8 loại đồ ăn sợ hỏng mấy cũng không cho vào tủ lạnh

Tủ lạnh được đánh giá là nơi bảo quản thực phẩm lý tưởng, tuy nhiên trên thực tế không hẳn như vậy. Theo khuyến cáo từ các cơ quan an toàn thực phẩm và chuyên gia quốc tế, có những món càng cho vào tủ lạnh càng nhanh xuống chất lượng, mất vị, thậm chí tiềm ẩn rủi ro khi chế biến.

Trong nhiều gia đình, thói quen “mua về là cho vào tủ lạnh” đã trở nên quen thuộc. Thế nhưng môi trường lạnh và ẩm của tủ lạnh không phù hợp với tất cả. Dưới đây là 8 loại đồ ăn phổ biến mà các chuyên gia khuyên không nên bảo quản lạnh, dù có lo hỏng đến đâu.

Ảnh minh hoạ

Cà chua: Lạnh quá lại nhạt và bở

Theo United States Department of Agriculture (USDA), nhiệt độ thấp làm phá vỡ cấu trúc tế bào của cà chua, khiến quả bở, nhạt và mất mùi thơm tự nhiên. Cà chua để ở nhiệt độ phòng, tránh nắng trực tiếp, sẽ giữ được hương vị tốt hơn.

Hành tây và tỏi: Mềm, mốc nhanh hơn

Food and Drug Administration (FDA) cho biết môi trường lạnh – ẩm trong tủ lạnh khiến hành và tỏi dễ mềm, mốc hoặc mọc mầm. Chúng phù hợp nhất khi để nơi khô ráo, thoáng khí, không cần cho vào ngăn mát.

Khoai tây: Ngọt lạ và không có lợi

Theo Food Standards Agency (Anh), khoai tây để lạnh sẽ khiến tinh bột chuyển thành đường, làm khoai có vị ngọt bất thường. Khi chiên, nướng ở nhiệt độ cao, lượng đường này còn có thể làm tăng nguy cơ hình thành acrylamide. Khoai tây nên để nơi tối, mát nhưng không lạnh.

Ảnh minh hoạ

Bánh mì: Để lạnh lại nhanh khô

Nhiều người cho bánh mì vào tủ lạnh để “giữ lâu”, nhưng Consumer Reports chỉ ra rằng nhiệt độ thấp làm bánh mì khô và cứng nhanh hơn do tinh bột thoái hóa. Nếu không ăn ngay, đông lạnh là lựa chọn tốt hơn so với ngăn mát.

Mật ong: Không hỏng nhưng khó dùng

Theo khuyến cáo của FDA, mật ong có khả năng kháng khuẩn tự nhiên và không cần bảo quản lạnh. Để trong tủ lạnh khiến mật ong kết tinh, đặc lại, khó lấy ra sử dụng dù không làm giảm chất lượng. Chỉ cần đậy kín và để nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng.

Ảnh minh hoạ

Chuối: Vỏ thâm nhanh, ruột chưa ngon

Theo National Geographic, nhiệt độ lạnh làm gián đoạn quá trình chín của chuối, khiến vỏ thâm đen nhanh trong khi ruột chưa đạt độ ngon. Chuối nên để ngoài ở nhiệt độ phòng; chỉ khi đã chín kỹ mới cân nhắc cho vào tủ lạnh để làm chậm quá trình hỏng.

Cà phê: Dễ ám mùi, mất hương

National Coffee Association khuyến cáo không bảo quản cà phê trong tủ lạnh vì độ ẩm cao và mùi thực phẩm xung quanh sẽ làm cà phê nhanh mất hương. Hộp kín, khô, tránh ánh sáng ở nhiệt độ phòng là lựa chọn phù hợp hơn.

Dầu ô liu: Đông vón, đục màu

Theo Harvard Health Publishing, dầu ô liu để lạnh dễ đông vón và đục màu. Dù không gây hại sức khỏe, hiện tượng này làm giảm chất lượng cảm quan và gây bất tiện khi sử dụng. Dầu ô liu nên để nơi mát, tối, tránh nguồn nhiệt.

Ảnh minh hoạ

Tủ lạnh là trợ thủ đắc lực nếu dùng đúng cách. Với 8 loại đồ ăn kể trên, để ở nhiệt độ phòng phù hợp không chỉ giữ trọn hương vị mà còn hạn chế hỏng hóc và lãng phí. Đôi khi, không cho vào tủ lạnh mới là cách bảo quản thông minh nhất.