Khách Việt bất ngờ trước cảnh tượng trên phố Trung Quốc dịp năm mới, nhận xét: "Ai cũng như vậy sao?"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Sau đây là một câu chuyện thú vị của du khách Việt khi tới Trung Quốc ngay trong dịp đầu năm mới - xuân Bính Ngọ 2026. Cụ thể, nữ du khách Phạm M.Nguyệt cùng gia đình của mình có chuyến đi tới Nam Ninh vào ngày mồng 2 Tết.

Khi tới đây, họ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trên phố, khu vực có bức tượng Ngựa chào năm mới. Đó là rất đông người đứng tập trung, xếp hàng để đợi tới lượt được vỗ thật mạnh, thật nhiều vào phần sau của tượng.

Ảnh NVCC

"Tôi tự hỏi ai cũng như vậy sao. Sau đó thì tôi mới hiểu", nữ du khách kể. Thực tế, hành động "vỗ mông ngựa" hay "chạm vào ngựa" được người Trung Quốc hướng dẫn này mang ý nghĩa tốt. Nó thể hiện sự mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc trong năm mới. Trên chính chú ngựa ở điểm đến du khách ghé thăm cũng ghi rõ dòng chữ: "Năm Ngựa vỗ mông ngựa, thuận buồm lại như ý", "Vỗ mông ngựa may mắn cả năm".

Vì sao lại phải "chạm vào ngựa"?

Trong những năm Ngọ hoặc dịp Tết Nguyên đán, tại một số địa điểm có tượng ngựa nổi tiếng ở Trung Quốc, hình ảnh du khách chạm vào đầu, lưng hoặc mông tượng ngựa không còn xa lạ. Phần thân sau của tượng thậm chí bóng loáng vì được sờ quá nhiều.

Theo ghi nhận của People’s Daily Online và một số bài viết trên Beijing Evening News, tập tục "sờ ngựa cầu cát tường" xuất hiện tại các khu tham quan có trưng bày tượng ngựa, đặc biệt trong năm Ngọ – năm con Ngựa theo 12 con giáp. Ví dụ như ở khu di tích Viên Minh Viên ở Bắc Kinh – nơi trưng bày các tượng đồng phục dựng – hiện tượng du khách chạm vào tượng linh vật để lấy may từng được truyền thông địa phương nhắc đến như một hành vi mang tính dân gian đầu xuân.

Ảnh

Lý giải về phong tục này, People’s Daily Online cho rằng hình tượng ngựa trong văn hóa Trung Hoa gắn với những thành ngữ cát tường như mã đáo thành công – ngựa đến là thành công hay tinh thần rồng ngựa – mạnh mẽ, sung mãn. Vì thế, chạm vào tượng ngựa được xem là biểu tượng thúc đẩy vận khí, mong mọi việc hanh thông.

Một số bài phân tích văn hóa trên The Paper)cho rằng dù mang sắc thái hài hước trong đời sống hiện đại, hành động này trong bối cảnh đầu năm lại được diễn giải tích cực: “thúc” vận may tiến về phía trước.

Dù vậy, các chuyên gia văn hóa cũng lưu ý đây không phải nghi lễ chính thống toàn quốc, mà chủ yếu là hành vi dân gian, mang tính biểu tượng và du lịch.

Phong tục độc đáo khác trong dịp năm mới ở Trung Quốc

Bên cạnh tục chạm tượng ngựa, Tết Nguyên đán tại Trung Quốc còn gắn với nhiều phong tục thú vị. Một trong những hình ảnh phổ biến nhất là dán chữ “福” (Phúc) ngược trên cửa nhà. Theo Xinhua News Agency và chuyên mục văn hóa của People’s Daily, chữ "Phúc" khi đảo ngược đồng âm với "đáo – đến", nên nghe như "phúc đã đến nhà".

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nhiều gia đình từ sớm còn thực hiện việc treo đèn lồng đỏ và đốt pháo. Hành động này được cho là mang ý nghĩa xua tà, cầu bình an. Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc cho biết truyền thuyết về quái vật “Niên” là nguồn gốc của phong tục này; màu đỏ và tiếng nổ lớn được tin có thể xua đuổi điều xấu.

Ẩm thực ngày Tết cũng mang đậm tính biểu tượng. Vào những ngày đầu năm mới, người Trung Quốc thường ăn sủi cảo và mì trường thọ. Theo CCTV.com, sủi cảo có hình dáng giống thỏi vàng cổ, tượng trưng cho tài lộc, còn mì trường thọ biểu trưng cho sức khỏe và tuổi thọ. Ở miền Bắc, cả gia đình cùng gói sủi cảo đêm giao thừa được xem là nghi thức đoàn viên quan trọng.

Từ việc “vỗ mông ngựa” đến treo chữ Phúc ngược hay gói sủi cảo đầu năm, có thể thấy Tết ở Trung Quốc không chỉ là dịp sum vầy mà còn là không gian của những biểu tượng may mắn. Với du khách, những hành động tưởng chừng kỳ lạ ấy lại chính là trải nghiệm văn hóa đáng nhớ, phản ánh cách người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới hanh thông, đủ đầy.