Du lịch Trung Quốc, khách Việt toát mồ hôi khi bước vào tiệm đặc sản bên đường: "Không ngờ người ta dùng ớt để làm điều này"

Nhiều năm gần đây, Trung Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn với đông đảo du khách Việt nhờ khoảng cách di chuyển thuận tiện, chi phí hợp lý và đặc biệt là sự đa dạng trong trải nghiệm tham quan, văn hóa lẫn ẩm thực. Tuy nhiên, bên cạnh những khung cảnh đẹp hay món ăn nổi tiếng, hành trình khám phá đất nước tỷ dân này cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười, khiến du khách "ngỡ ngàng, bật ngửa" ngay từ những khoảnh khắc rất đời thường.

Câu chuyện dưới đây của Minh Trang - một du khách đến từ Hà Nội - là một ví dụ như vậy.

Trong chuyến du lịch Tứ Xuyên (Trung Quốc) của mình, Minh Trang ghé vào một tiệm đặc sản ven đường với ý định mua vài món quà nhỏ mang về cho người thân. Cửa tiệm không quá lớn, nằm khiêm tốn trên một con phố du lịch đông người qua lại. Thế nhưng, vừa bước qua ngưỡng cửa, Trang đã không khỏi "toát mồ hôi" khi cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa những gì cô hình dung.

"Bức tường ớt" được Minh Trang chụp lại

Đập vào mắt cô là… một bức tường đỏ rực, phủ kín từ trên xuống dưới. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vật thể màu đỏ sẫm treo dày đặc, xếp lớp chồng lên nhau, tạo cảm giác vừa choáng ngợp xen lẫn ngỡ ngàng. "Lúc đó mình còn đứng khựng lại vài giây, vì không nghĩ trong một cửa hàng bán đồ ăn lại có kiểu trang trí như vậy", Minh Trang chia sẻ.

Nhưng chỉ sau vài giây định thần, cô mới bật cười khi nhận ra: toàn bộ "bức tường" ấy thực chất là ớt khô. Những quả ớt đỏ được treo thành từng chuỗi dài, phủ kín không gian như một cách trang trí đầy táo bạo. Thì ra, cửa tiệm này chuyên bán các sản phẩm làm từ ớt - loại gia vị quen thuộc nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong ẩm thực Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Nhắc đến Tứ Xuyên, người ta nghĩ ngay đến vị cay nồng tê lưỡi đặc trưng, đến mức đã trở thành "thương hiệu" của vùng đất này. Ẩm thực Tứ Xuyên nổi tiếng với sự kết hợp mạnh mẽ giữa vị cay của ớt và vị tê của hoa tiêu, tạo nên cảm giác "cay mà nghiện", càng ăn càng cuốn. Từ lẩu Tứ Xuyên, đậu phụ Mapo, gà xào cay cho đến các loại nước sốt, ớt gần như xuất hiện ở khắp mọi món ăn, không chỉ để tạo vị mà còn để làm dậy hương.

Chính vì thế, việc ớt được đưa lên treo kín tường trong một tiệm đặc sản ở đây, suy cho cùng, cũng là cách người dân bản địa thể hiện niềm tự hào với gia vị chủ đạo của vùng mình. Minh Trang cũng thừa nhận: "Dù vẫn biết trước là ẩm thực Trung Quốc, đặc biệt là Tứ Xuyên, rất cay, nhưng mình vẫn bất ngờ với cách họ dùng ớt để trang trí như vậy. Vừa gây ấn tượng mạnh, vừa quảng bá sản phẩm, nhìn một lần là không quên".

Sau khi "hết sốc", Minh Trang dành thời gian xem kỹ các sản phẩm bày bán trong tiệm và quyết định mua một số món mang về như ớt chưng kiểu Tứ Xuyên, cốt lẩu cay và vài loại gia vị đặc trưng. Theo cô, đây đều là những món rất được du khách ưa chuộng, nhất là với những ai muốn tái hiện hương vị cay nồng của ẩm thực Tứ Xuyên ngay tại nhà.

Thực tế, với những ai từng du lịch Trung Quốc nói chung và Tứ Xuyên nói riêng, việc đi ăn mà món nào cũng "phủ đầy ớt" không còn là điều quá xa lạ. Từ quán ăn bình dân ven đường cho đến nhà hàng, màu đỏ của ớt dường như hiện diện khắp nơi, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực địa phương.

Và cũng chính những khoảnh khắc bất ngờ như bức tường ớt đỏ rực ấy lại khiến hành trình du lịch thêm phần đáng nhớ - nơi mỗi bước chân không chỉ là ngắm cảnh, ăn ngon, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về văn hóa và cách người dân bản địa kể câu chuyện của mình, theo một cách rất riêng.