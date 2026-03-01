Khách Tây hào hứng 'vào vai' nghệ nhân làng mộc nổi tiếng

Khách Tây thích thú vào vai nghệ nhân làng mộc Kim Bồng. Video: Hoài Văn.

Ngày 28/2, đông đảo du khách đổ về tham quan, trải nghiệm tại làng mộc Kim Bồng . Ngôi làng nhỏ bên bờ sông Thu Bồn trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày khi diễn ra Ngày hội Làng nghề truyền thống Kim Bồng - Hội An năm 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách thích thú theo dõi và tham gia nhiều hoạt động trình diễn nghề truyền thống như mộc, điêu khắc tre, đóng ghe, đan thúng, tráng mì, dệt chiếu, hô hát bài chòi, thưởng thức ẩm thực làng quê…

Đặc biệt, trải nghiệm “vào vai” nghệ nhân làng mộc, tự tay chế tác sản phẩm từ những khúc gỗ vô tri đã để lại ấn tượng mạnh với du khách quốc tế.

Chị Audrey - du khách người Pháp - hào hứng tham gia lớp trải nghiệm nghề mộc. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Huỳnh Sướng, các thành viên trong gia đình chị đã hoàn thành những sản phẩm đầu tay mang đậm dấu ấn cá nhân.

“Thật tuyệt vời khi được đến đây, tham quan các sản phẩm làng nghề truyền thống và trực tiếp trải nghiệm nghề mộc, tự tay tạo nên phần quà nhỏ để mang về”, chị Audrey chia sẻ.

Du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại Ngày hội Làng mộc Kim Bồng.

Làng mộc Kim Bồng thuộc phường Hội An, TP. Đà Nẵng được hình thành từ khoảng thế kỷ XVI, từ lâu nổi danh với nhiều nghề truyền thống, trong đó nghề mộc Kim Bồng là điểm nhấn đặc sắc. Trải qua bao thăng trầm, các thế hệ nghệ nhân nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ tinh hoa nghề cổ, góp phần làm nên bản sắc văn hóa vùng đất Hội An.

Lãnh đạo phường Hội An cho biết, trong định hướng lâu dài, địa phương xác định bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống là mục tiêu trọng yếu, gắn với phát triển kinh tế bền vững.