Thông tin nóng người hay đi xe buýt ở TP.HCM cần biết

Những ai thường xuyên đi xe buýt tại TP.HCM có lẽ đã bắt đầu nhận thấy một thay đổi nhỏ nhưng rất đáng chú ý: lên xe không cần tìm tiền lẻ, không phải lúng túng mua vé giấy. Chỉ cần một chiếc thẻ ngân hàng, “bíp” một cái là có thể an tâm ngồi xuống. Hệ thống thanh toán không tiền mặt trên xe buýt đang được mở rộng nhanh chóng, và từ tháng 3/2026 tới đây, sẽ tiếp tục có thêm nhiều tuyến triển khai.

Ảnh Báo Lao Động

Hơn 100 tuyến chấp nhận quẹt thẻ ngân hàng

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM được các báo trong nước dẫn lại, TP.HCM đã triển khai thanh toán không tiền mặt trên hơn 100 tuyến xe buýt. Hành khách có thể sử dụng thẻ Visa, Mastercard, Napas của các ngân hàng trong nước để thanh toán trực tiếp trên xe.

Báo Tuổi Trẻ cho biết việc lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ không tiếp xúc (contactless) là một phần trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng của thành phố. Hành khách chỉ cần đưa thẻ lại gần máy đọc khi lên xe, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và trừ tiền theo chặng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ NAPAS – đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán nội địa – hệ thống còn hỗ trợ cả thẻ ảo tích hợp qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Điều này đồng nghĩa, người dân có thể dùng chính điện thoại để thanh toán mà không cần mang theo tiền mặt.

Ảnh VinaID

Việc thanh toán không tiền mặt giúp rút ngắn thời gian lên xuống xe, hạn chế ùn ứ tại cửa xe vào giờ cao điểm. Với nhiều người trẻ, đây là thay đổi “nhỏ mà tiện”, nhưng với hệ thống vận hành, đây là bước tiến lớn trong số hóa dữ liệu và quản lý doanh thu.

Từ 01/03/2026: Tiếp tục mở rộng, hướng tới đồng bộ

Không dừng lại ở hơn 100 tuyến đã triển khai, từ ngày 01/03/2026, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng máy quẹt thẻ trên thêm một số tuyến xe buýt. Thông tin này được nhiều cơ quan báo chí dẫn lại trong bối cảnh thành phố chuẩn bị điều chỉnh một số chính sách giá vé và thúc đẩy vé liên thông với metro.

Báo Lao Động từng đưa tin TP.HCM đang tiến tới mô hình vé tích hợp giữa xe buýt và Metro số 1, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển đa phương tiện. Dù chưa công bố đầy đủ danh sách từng tuyến mới, định hướng chung là mở rộng tối đa thanh toán không tiền mặt để tiến tới đồng bộ toàn hệ thống.

Điều này cho thấy thành phố không chỉ dừng ở việc “thêm tiện ích”, mà đang thay đổi cách vận hành giao thông công cộng theo hướng thông minh hơn, minh bạch hơn. Dữ liệu thanh toán điện tử giúp cơ quan quản lý nắm rõ lượng khách theo từng khung giờ, từng tuyến, từ đó có thể điều chỉnh tần suất phù hợp.

Ảnh Tinh Tế

Với người dân, lợi ích dễ thấy nhất là không còn cảnh phải chuẩn bị tiền lẻ, không sợ thiếu tiền khi lên xe, đặc biệt trong những chuyến đi gấp. Dù tiện lợi, hệ thống quẹt thẻ cũng có một điểm mà nhiều người mới sử dụng dễ “vấp”: khi xuống xe, hành khách cần quẹt thẻ lại lần nữa để chốt cước.

Theo hướng dẫn từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM được các báo dẫn lại, nếu không thực hiện thao tác này, hệ thống có thể tự động tính tiền toàn tuyến thay vì tính theo chặng thực tế. Điều này đã từng khiến một số hành khách bất ngờ khi kiểm tra biến động số dư.

Ngoài ra, với thẻ Visa hoặc Mastercard phát hành ở nước ngoài, hành khách có thể bị tính thêm phí chuyển đổi ngoại tệ theo chính sách của ngân hàng phát hành thẻ. Ví điện tử vẫn có thể sử dụng trong một số trường hợp, nhưng độ ổn định chưa bằng thẻ ngân hàng vật lý hoặc thẻ ảo tích hợp chính thống.

Học sinh, sinh viên – nhóm sử dụng xe buýt thường xuyên – cũng có thể dùng thẻ ngân hàng để thanh toán. Tuy nhiên, nếu thuộc diện được trợ giá hoặc miễn giảm, hành khách vẫn nên tìm hiểu kỹ quy định áp dụng cho từng đối tượng. Việc mở rộng thanh toán không tiền mặt trên xe buýt cho thấy giao thông công cộng TP.HCM đang thay đổi theo hướng hiện đại hơn từng ngày. Từ một thói quen nhỏ như chuẩn bị tiền lẻ, người dân giờ đây chỉ cần mang theo một chiếc thẻ hoặc điện thoại.



