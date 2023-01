Cô gái háo hức làm mứt dừa sớm để đón Tết và cái kết khiến ai cũng hoang mang

Mỗi dịp Tết đến, gần như tất cả các gia đình Việt Nam đều chuẩn bị khay mứt như một truyền thống để tiếp đãi khách đến chơi nhà. Và trong các loại bánh mứt ấy thì khó mà thiếu đi món mứt dừa “huyền thoại” nhưng lại chưa bao giờ lỗi thời. Trông thì có vẻ đơn giản thế nhưng không phải ai cũng có thể thành công với món mứt dừa, và cũng không ít những “siêu phẩm” mứt dừa thảm họa được ra đời.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cô gái trổ tài làm món mứt dừa đón Tết sớm nhưng cái kết lại khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang. Theo video có thể thấy, nồi mứt dừa sên của cô gái không bắt mắt, khô ráo như tưởng tượng mà lại có màu nâu đậm đặc, đặc biệt lại còn keo dính.

Mứt dừa này lạ quá... (Ảnh: @_dungdiudang)

Đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, từ món mứt dừa hỏng của cô gái lại khiến dân tình phát huy trí tưởng tượng. Nhiều người còn bình luận vô cùng hài hước, nhìn mứt mứt dừa lại thành bánh đa trộn, bánh tráng trộn hay thậm chí là mì cay Hàn Quốc…



Lý do có món mứt dừa siêu phẩm này cũng được hội yêu bếp núc, bao đảm đang chỉ ra lý do như: cho quá ít đường mứt không đủ độ kết dính, để lửa to khiến đường bị bén, sên mứt chưa đủ khô, cho quá nhiều gấc tạo màu khiến mứt dừa không thể sên khô…

Ngoài ra cũng có những bình luận chỉ cô gái này cách “chữa cháy” món mứt này bằng cách mang phần mứt đi rửa sạch, sau đó trộn mứt lại theo tỉ lệ chuẩn rồi tiếp tục cho mẻ mứt lên bếp và sên lại với độ lửa nhỏ vừa phải là được.

Có thể thấy mứt dừa không đơn giản chỉ là một món nhâm nhi, mà chính hương vị ngọt ngào của nó là cầu nối cho những giây phút gia đình sum họp bên nhau để hàn huyên câu chuyện của năm cũ và chia sẻ những mong ước trong năm mới. Bởi vậy mà rất nhiều người dành trọn tâm huyết làm món ăn này.

Ảnh: @Vũ Thanh Hoan, @Khôi mỡ, @Ngô Thanh

Bên cạnh những món mứt dừa thảm họa thì vẫn còn rất nhiều món mứt đẹp mắt và độc lạ. Chỉ cần lướt vài vòng mạng xã hội hay các hội nhóm ẩm thực vào những ngày này, chắc chắn sẽ bắt gặp không ít người háo hức khoe thành phẩm mứt Tết.

Còn bạn, năm hết Tết đến bạn đã thử trổ tài làm món mứt dừa thơm ngon này chưa?