Trời lạnh cứ nấu món ăn này cả nhà tranh nhau gắp, vừa dẻo vừa bùi thơm nức mũi

Mùa đông, mùa của những cơn gió lạnh se sắt cũng chính là lúc những quả bí đỏ lên ngôi vương trong căn bếp của các chị em. Bình thường nhắc đến bí đỏ, chúng ta thường chỉ nghĩ ngay đến những bát canh sườn hầm ngọt lịm hay những ly sữa bí béo ngậy. Nhưng ăn mãi cũng chán, đôi khi muốn đổi gió cho bữa cơm gia đình hoặc đơn giản là tìm một món ăn vặt "lai rai" mà không sợ béo, thì bí đỏ nướng tỏi kiểu Pháp chính là "chân ái" mà tôi mới tìm ra.

Thú thực là tôi cũng có chút hối hận vì tại sao không biết đến công thức này sớm hơn. Cái cảm giác cắn vào miếng bí nướng nóng hổi, vị ngọt tự nhiên của bí quyện với mùi thơm nồng nàn của tỏi cháy cạnh, thêm chút mặn mòi của muối biển, nó thực sự khiến người ta phải xuýt xoa. Cách làm thì dễ như trở bàn tay, vụng về đến mấy cũng chẳng thể thất bại, các mẹ hãy cùng lăn vào bếp thử ngay nhé!

Bí kíp nằm ở sự đơn giản và mộc mạc

Để làm món này ngon nhất, chị em nên chọn loại bí đỏ hồ lô hoặc bí Nhật (loại vỏ xanh, quả nhỏ cầm nặng tay), loại này thịt chắc, dẻo và ngọt hơn bí đỏ thường rất nhiều. Bạn chẳng cần phải gọt vỏ đâu, vì lớp vỏ bí khi nướng lên ăn rất bùi và chứa nhiều vitamin, chỉ cần dùng muối chà xát thật kỹ bên ngoài rồi rửa sạch là được.

Sau khi bỏ ruột, hãy cắt bí thành những miếng vừa ăn, đừng mỏng quá kẻo bị khô, cũng đừng dày quá kẻo lâu chín, cứ thái miếng cau hoặc miếng vuông cỡ ngón tay cái là chuẩn nhất. Bí quyết để món ăn này trở thành "cực phẩm" nằm ở khâu tẩm ướp. Bạn cho bí vào một cái bát lớn, thêm tỏi băm nhuyễn (càng nhiều tỏi càng thơm nhé), một chút muối biển hoặc muối hồng để vị mặn thanh thoát hơn, rắc thêm chút tiêu đen đập dập cho dậy mùi.

Điều quan trọng tiếp theo mà nhiều người hay bỏ qua, đó là thêm một thìa bột mì và một thìa bột bắp (hoặc bột năng). Đừng lo lắng, lớp bột này không làm bạn béo lên đâu, nó chỉ đóng vai trò như một lớp áo mỏng giúp giữ lại độ ẩm bên trong miếng bí, đồng thời tạo ra lớp vỏ xém vàng giòn rụm rất bắt mắt khi nướng. Cuối cùng, rưới thêm một thìa dầu ăn hoặc dầu ô liu, trộn đều tất cả lên để từng miếng bí đều được "tắm" trong gia vị. Cái khâu trộn này thôi mà mùi thơm của tỏi với tiêu đã bốc lên thơm nức mũi rồi, cảm giác như mình đang chuẩn bị một món ăn ở nhà hàng 5 sao vậy.

Thành quả ngọt ngào trong chiếc nồi chiên không dầu

Xếp bí vào khay nướng, nhớ dàn đều ra để khí nóng có thể lưu thông làm chín đều các mặt, đừng xếp chồng lên nhau quá dày nhé. Set nhiệt độ ở mức 175 đến 180 độ C và nướng trong khoảng 15 đến 20 phút. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tranh thủ dọn dẹp bếp núc hoặc pha một cốc trà. Mùi thơm tỏa ra từ lò nướng sẽ khiến bụng bạn bắt đầu réo rắt biểu tình đấy. Khi tiếng "ting" vang lên, mở nắp nồi ra, bạn sẽ thấy những miếng bí đã chuyển sang màu vàng ruộm, lấm tấm những vụn tỏi xém cạnh trông cực kỳ hấp dẫn.

Cắn thử một miếng, ôi chao, lớp vỏ bên ngoài hơi dai nhẹ, mằn mặn vị muối tỏi, cay nồng vị tiêu, rồi đến lớp thịt bí bên trong mềm mại, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi. Nó không bị ngấy dầu mỡ như bí chiên truyền thống, cũng không bị nhạt nhẽo như bí luộc. Món này ăn nóng là ngon nhất, có thể dùng làm món khai vị, món ăn vặt cho hội chị em "tám" chuyện, hoặc làm món phụ trong bữa cơm chiều cũng cực kỳ đưa cơm.

Thực sự, chỉ với vài nghìn đồng tiền bí đỏ và những gia vị có sẵn trong góc bếp, chúng ta đã có thể tạo ra một món ăn vừa "Tây" vừa lạ miệng, lại đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Mùa đông lạnh thế này, cứ quây quần bên đĩa bí nướng nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa thì còn gì bằng. Chị em nhớ lưu lại công thức này để "trổ tài" ngay nhé, đảm bảo chồng con sẽ phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì độ khéo tay của bạn đấy!