết quán sá vắng lặng, bạn tìm được một chỗ ngồi sạch sẽ, bát nước dùng chua thanh mùi dấm bỗng, ốc giòn sần sật và miếng đậu vàng óng. Đó không chỉ là ăn để no, đó là hưởng thụ cái phong vị Tết.

Tôi sẵn lòng trả 120.000 đồng để đổi lấy cảm giác vui vẻ ngày Tết. Tôi có sự tiện lợi khi không phải lục đục vào bếp, không phải rửa bát và cũng không phải ăn lại món giò chả, bánh chưng đã ngấy tận cổ. Để tôi được hưởng thụ điều này, có những người chấp nhận không nghỉ Tết, đổ mồ hôi trong bếp, chạy đôn chạy đáo giữa các bàn để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Mức giá đó là sự bù đắp xứng đáng cho sức lao động của họ.

"Chặt chém" là khi chủ quán không niêm yết giá, để khách ăn xong mới hét giá trên trời. Còn khi chủ quán đã thông báo rõ ràng từ cửa hoặc ngay khi khách ngồi xuống, đó là một thuận mua vừa bán. Bạn có quyền lựa chọn bỏ ra số tiền này để được phục vụ trong ngày mà ai cũng muốn thảnh thơi, hoặc tự nấu lấy ở nhà và dọn dẹp, rửa bát. Nếu đã ngồi xuống ăn, có nghĩa là bạn chấp nhận giá trị của bát bún đó tại thời điểm đó.

Nếu bạn phải tăng ca hay trực Tết, bạn cũng đòi hỏi thù lao cao gấp mấy lần ngày thường, đúng không?

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.