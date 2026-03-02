Hé lộ về khách sạn dành cho giới siêu giàu vừa bốc cháy ở Dubai

'Cánh buồm' độc đáo của Dubai

Rạng sáng 1/3, khách sạn biểu tượng Burj Al Arab tại Dubai bị mảnh vỡ từ một máy bay không người lái rơi xuống, gây hỏa hoạn. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai kịp thời khống chế ngọn lửa, đảm bảo không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố này vẫn khiến du khách hoang mang, lo lắng cho công trình được mệnh danh là khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới.

Khách sạn biểu tượng Burj Al Arab tại Dubai nhìn từ xa. Ảnh: Jumeirah Hotels & Resorts.

Khách sạn Burj Al Arab tọa lạc tại hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah, thành phố Dubai ở UAE. Khách sạn khai trương năm 1999, là khách sạn cao nhất thế giới ở thời điểm vừa ra mắt. Tổng chi phí xây dựng khách sạn lên đến 1,6 tỷ USD. Công trình này cao 321 m với 56 tầng, kết nối với đất liền qua một cây cầu riêng biệt. Sảnh chính có khoảng thông suốt từ dưới lên trên, cao gần 180 m. The Times of India ví nơi này là biểu tượng hàng đầu của Dubai, đưa thành phố này bước vào bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Khu vực sảnh được trang trí bằng hệ thống đèn công suất lớn.

Điểm đặc biệt nhất của Burj Al Arab là thiết kế mô phỏng hình dáng cánh buồm dhow truyền thống của Ả Rập, tượng trưng cho khát vọng vươn tầm của thành phố xa hoa Dubai.

Nhìn từ bên ngoài, Burj Al Arab có hai tông màu chủ đạo là trắng và xanh thiên thanh, nhưng khi bước vào trong, du khách choáng ngợp bởi “cuộc dạo chơi sắc màu” kết hợp với hệ thống đèn đủ màu treo khắp nơi. Nội thất của khách sạn được lấy cảm hứng từ bốn yếu tố lửa, nước, gió và không khí.

Nội thất rực rỡ của khách sạn.

Những dịch vụ xa hoa không tưởng

Đội ngũ nhân viên của khách sạn gồm 1.500 người được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó có 200 đầu bếp, 70 nhân viên tiếp đón. Những ứng viên thi tuyển vào đây sẽ trải qua bài kiểm tra về kiến thức thời trang, đồ xa xỉ. Để tôn lên đẳng cấp, tòa nhà dùng khoảng 1.790 m2 lá vàng 24K để trang trí nội thất.

Thời điểm vừa đi vào hoạt động, Burj Al Arab có 202 phòng suite hạng sang, mỗi phòng có quản gia riêng, được đào tạo theo những tiêu chuẩn cao nhất. Khách tới đây được trang bị iPad bằng vàng, trải nghiệm 17 loại gối khác nhau. Du khách lưu trú tại hạng phòng Royal Suite được sử dụng thang máy, rạp chiếu phim và nhà hàng riêng dưới biển. Hạng phòng này có phòng ngủ chính trang trí bằng vàng sợi, TV treo trên trần và hệ thống giường xoay độc đáo.

Nhiều khu vực mang đậm phong cách Trung Đông.

Mức giá lưu trú tại khách sạn dao động theo mùa, khởi điểm từ khoảng 5.000 AED/đêm (tương đương 35,5 triệu đồng). Riêng phòng tổng thống có mức giá lên tới 120.000 AED/đêm (khoảng 850 triệu đồng). Sân đỗ trực thăng trên đỉnh tòa nhà là địa điểm tổ chức các sự kiện golf, quần vợt quy mô lớn.

Khách sạn có gần 10 nhà hàng đẳng cấp, phục vụ các món ăn tuyệt hảo từ đầu bếp trứ danh. Dịch vụ ẩm thực của Burj Al Arab cũng không dành cho người thường với mức giá khó tin. Tại đây, một ly cocktail có giá 9.000 USD.

Du khách lưu trú tại đây được đưa đón bằng xe Rolls-Royce, sử dụng đồ vệ sinh cá nhân miễn phí đến từ thương hiệu thời trang đắt đỏ. Cà phê được pha tại khách sạn cũng trang trí bởi vụn vàng 24K nguyên chất.

Burj Al Arab chỉ dành cho giới tinh hoa.

"Sang trọng chỉ là một khía cạnh của khách sạn. Tường và sàn được ốp đá cẩm thạch. Nhiều chi tiết nội thất được dát vàng, bọc nhung, tạo nên không gian xa hoa", CNN miêu tả.

Suốt hai thập kỷ kể từ khi được xây dựng, Burj Al Arab được biết đến như một nơi mà người bình thường không thể tiếp cận, trừ những cá nhân, dòng họ thực sự quyền lực và giàu có. Đến đầu năm 2021, tập đoàn sở hữu khách sạn mới mở tour tham quan bên trong, mỗi tour kéo dài khoảng 90 phút.

Nhiều người chỉ trích rằng nội thất mạ vàng và sự xa hoa của khách sạn này quá phô trương. Tuy nhiên, những thiết kế đều nằm trong tính toán của kiến trúc sư người Australia Tom Wright. Nơi đây thu hút những người đứng đầu thành phố Dubai, giới siêu giàu nổi tiếng như Roger Federer, Claudia Schiffer and Ronan Keating...