Từ câu hát dân gian đến mô hình ẩm thực hiện đại: Bắc Kim Thang tái định nghĩa “ăn lành” của người Việt

Ở miền Tây Nam Bộ, nơi những dòng sông phù sa lặng lẽ ôm cánh đồng xanh mướt và miệt vườn trĩu quả, có một giai điệu dân gian đã theo chân bao thế hệ lớn lên - đó là Bắc Kim Thang. Bài đồng dao quen thuộc ấy không chỉ nằm trong ký ức tuổi thơ, mà còn gắn liền với một phương thức canh tác mộc mạc của người nông dân miền sông nước: những chiếc thang chữ Kim được "bắc" lên giữa vườn, nâng niu từng dây cà, dây bí, gửi gắm vào đó sự kiên nhẫn, tỉ mẩn và tình yêu dành cho đất.

Lấy cảm hứng từ đó, Bắc Kim Thang - khi trở thành một điểm đến ẩm thực, không đơn thuần là sự gợi nhắc quen thuộc, mà còn là lời cam kết gìn giữ hương vị tự nhiên, tinh túy mà thiên nhiên ban tặng. Đó là hành trình đưa những sản vật của mọi miền quê, bước vào không gian ẩm thực đương đại, để từ đó lan tỏa trọn vẹn giá trị của nền ẩm thực Việt - mộc mạc nhưng sâu sắc, giản dị mà đầy tự hào.

Không chỉ để tìm về hoài niệm, Bắc Kim Thang còn hiện diện như một nhịp cầu nối dài - từ dân gian, đi qua lăng kính khoa học, rồi lặng lẽ bước vào tương lai. Ở đó, những giá trị nguyên bản của ẩm thực Việt Nam được chắt lọc và tái hiện thành một trải nghiệm riêng biệt, dành cho những ai đang đi tìm hương vị thuần túy của món ăn quê nhà.

Bắc Kim Thang bắt đầu hành trình ẩm thực của mình như một lời hồi đáp nhẹ nhàng cho nỗi trăn trở bấy lâu: vì sao vị Việt vốn thanh nhẹ, lành tính lại dần xa rời tinh thần nguyên bản trong nhịp sống hối hả? Giữa một thực tế, khi mà con người ăn nhanh hơn, nêm nếm đậm hơn và vội vã tiêu thụ nhiều hơn, Bắc Kim Thang chọn lối đi "ngược dòng" đầy bản lĩnh - trở về với những phương pháp nấu nướng tôn trọng bản chất của nguyên liệu, để mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn dịu dàng vỗ về cơ thể.

Từ đó, một khái niệm "ăn lành" được Bắc Kim Thang viết lại theo cách rất riêng. "Ăn lành" không phải xu hướng cầu kỳ hay công thức khắt khe, mà đơn giản là tìm về hương vị tự nhiên của những nguyên liệu tươi ngon, được chăm chút bằng sự hiểu biết và lòng trân quý dành cho ẩm thực Việt.

Thay vì chạy theo những làn sóng ẩm thực quốc tế, Bắc Kim Thang chọn quay về gốc rễ - những phương pháp nấu ăn truyền thống của người Việt rồi âm thầm chuẩn hóa bằng công nghệ, để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị hiện đại. Đó không phải sự hoài cổ, mà là một cách đi chậm có chủ đích, đủ tinh tế để giữ lại những điều cốt lõi.

Ở trung tâm của hành trình ấy là triết lý Hấp Thủy Nhiệt - "bí mật" phía sau những bữa ăn lành mạnh tại Bắc Kim Thang: Không dầu mỡ, không xử lý ở nhiệt độ cao, không "áp đặt" gia vị lên nguyên liệu. Thay vào đó, thực phẩm được làm chín bằng hơi nước tuần hoàn, để giữ trọn vị ngọt tự nhiên, cấu trúc nguyên bản và giá trị dinh dưỡng vốn có, đồng thời mang lại sự nhẹ nhàng, dễ chịu cho hệ tiêu hóa.

Từ những nguyên liệu tươi ngon nơi miệt vườn, Bắc Kim Thang mang đến thực đơn vừa quen vừa lạ - thân thuộc trong hương vị, nhưng mới mẻ trong cách cảm nhận. Vẫn là món hấp đơn giản, nhưng các đầu bếp tài hoa ở Bắc Kim Thang đã nâng tầm thành một trải nghiệm tinh tế khi kết hợp cùng 6 loại nước chấm độc bản. Mỗi tầng vị chua, cay, mặn, ngọt được cân bằng khéo léo, để lại một dư vị riêng, đủ sức gây thương nhớ cho bất kỳ ai.

Với Bắc Kim Thang, ẩm thực không chỉ thỏa mãn khẩu vị, mà còn nuôi dưỡng một lối sống trọn vẹn và cân bằng. Thực đơn quen thuộc trở nên đặc biệt hơn nhờ từng nguyên liệu được lựa chọn tỉ mỉ - từ củ khoai lang vàng ươm, cọng rau xanh mướt đến thịt bò thơm ngon và tôm biển tươi sống, mang đến những món ăn vừa thơm ngon, giàu dinh dưỡng, vừa lan tỏa hương vị đặc trưng của miền sông nước.

Thay vì những quy tắc ăn kiêng gò bó, Bắc Kim Thang tìm về một định nghĩa "mềm mại" hơn: Ăn đúng - Ăn lành - Ăn lâu dài. Nhờ cách chế biến giữ trọn vị tự nhiên, mỗi món ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn vỗ về tâm hồn, trở thành cầu nối gắn kết yêu thương. Người lớn tuổi cần ăn nhẹ, người trẻ theo lối sống cân bằng hay du khách muốn khám phá ẩm thực Việt tinh tế… đều trải nghiệm "Món ăn hạnh phúc - Gắn kết yêu thương" một cách đầy hấp dẫn.

Đến với Bắc Kim Thang, thực khách sẽ bước vào "trải nghiệm tĩnh" hiếm hoi giữa lòng phố thị ồn ào. Ngồi quanh bàn hấp, nhìn làn hơi nước lan tỏa, nghe mùi thơm mộc mạc của nguyên liệu đang chín dần, tựa như một liệu pháp vỗ về tâm trí. Với những vị khách quốc tế, nơi đây không chỉ là cơ hội thưởng thức món Việt, mà còn là hành trình thấu hiểu lối sống và cách người Việt nâng niu cơ thể một cách tinh tế, chân thành.

Giữa thị trường F&B sôi động, Bắc Kim Thang chọn con đường "đúng" thay vì con đường "nhanh": vượt lên trên những giá trị ngắn hạn để hướng tới sự bền vững, kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa, nhu cầu sức khỏe hiện đại và xu hướng du lịch trải nghiệm.

Bước vào nhà hàng, đón chờ thực khách là sự giao thoa tinh tế giữa miền ký ức tuổi thơ và chuẩn mực sống đương đại. Từ những họa tiết lấy cảm hứng từ lũy tre làng, cánh đồng bát ngát hay bóng dáng ngôi nhà xưa mộc mạc, đến những chi tiết nhỏ như quầy nước chấm, bức tranh treo tường… đều được trau chuốt để tạo nên một cảm giác bình yên, gần gũi đến lạ. Song song với đó, nét sang trọng cũng được khéo léo thể hiện qua những thiết kế hiện đại, chất lượng cao cấp và ánh đèn vàng ấm áp, đưa thực khách bước vào một không gian vừa mới mẻ, lại vừa đủ thân quen.

Giữa Sài Gòn chưa bao giờ thiếu những địa chỉ ăn ngon, nhưng để tìm được một nơi khiến ta muốn ngồi chậm lại như Bắc Kim Thang thì không dễ. Đó là một không gian mà chỉ cần bước vào, những ồn ào ngoài kia bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho những mảnh ký ức tuổi thơ ùa về giữa nhịp sống hiện tại. Chẳng cần lời hoa mỹ, mỗi món ăn tại Bắc Kim Thang đã là một "đại sứ" – kể câu chuyện về ẩm thực Việt một cách đầy tự hào với bạn bè quốc tế.

