Khách Nhật nhận thua 100% trước kiểu đồ ăn này của Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã được xem là "nam châm" hút khách nước ngoài. Không chỉ bởi sự đa dạng về nguyên liệu, cách chế biến phong phú mà còn bởi cảm giác rất đời, rất gần gũi mà những món ăn nơi đây mang lại. Với nhiều du khách quốc tế, hành trình khám phá Việt Nam không thể trọn vẹn nếu thiếu những buổi ngồi ghế nhựa ven đường, vừa ăn vừa ngắm phố phường, nghe tiếng xe cộ và cảm nhận nhịp sống địa phương. Và cũng chính từ những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, không ít người đã "phải lòng" ẩm thực Việt theo cách rất khó lý giải.

Mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam lại được phen thích thú trước chia sẻ của một vị khách Nhật Bản quen mặt. Trong một video trải nghiệm ẩm thực, anh thẳng thắn thừa nhận rằng mình "luôn thua 100% trước mùi thơm của quán ăn vỉa hè Việt Nam". Không cần giới thiệu dài dòng, câu nói ngắn gọn ấy đủ để khiến nhiều người bật cười vì… quá đúng. Bởi với không ít thực khách, cả trong lẫn ngoài nước, sức hấp dẫn của đồ ăn vỉa hè Việt Nam đôi khi không nằm ở hình thức, mà ở chính mùi hương bốc lên từ những bếp than, chảo dầu hay nồi nước dùng sôi sùng sục.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Theo chia sẻ của vị khách Nhật, anh cho biết bản thân rất khó cưỡng lại những quán ăn bình dân ven đường. Dù không có bàn ghế sang trọng, không không gian máy lạnh, thậm chí chỉ là vài chiếc ghế nhựa thấp, nhưng hương thơm tỏa ra từ đồ ăn luôn khiến anh… đầu hàng.

Lần này, "thử thách" mà vị khách Nhật đối mặt là một quán ốc vỉa hè đúng kiểu Việt Nam. Trên bàn là đủ loại món quen thuộc với dân mê ốc: ngao hấp thơm lừng sả gừng, ốc bươu nướng tiêu dậy mùi, ốc hương sốt bơ béo ngậy, ốc móng tay xào mì hấp dẫn… Mỗi món được dọn ra đều nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khiến anh không giấu được sự hào hứng. Vừa ăn, anh vừa gật gù, liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên trước hương vị đậm đà.

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ nằm ở phản ứng chân thật khi ăn uống, mà còn ở cách vị khách Nhật này cảm nhận ẩm thực Việt. Với anh, đồ ăn vỉa hè không đơn thuần là món ăn rẻ tiền hay giải pháp "ăn cho no", mà là một phần văn hóa sống động, nơi con người, mùi vị và không khí phố phường hòa quyện vào nhau.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Nhân vật chính trong câu chuyện này không xa lạ với cư dân mạng Việt. Anh được biết đến trên mạng với cái tên Mori_tencho, là một vị khách Nhật Bản từng gây sốt trên mạng xã hội nhờ loạt video trải nghiệm ẩm thực và đời sống rất đời thường tại Việt Nam. Anh được yêu mến bởi thái độ lịch sự, cách nói chuyện nhẹ nhàng, biểu cảm chân thật và đặc biệt là sự trân trọng dành cho đồ ăn Việt - từ bánh mì, phở, bún chả cho tới những quán vỉa hè bình dân. Nhiều khoảnh khắc Mori_tencho ăn uống ngon lành, gật gù khen ngợi hay cúi đầu cảm ơn người bán đã khiến cư dân mạng Việt "tan chảy", xem anh như hình ảnh một vị khách Nhật tử tế, dễ thương và cực kỳ thiện cảm với Việt Nam.

Câu chuyện "nhận thua 100% trước mùi thơm quán vỉa hè" vì thế không chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ, mà còn phản ánh sức hút rất riêng của ẩm thực Việt. Đó là thứ sức hút không cần quảng cáo hào nhoáng, không cần nhà hàng sang trọng, chỉ cần một góc phố nhỏ, vài món ăn nóng hổi và mùi thơm đủ khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải chậm bước lại.

(Nguồn: @mori_biahoi)