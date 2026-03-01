Một sân bay muốn cấm hành khách mặc đồ ngủ và dép crocs?

Vừa mới đây, Sân bay quốc tế Tampa (Mỹ) đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi tài khoản X chính thức của họ đăng tải thông điệp được xem là "tuyên chiến" với phong cách ăn mặc quá thoải mái tại sân bay.

"Chúng tôi đã thấy đủ. Chúng tôi đã chịu đủ. Đã đến lúc cấm đồ ngủ tại Sân bay Quốc tế Tampa," bài đăng viết.

Sau khi chia sẻ rằng trước đó từng "cấm Crocs", sân bay này tiếp tục tuyên bố đang đối mặt với một "cuộc khủng hoảng còn lớn hơn, đó là: "Đồ ngủ ở sân bay giữa ban ngày".

(Ảnh: Bloomberg via Getty Images/ New York Post)

"Sự điên rồ cần dừng lại từ hôm nay. Phong trào bắt đầu ngay bây giờ. Hãy giúp Sân bay Quốc tế Tampa trở thành sân bay đầu tiên trên thế giới không Crocs và không đồ ngủ. Hãy làm phần việc của bạn. Nói không với đồ ngủ tại TPA," nội dung bài đăng nhấn mạnh.

Thông điệp mạnh mẽ, dứt khoát này nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều.

(Ảnh: monticellllo - stock.adobe.com/ New York Post)

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, sân bay đã làm rõ rằng họ không thực sự cấm đồ ngủ trong nhà ga. Bài đăng chỉ là "nội dung mạng xã hội mang tính châm biếm, nhẹ nhàng" nhằm tăng tương tác với người theo dõi.

"Bài đăng về việc 'cấm' đồ ngủ chỉ là một cách đùa vui về các cuộc tranh luận thời trang khi đi du lịch," đại diện sân bay chia sẻ với New York Post. "Chúng tôi khuyến khích hành khách di chuyển thoải mái và trân trọng những người theo dõi hiểu được sự hài hước này."

Dù vậy, nội dung này vẫn làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người phản ứng gay gắt, cho rằng sân bay không nên can thiệp vào cách ăn mặc của hành khách.

Một người bức xúc: "TSA bắt chúng tôi xếp hàng, tháo giày, tháo thắt lưng, bỏ hết đồ trong túi ra để kiểm tra. Crocs và đồ ngủ là phù hợp trước tất cả những điều đó. Dễ mang, dễ tháo."

Một số ý kiến cho rằng vấn đề thật sự không nằm ở quần áo mà ở sự chật chội trên máy bay. "Có lẽ nếu trên máy bay có nhiều chỗ hơn, người ta đã không cần mặc những loại vải co giãn như vậy," một người viết.

(Ảnh: Bloomberg via Getty Images/ New York Post)

Tuy nhiên, không ít người lại ủng hộ quan điểm "chỉn chu hơn khi ra sân bay". Một bình luận cho rằng: "Đã đến lúc người lớn cư xử như người lớn." Một số khác hoài niệm về "thời hoàng kim" khi hành khách từng ăn mặc lịch sự mỗi khi bay.

Dù chỉ là một bài đăng mang tính hài hước, câu chuyện tại Tampa cho thấy vấn đề trang phục khi đi máy bay vẫn là chủ đề dễ gây tranh cãi. Và có lẽ trong năm 2026, "nhiễu động" không chỉ xuất hiện trên bầu trời - mà còn bắt đầu ngay từ khu vực chờ lên máy bay.

