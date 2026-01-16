Lalamove thổi làn gió mới vào phim ngắn Việt Nam, thoát khỏi mô-típ tổng tài cũ kỹ

Bộ phim "10 giây bắt kịp, Trúng nhịp yêu" khắc họa cuộc sống vội vã dịp cận Tết, ai nấy cũng tất bật lo toan, làm việc tối đa năng suất. Với thông điệp "Có Lalamove là kịp Tết - Đặt 10 giây là có xe", Lalamove cung cấp cho người dùng dịch vụ giao hàng đặt 10 giây là có xe máy, van-tải, đáp ứng nhu cầu giao là phải kịp Tết, nhất là trong thời gian cao điểm.

Lalamove đồng hành cùng người dùng để luôn "kịp" có một cái Tết đầm ấm và đủ đầy

Phim xoay quanh Cường (Nhật Hào thủ vai) - tài xế xe van chăm chỉ chạy đơn để tiết kiệm tiền xây nhà cho mẹ. Trên hành trình đó, Cường đã gặp gỡ và sa vào lưới tình với Cindy (Phương Uyên thủ vai) - TikToker với lượt theo dõi "khủng". Những tưởng niềm vui sẽ kéo dài nhưng cả hai lại rơi vào vòng xoáy của âm mưu và tính toán, bí mật thật sự đằng sau đó liệu có đơn giản như vậy?

Nhân vật Cường đại diện cho những người trẻ chăm chỉ làm việc dịp cận Tết tranh thủ kiếm thêm thu nhập

Khác xa với kịch bản tổng tài "dầu mỡ", "10 giây bắt kịp, Trúng nhịp yêu" diễn với những tình tiết gay cấn như lần chạm trán căng thẳng giữa Cường và băng nhóm đinh tặc, chuyện tình ngọt ngào nhưng không kém sóng gió giữa Cường - Cindy và pha giải cứu "cực căng" trong những tình huống đời thường.

Tương tác giữa Cường và Cindy dự kiến tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ

Theo đó, những trăn trở như chủ shop gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị vận chuyển xe máy, van - tải cận Tết hay sinh viên, gia đình cần đặt xe kịp giờ ra nhà ga, bến xe về quê, đều được truyền tải nhẹ nhàng. Lalamove với đội xe đa dạng sẵn sàng 24/7 đáp ứng mọi nhu cầu giao hàng và di chuyển ngày Tết, có thể trải nghiệm ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/

Nhân vật tài xế xe máy - Minh (Hoàng Bách) thủ vai là điểm nhấn thú vị của phim lần này

Bên cạnh đó, phim khắc họa chân thực cuộc sống của Đối tài tài xế, những người luôn chăm chỉ nỗ lực chạy đơn để có thể tạo thêm nguồn thu nhập. Luôn đồng hành cùng bác tài, Lalamove mang đến lượng đơn hàng dồi dào cùng nhiều ưu điểm nổi bật như tự do chọn đơn, ghép đơn và chương trình chiết khấu, thưởng hấp dẫn.

Bộ phim "10 giây bắt kịp, Trúng nhịp yêu" do BigCat - một thành viên của YeaH1 - sản xuất, với Lalamove là nhà tài trợ chính thức. Dự án quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nhật Hào, Phương Uyên, Hoàng Bách, Thúy Vy… Phim sẽ chính thức lên sóng từ ngày 16/01 trên hệ thống phân phối nội dung của YeaH1 Digital, bao gồm: YouTube (YeaH1 Short), Facebook (YeaH1 Star) và TikTok (YeaH1 Phim Việt).