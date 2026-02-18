Đu trend làm mứt dừa nguyên trái đãi khách dịp Tết: Bê ra mâm khứa nào khứa nấy "khiếp vía" chạy mất dép 10 năm không dám quay lại!

Nghe qua tưởng đùa, ai dè lướt mạng thấy dân tình đua nhau hì hục sên sên đảo đảo cả quả dừa to tổ chảng bọc kín đường tuyết trắng xóa. Khách khứa tới chơi nhà mà gia chủ điềm nhiên bê ra quả mứt này để mời lơi thì đảm bảo vừa nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt, sợ hãi đi về và có lẽ đến tận 10 năm sau vẫn còn ám ảnh cái độ ngọt ngấy tận óc của món ăn chơi trứ danh mùa Tết này.

Từ cõi mạng bước ra đời thực: Trào lưu tưởng "vô tri" mà ai cũng cắm đầu làm theo

Phải công nhận là sức sáng tạo của mấy "pháp sư mạng" Việt Nam là không có giới hạn. Thay vì cặm cụi ngồi thái sợi mỏng dính hay tạo hình hoa hồng hoa cúc điệu đà tốn mấy tiếng đồng hồ, hội Tiktoker đình đám như Trung và Sen Đá, Bảo Đăng Phạm, Xi Vi Lốc hay Đức Hòa lại tiên phong khởi xướng cái trào lưu làm mứt dừa bê nguyên cả quả ném vào chảo đường.

Nhìn cái cảnh tượng nguyên một trái dừa non hoặc dừa bánh tẻ lộc cộc lăn lộn trong chảo sên ngập ngụa đường cát, ai nấy vừa buồn cười vừa tò mò không biết ăn vào sẽ ra cái thể thống gì. Nhiều chị em xem clip xong cũng ngứa ngáy chân tay, nghĩ bụng làm cái này vừa nhanh vừa nhàn, lại có cái để khoe mẽ độ độc lạ rải khắp cõi mạng ngày xuân.

@duchoa





Thế là nhà nhà người người đua nhau mua dừa nguyên quả về lột vỏ, ngâm tẩy rồi tống vào chảo sên lấy sên để. Lên hình thì trông cũng oách xà lách đấy, những trái dừa béo múp míp được nhuộm đủ màu xanh lá dứa, đỏ củ dền áo bên ngoài một lớp đường kết tinh trắng xóa nhìn như quả cầu tuyết, chễm chệ nằm giữa khay mứt Tết trông uy nghi lẫm liệt đến mức chẳng ai dám đụng vào.

Sự thật ngã ngửa đằng sau lớp đường trắng xóa: Món ăn vặt mang sứ mệnh "đuổi khéo" khách

Đẹp thì có đẹp, lạ thì có lạ, nhưng đến cái khúc bổ ra để thưởng thức thì hỡi ôi, cả chủ lẫn khách chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Cái thứ mứt này nó đi ngược lại hoàn toàn với định nghĩa thanh tao của ẩm thực ngày Tết. Lấy ví dụ như anh chàng Đức Hòa trên Tiktok, cất công làm hẳn quả dừa non màu lá dứa xanh mướt và màu đỏ củ dền cực kỳ bắt mắt.

@duchoa





Nhưng khi cắn thử một miếng, chính chủ cũng phải nhăn mặt kêu trời vì "ngán không ăn nổi mọi người ơi, cái này dùng để đuổi khéo khách luôn đó". Vốn dĩ dừa non ăn trực tiếp hoặc làm mứt sợi thì dẻo dẻo, sần sật rất cuốn miệng, nhưng khi để nguyên một khối dày cộp ngậm no nê đường thì độ ngọt ngấy nó tăng lên gấp bội, cắn một miếng mà đường huyết cứ gọi là tăng vọt lên não. Vị ngọt dẻo của củ dền quyện với thịt dừa non dày cui khiến người ta chỉ nhai được đúng một miếng là đầu hàng vô điều kiện.

Chưa kể, dừa non nguyên quả ngậm nước bên trong rất nhiều, dù có sên kỹ đến mấy cũng không thể khô quéo lại như dừa sợi, nên thành phẩm làm ra chỉ để chưng cho vui mắt được một hai ngày là bắt đầu chảy nước, ôi thiu hỏng bét chứ chẳng bề thế để lâu dài được như mứt truyền thống.

Đỉnh điểm của sự "cảm lạnh" phải kể đến cặp đôi Xi Vi Lốc khi mạnh dạn dùng hẳn dừa già để làm mứt nguyên trái. Nhìn thành quả vớt ra khỏi chảo với những tảng đường cục bám lổn nhổn trên bề mặt quả dừa cứng ngắc, cư dân mạng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Dừa già vốn dĩ đã khô, cứng, khó sên đường, nay lại để nguyên khối thì cắn sao cho đứt, nhai sao cho thấu. Khách nào xui xẻo vớ phải quả mứt dừa già nguyên trái này chắc phải vận nội công thâm hậu lắm mới dám nhai, nhai xong có khi mỏi hàm rụng cả răng, ngán đến tận cổ và thề với lòng mình là mười mùa Tết sau cũng không dám bén mảng đến nhà gia chủ để ăn mứt dừa thêm một lần nào nữa.

@xiviloc





Vui thôi đừng vui quá, mứt dừa truyền thống vẫn là chân ái

Suy cho cùng, ba cái trend nấu nướng trên mạng xã hội đôi khi chỉ mang tính chất giải trí, làm màu để câu view tấu hề cho vui nhà vui cửa trong những ngày giáp Tết tất bật. Việc hì hục sên cả quả dừa rồi thu về một cục đường khổng lồ vừa tốn kém thời gian, tốn tiền mua nguyên liệu lại rước cái bực vào người khi thành phẩm ăn không trôi, bỏ thì thương vương thì tội.

Nó chứng minh một chân lý không bao giờ xê dịch, đó là cái gì ông bà ta đã đúc kết từ bao đời nay thì cấm có sai. Mứt dừa thì cứ phải bào sợi mỏng tang, sên đều tay cho đường kết tinh áo một lớp mỏng li ti bám trên bề mặt. Khi ăn bốc một nhúm nhỏ, nhâm nhi cùng tách trà mạn nóng hổi, vị ngọt thanh hòa quyện với cái béo ngậy sần sật của dừa, cái chát nhẹ của trà mới đúng là chuẩn vị Tết cổ truyền.

Dẫu sao thì trào lưu mứt dừa nguyên trái cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mang lại tiếng cười cho cộng đồng mạng trong dịp năm mới. Chị em nào rảnh rỗi, dư dả tiền bạc và muốn thử thách độ kiên nhẫn thì cứ việc đu trend cho biết mùi đời, nhưng nhớ là chỉ làm để quay chụp sống ảo thôi nhé, chứ bưng ra mâm cỗ mời khách thì xác định là năm sau nhà cửa vắng tanh chẳng ai dám đến xông đất đâu!