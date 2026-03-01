Vườn hoa lay-ơn nở muộn bất ngờ trở nên rất hot ở Đà Lạt

"Người nông dân bỏ tiền của lẫn công sức để trồng hoa Tết nhưng chỉ vài yếu tố bất lợi là mất cả một mùa vụ. Việc mọi người vào đây chụp ảnh và gửi tiền cho chủ vườn cũng coi như là chia sẻ một phần với người trồng hoa cũng là việc nên làm, để ai cũng có niềm vui" - bà Ngọc Hạnh chia sẻ.