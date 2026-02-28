Xúc động cú lừa ngọt ngào của nam sinh An Giang, dùng hợp đồng quảng cáo ảo đưa ông bà đi tận hưởng tuổi già

Khác với những người trẻ luôn sẵn sàng xách ba lô lên và đi, việc rủ rê ông bà hay bố mẹ lớn tuổi ra ngoài ăn uống vui chơi chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Tâm lý xót tiền chung của người lớn luôn là rào cản lớn nhất khiến họ thường xuyên từ chối những lời mời của con cháu. Mới đây, một đoạn video clip ghi lại hành trình đưa ông bà nội đi chơi của một cậu học sinh lớp 12 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ một cách giải quyết vô cùng tinh tế và đáng yêu.

Nam sinh dẫn ông bà nội đi trải nghiệm những chỗ ăn uống, vui chơi của Gen Z

Đoạn video mở ra một lịch trình đi chơi siêu hiện đại mà cậu bạn chu đáo chuẩn bị cho ông bà của mình. Thay vì những điểm đến mang đậm nét truyền thống thường thấy, anh chàng lại chọn rạp chiếu phim, rủ ông bà vào tiệm photobooth chụp ảnh lấy liền và cuối cùng là thưởng thức một bữa tiệc buffet hoành tráng. Hình ảnh hai ông bà với gương mặt hiền từ nhưng lại vô cùng vui vẻ đồng hành cùng cháu trai trong mọi hoạt động của giới trẻ đã tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấm áp khiến ai xem cũng phải mỉm cười lây.

Nam sinh cùng ông bà nội đi xem phim

Tuy nhiên, điều làm nên sức hút thực sự của đoạn clip lại nằm ở bí mật đằng sau sự gật đầu đồng ý của ông bà. Anh chàng chia sẻ rằng để thuyết phục hai người chịu đi chơi cậu đã phải dùng đến một lời nói dối ngọt ngào. Cậu dõng dạc tuyên bố đây là công việc nhận quảng cáo, suất ăn đã được người ta trả tiền sẵn và yêu cầu bắt buộc phải có ông bà đi cùng để quay phim. Chính lý do đáng yêu này đã đánh trúng tâm lý thương cháu vất vả và sự tiếc của thường trực của người lớn tuổi. Kết quả là ông bà đã diện bộ quần áo đẹp đi theo để hỗ trợ công việc cho đứa cháu trai cưng.

Anh chàng còn đưa ông bà đi chụp photobooth lưu giữ kỷ niệm

Dưới phần bình luận, vô số lời khen ngợi đã được gửi gắm đến chủ nhân của đoạn clip. Cư dân mạng đánh giá rất cao sự thấu hiểu tâm lý người lớn của anh chàng: “Em còn giả bộ nói là người ta book trả tiền ông bà chịu đi nữa. Thương em và ông bà nội”, “Giả bộ để ông bà nội mới chịu đi thương vậy trời”. Vừa được đi chơi trải nghiệm sự mới mẻ, vừa không mang cảm giác xót tiền hay trở thành gánh nặng tài chính cho con cháu chính là điều mà phụ huynh nào cũng mong muốn sâu thẳm trong lòng. Nhiều cư dân mạng còn để lại nhiều lời chúc sức khoẻ cho ông bà và khen anh chàng quá dễ thương, hiếu thảo.

Buổi đi chơi kết thúc với bữa ăn buffet hoành tráng

Được biết, anh chàng hiếu thảo và tinh tế này là Minh Nhựt, hiện đang sinh sống cùng ông bà nội ở An Giang. Xuyên suốt kênh cá nhân của mình, Nhựt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười cùng ông bà. Câu chuyện của Minh Nhựt đã mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người xem dịp đầu năm mới.

Nguồn: Dương Minh Nhựt