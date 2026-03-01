Khách Tây hào hứng 'vào vai' nghệ nhân làng mộc nổi tiếng

Làng mộc Kim Bồng thuộc phường Hội An, TP. Đà Nẵng được hình thành từ khoảng thế kỷ XVI, từ lâu nổi danh với nhiều nghề truyền thống, trong đó nghề mộc Kim Bồng là điểm nhấn đặc sắc. Trải qua bao thăng trầm, các thế hệ nghệ nhân nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ tinh hoa nghề cổ, góp phần làm nên bản sắc văn hóa vùng đất Hội An.
Lãnh đạo phường Hội An cho biết, trong định hướng lâu dài, địa phương xác định bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống là mục tiêu trọng yếu, gắn với phát triển kinh tế bền vững.