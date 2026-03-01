Vườn hoa lay-ơn nở muộn bất ngờ trở nên rất hot ở Đà Lạt

CLIP: Vườn hoa lay-ơn của ông Nguyễn Văn Phước (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ được nhiều người ghé thăm.
Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, tổ Sở Lăng, bên hông đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuống giống hoa lay-ơn trên diện tích 900 m2.
Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi khiến diện tích hoa này không nở kịp dịp Tết Nguyên đán, đến những ngày gần đây mới nở nên thương lái không thu mua nữa.
Vườn hoa đủ màu sắc cam, hồng, vàng, đỏ nở rực trong những ngày Tết Nguyên đán dưới dốc đèo Mimosa mà gia đình ông Phước buồn bã khi có nguy cơ lỗ khoảng 150 triệu đồng tiền giống, phân và công sức chăm bón, giờ đây lại trở nên hot
"Cách đây mấy ngày có khách du lịch thấy vườn hoa đẹp quá nên vào chụp ảnh check-in rồi đăng lên các mạng xã hội nên nhiều người biết và ghé thăm. Thấy vậy gia đình không nhổ bỏ vườn hoa mà tiếp tục chăm sóc để mọi người chụp ảnh. Khách vào vườn đều tự nguyện gửi tôi 50.000 đồng/người, coi như hỗ trợ. Thôi thì gỡ gạc được đồng nào hay đồng đó” - ông Phước chia sẻ.
Sau cơn mưa kéo dài chiều Mùng 10 Tết (26-2) đã khiến một số hoa đã nở bung bị ngã đổ, ông Phước tiếp tục cất công chăm sóc. Đối với hoa lay-ơn chưa nở nhiều, mọi người muốn mua đem về cắm thì ông cũng bán.
Trong sáng 27-2, du khách tìm đến vườn hoa lay-ơn của ông Phước ngày càng đông dù đường đi khá khó.
Tuy đông nhưng khách đến thăm vườn hoa đều giữ trật tự, không chen lấn để khỏi "dính" vào khung hình của nhau cũng như hạn chế làm gãy hoa.
Đa số mọi người chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh mang theo; một số người muốn có ảnh nghệ thuật hơn thì có thể thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp riêng.
"Người nông dân bỏ tiền của lẫn công sức để trồng hoa Tết nhưng chỉ vài yếu tố bất lợi là mất cả một mùa vụ. Việc mọi người vào đây chụp ảnh và gửi tiền cho chủ vườn cũng coi như là chia sẻ một phần với người trồng hoa cũng là việc nên làm, để ai cũng có niềm vui" - bà Ngọc Hạnh chia sẻ.
Trong sáng 27-2, rất nhiều người đã đến được vườn hoa lay-ơn của ông Phước.
Tuy nguồn thu từ việc cho người dân vào vườn chụp ảnh không nhiều, không thể bù đắp được chi phí trồng, chăm sóc trên diện tích 900 m2 hoa lay-ơn, nhưng cũng là niềm vui của chủ vườn khi thu hồi được một ít vốn để tái đầu tư, hơn nữa là mang lại niềm vui cho người khác
Từ việc "lỡ thì", khu vườn hoa lay-ơn dưới chân đèo Mimosa của ông Phước bất ngờ trở thành điểm check-in mới và thú vị đối với người dân và du khách đến Đà Lạt.
Gia đình cùng nhau lưu lại khoảng khắc đẹp những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.