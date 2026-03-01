Khách Nhật đỏ mặt chỉ vì uống ly cà phê mà bị chị chủ quán liên tục gọi cưng khen đẹp trai quá

Người Việt Nam từ lâu đã luôn để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi sự nhiệt tình, nồng hậu và chân thành trong cách đối nhân xử thế. Đôi khi, một cuộc gặp gỡ tình cờ tại một quán nhỏ ven đường cũng đủ để dệt nên những kỷ niệm khó quên, minh chứng cho một đất nước hiếu khách vô ngần.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy thú vị của một nam du khách người Nhật Bản trong chuyến hành trình khám phá Trà Vinh đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Khi ghé chân qua một quán cà phê yên bình bên dòng sông, anh đã được chủ quán tiếp đón bằng tất cả sự niềm nở đặc trưng của con người miền Tây. Trong lúc đang thong thả thưởng thức hương vị cà phê sữa đá, nam du khách đã vô cùng bất ngờ khi được chị chủ quán chủ động ngỏ lời chụp ảnh giúp để lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên bờ sông.

Nam du khách bất ngờ được chủ quán cà phê ngỏ lời chụp ảnh

Trước lời mời đầy nhiệt thành, nam du khách đã vui vẻ đồng ý và ngay lập tức anh đã được trải nghiệm một buổi chụp hình ngoài mong đợi. Chị chủ quán không chỉ có tâm mà còn bộc lộ kỹ năng của một nhiếp ảnh gia thực thụ. Chị liên tục điều chỉnh tư thế cho khách, hướng dẫn anh cách nghiêng đầu hay nhìn vào chỗ nào để lấy được những góc chụp đẹp nhất, đặc biệt là tôn lên sóng mũi cao của vị khách này. Suốt quá trình đó, chị không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp trai của anh: “Cưng đẹp quá trời, quá đẹp, quá đẹp” là lời khen chị liên tục thốt lên khi nhìn ảnh mình đã chụp.

Chị chủ quán cà phê liên tục khen nam du khách đẹp và chỉ anh tạo dáng

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ và thích thú nhất trong đoạn video này không chỉ là trình độ tiếng Việt cực kỳ điêu luyện của nam du khách mà còn là sự dễ thương của chị chủ quán: “1 tiếng cưng, 2 tiếng cưng sao mà chịu nổi đây trời. Chị chủ quá dễ thương đi, chụp hình lại đẹp nữa chứ!”, “Mấy bà miên Tây ơi tôi cười xỉu, sao mà bà thật thà quá vậy”, “Đáng yêu dữ trời, công nhận đi du lịch mà gặp mấy anh chị nhiệt tình như vậy siêu thích luôn”.

Bộ ảnh được chủ quán cà phê chụp cho nam du khách

Sau khi những bức ảnh được hoàn thành, chính nam du khách cũng phải sững sờ thừa nhận rằng chị chủ quán có tay nghề quá xịn. Những khung hình không chỉ đẹp về bố cục mà còn chứa đựng cả sự tận tâm của người chụp. Đoạn video kết thúc với nụ cười rạng rỡ của cả hai, để lại trong lòng người xem một cảm giác nhẹ nhàng và đầy thiện cảm.

Chính những khoảnh khắc giao thoa văn hóa giản đơn như thế này đã góp phần vẽ nên một hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Sự tử tế và hiếu khách của những con người bình dị như chị chủ quán cà phê tại Trà Vinh đã để lại những ấn tượng khó quên, khiến mỗi hành trình khám phá Việt Nam của du khách đều trở nên vô giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Ảnh: @papaken_vn