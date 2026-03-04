Nhóm du khách được tặng bữa sáng, "ăn hết 12 cốc sữa chua" nhưng sau đó chê bai, đánh giá 1/10: Chủ khách sạn phản ứng gây tranh cãi

Chủ khách sạn bức xúc vì đối đãi hết lòng nhưng lại bị khách đánh giá "hết hồn"

Ngày 4/3/2026, mạng xã hội lan truyền bài viết của một chủ khách sạn ở Ninh Bình, phản ánh trải nghiệm với nhóm ba du khách nước ngoài từng lưu trú tại cơ sở của mình.

Theo nội dung bài viết, nhóm khách này đặt phòng từ chiều 25/2 đến trưa 26/2. Tuy nhiên, khi nhóm du khách đến khách sạn sớm hơn giờ check-in, từ khoảng 8 giờ sáng ngày 25, phía khách sạn đã chủ động hỗ trợ bữa sáng sớm dù theo chính sách bữa sáng miễn phí chỉ áp dụng cho ngày hôm sau. Chủ khách sạn cho biết ngoài bữa sáng, nhân viên còn hỗ trợ nhiều dịch vụ khác như tư vấn điểm tham quan, gọi taxi, cho thuê xe đạp với mức giá ưu đãi...

Tuy nhiên, sau khi rời đi, nhóm khách lại để lại đánh giá rất thấp trên nền tảng đặt phòng với điểm 1/10, kèm nhận xét tiêu cực về đồ ăn và trải nghiệm tại khách sạn. Dù trước đó, theo chủ khách sạn, nhóm du khách đã dùng bữa sáng một cách ngon lành, ăn nhiều và thậm chí "ăn hết 12 cốc sữa chua".

Bài đăng của chủ khách sạn cũng mô tả nhiều hành vi mà họ cho là thiếu ý thức trong thời gian lưu trú, từ việc trả phòng muộn đến làm bẩn khăn và gây phiền toái trong khu vực buffet.

Chính đánh giá tiêu cực này - theo phía khách sạn - đã ảnh hưởng trực tiếp đến điểm rating của cơ sở trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, từ đó khiến chủ khách sạn bức xúc và quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Cuộc tranh cãi chuyển hướng khi thông tin cá nhân bị đăng tải

Tuy nhiên, điều khiến vụ việc trở nên gây tranh cãi không chỉ là nội dung đánh giá của nhóm du khách.

Trong bài đăng, chủ khách sạn đã công khai hình ảnh hộ chiếu của các thành viên trong nhóm khách, kèm ảnh mặt rõ ràng và một số thông tin cá nhân. Điều này nhanh chóng tạo ra tranh luận lớn trong cộng đồng mạng.

Theo các đoạn tin nhắn trao đổi được chia sẻ sau đó, phía du khách cho rằng việc đăng tải thông tin cá nhân như vậy là không hợp pháp và yêu cầu gỡ bỏ bài viết.

Trong tin nhắn, một thành viên của nhóm khách viết rằng: "Bạn phải gỡ bài đăng ngay lập tức. Việc đăng dữ liệu cá nhân trên Facebook là bất hợp pháp".

Ở chiều ngược lại, chủ khách sạn cho rằng bài đăng được thực hiện nhằm bảo vệ uy tín của cơ sở lưu trú và cảnh báo các đơn vị khác trong ngành. Đồng thời, phía khách sạn sẽ chỉ xóa bài đăng sau khi nhóm khách gỡ review mà chủ khách sạn cho rằng hoàn toàn sai sự thật.

Vấn đề pháp lý: Dữ liệu cá nhân không phải "vũ khí" tranh luận

Một khía cạnh quan trọng được nhắc đến trong vụ việc là quyền riêng tư của khách hàng. Dưới bài đăng của chủ khách sạn, nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự không đồng tình với quyết định này. Họ cho rằng nhóm du khách có thể sai trước, nhưng chủ khách sạn cũng sai sau khi đăng tải ảnh hộ chiếu gồm nhiều thông tin cá nhân của khách lên mạng. Đến chiều cùng ngày, chủ khách sạn cũng đã xóa bài đăng này.

Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin định danh như số hộ chiếu, hình ảnh cá nhân hoặc dữ liệu nhận diện có thể được xem là dữ liệu cá nhân cần được bảo vệ.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân phải có căn cứ hợp pháp và không được sử dụng ngoài mục đích đã thông báo.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý của họ, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Do đó, việc công khai hộ chiếu hoặc thông tin cá nhân trên mạng xã hội - dù xuất phát từ bức xúc - có thể tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Văn hóa review: Quyền của khách hay "con dao hai lưỡi"?

Trong thời đại du lịch trực tuyến, hệ thống đánh giá của khách hàng đóng vai trò rất lớn đối với các cơ sở lưu trú.

Theo nhiều chuyên gia du lịch, một vài đánh giá tiêu cực có thể làm giảm đáng kể điểm số tổng thể của khách sạn trên các nền tảng như Booking hay Agoda - điều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đặt phòng của du khách khác.

Tuy nhiên, review cũng mang tính chủ quan và phụ thuộc vào cảm nhận cá nhân. Một trải nghiệm mà khách hàng cho là không hài lòng chưa chắc đã phản ánh toàn bộ chất lượng dịch vụ.

Vì vậy, các nền tảng đặt phòng quốc tế thường có quy trình xử lý tranh chấp review. Chủ khách sạn có thể gửi khiếu nại nếu cho rằng đánh giá vi phạm quy định, chứa thông tin sai lệch hoặc mang tính xúc phạm.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng việc xử lý nên được thực hiện thông qua các kênh chính thức thay vì đưa tranh chấp cá nhân lên mạng xã hội.

Vụ việc tại Ninh Bình cho thấy một thực tế quen thuộc của ngành du lịch: chỉ một đánh giá tiêu cực cũng có thể làm bùng lên tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Nhưng đồng thời, câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi quan trọng về cách xử lý xung đột trong dịch vụ du lịch.

Đối với cơ sở lưu trú, việc xây dựng quy trình rõ ràng khi xảy ra tranh chấp với khách hàng - từ phản hồi review đến khiếu nại trên nền tảng - có thể giúp hạn chế rủi ro truyền thông.

Trong khi đó, đối với du khách, việc đánh giá dịch vụ cần dựa trên trải nghiệm trung thực và có trách nhiệm, bởi mỗi review đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cuối cùng, khi tranh chấp xảy ra, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự chuyên nghiệp và tôn trọng quyền riêng tư - những yếu tố đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn của ngành du lịch toàn cầu.