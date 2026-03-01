Khách sạn Louis Vuitton đầu tiên đón HIEUTHUHAI làm khách VIP nhưng vì sao không cho ngủ qua đêm?

Mới đây, nam rapper HIEUTHUHAI vừa khiến cộng đồng mạng rần rần chú ý khi bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh check in tại một khách sạn mang thương hiệu Louis Vuitton cực kỳ xa hoa ngay giữa thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đứng trong không gian sang trọng lộng lẫy ngập tràn họa tiết hàng hiệu, hình ảnh của anh chàng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sự thật bất ngờ là khách sạn xa hoa này không đơn thuần phải là một nơi lưu trú thông thường để khách hàng đến ngủ hay nghỉ dưỡng.

HIEUTHUHAI vừa qua đã có mặt tại khách sạn Louis Vuiton Hotel Bangkok

Được biết, đây thực chất là một không gian pop up độc quyền do nhà mốt nước Pháp dựng lên theo hình thức khách sạn nhằm làm điểm nhấn hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ra đời của họa tiết Monogram huyền thoại. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu chọn Bangkok làm điểm dừng chân đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, mở cửa đón khách từ ngày 11/2 đến ngày 15/3/2026.

Khách sạn của Louis Vuitton tại Thái Lan

Toàn bộ khuôn viên của khách sạn pop-up này được đặt trọn vẹn trong một dinh thự trăm năm tuổi và trải dài khắp bốn tầng lầu, mang đến trải nghiệm nghệ thuật du hành vô cùng choáng ngợp. Hành trình bắt đầu từ tầng 1 với khu vực đón khách lộng lẫy như quầy check-in của một khách sạn thật. Bước lên tầng 2, khách tham quan sẽ bước vào không gian sảnh chờ và phòng lưu trữ trưng bày những chiếc túi mang tính biểu tượng vượt thời gian.

Trong khi đó, tầng 3 lại đầy sáng tạo khi tái hiện một phòng tập gym hiện đại kết hợp cùng quầy bar ấm cúng. Điểm nhấn cuối cùng nằm ở tầng 4 với căn phòng trưng bày di sản trăm tuổi cùng một khoảng sân thượng mang đậm phong cách kiến trúc Paris hoa lệ. Dù mang danh là khách sạn nhưng thực chất mỗi không gian tại đây lại đóng vai trò như một phòng triển lãm nghệ thuật các sản phẩm biểu tượng của Louis Vuitton.

Không gian trưng bày bên trong khiến cho nhiều người không khỏi xuýt xoa

Vé vào khách sạn miễn phí nhưng khách tham quan cần phải đăng ký đặt chỗ trước trên website chính thức của thương hiệu để dễ dàng kiểm soát số lượng và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ này lấn sân sang lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Cách đây vài năm, Louis Vuitton cũng từng gây chấn động giới mộ điệu khi quyết định cải tạo một trụ sở sầm uất trên đại lộ Champs Elysées ở Pháp thành một khu phức hợp khách sạn năm sao và mua sắm đẳng cấp. Dự án ở Paris này từng khiến dân tình phải trầm trồ ngước nhìn khi dùng một mô hình chiếc cốp mang họa tiết đặc trưng với kích thước siêu khổng lồ để bao trùm toàn bộ mặt tiền rộng hơn một trăm hai mươi ngàn mét vuông trong suốt thời gian dài thi công.