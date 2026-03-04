Đường bay thẳng từ Việt Nam sang châu Âu cạn vé, giá cao nhất lên tới 285 triệu đồng

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cập nhật kế hoạch bay ngày 4-3-2026 của các hãng hàng không có đường bay liên quan đến khu vực Trung Đông trong bối cảnh xung đột chiến sự diễn biến phức tạp.

Cập nhật tình hình không phận khu vực Trung Đông do ảnh hưởng xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông ngày 4-3-2026. Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam

Theo đó, Qatar Airways hủy hai chuyến bay chở khách từ Hà Nội đi Doha trong ngày 4-3, với tổng cộng 479 hành khách bị ảnh hưởng. Một chuyến bay vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội đi Doha cũng bị hủy.

Đối với Emirates, chuyến bay từ Hà Nội đi Dubai dự kiến khởi hành rạng sáng 5-3 hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng khai thác.

Etihad Airways thông báo hủy chuyến bay từ Hà Nội đi Abu Dhabi tối 5-3, ảnh hưởng 246 hành khách.

Trong khi đó, Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường hai chuyến bay chở khách giữa Istanbul và Hà Nội trong ngày 4-3, chưa ghi nhận điều chỉnh do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tiếp tục theo dõi sát tình hình không phận khu vực Trung Đông và phối hợp với các hãng hàng không để cập nhật kế hoạch khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay.

Tại Nội Bài, đến sáng 3-3 có 16 chuyến bị hủy, khoảng 3.800 hành khách bị ảnh hưởng; 3 máy bay (1 của Emirates, 2 của Qatar Airways) bị kẹt lại do chiến sự Trung Đông đang đỗ dài ngày tại sân bay.

Trước đó, ngày 1-3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong giai đoạn 28-2 đến 2-3, hơn 4.400 hành khách tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways bị ảnh hưởng do hủy chuyến.

Ngày 3-3 Qatar Airways hủy chuyến QR983 (Hà Nội - Doha) sáng 3-3 với 271 hành khách; hai chuyến khác cùng hành trình chưa có thông tin. Emirates (chuyến EK395 Hà Nội - Dubai) và Etihad Airways (chuyến EY433 Hà Nội - Abu Dhabi) cũng chưa cập nhật kế hoạch khai thác.

Riêng Qatar Airways, từ 28-2 đến 5-3 đã hủy 22 chuyến bay đi/đến Việt Nam, ảnh hưởng hơn 5.000 hành khách. Hành khách có vé từ 28-2 đến 10-3-2026 được miễn phí đổi ngày trong 14 ngày hoặc hoàn vé theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn bay, chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trước diễn biến xung đột Trung Đông leo thang. Vietnam Airlines cho biết đã điều chỉnh đường bay các chặng Việt Nam - châu Âu, tránh vùng trời xung đột, dù có thể kéo dài thời gian bay, ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác.

Theo khảo sát giá vé, nhiều chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi châu Âu (Frankfurt, Paris, London) đã hết hoặc gần kín chỗ trong những ngày tới, riêng một số chặng chỉ còn vài ghế hạng thương gia giá hơn 110 triệu đồng một chiều. Các hãng nước ngoài cũng hết hạng phổ thông, chỉ còn vé thương gia 60-285 triệu đồng do hệ thống tự động đẩy lên mức giá cao nhất khi các hạng thấp bán hết.