Sốc chú mèo đen lướt sóng ở Nha Trang làm khối anh em ngậm ngùi nhận thua

Bãi Dài Nha Trang vốn nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn và con sóng êm ái nay lại càng thêm phần nhộn nhịp trước sự xuất hiện của một vận động viên lướt sóng vô cùng đặc biệt. Từ lâu, loài mèo luôn được gắn liền với hình ảnh cự tuyệt bơi lội và cực kỳ chán ghét việc bộ lông của mình bị ướt. Chỉ cần một vài giọt nước bắn trúng cũng đủ khiến chúng hoảng hốt bỏ chạy. Thế nhưng, một chú mèo đen ở Nha Trang không những không sợ hãi mà còn tự tin lướt ván trên sóng biển khiến nhiều người phải bất ngờ.

Chú mèo lướt sóng ở biển Nha Trang khiến nhiều xem vô cùng thích thú

Đoạn video đang nhận được sự quan tâm của nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc chú mèo làm quen với bộ môn thể thao vốn chỉ dành cho những người ưa mạo hiểm. Trong đoạn clip chú mèo được một chuyên gia lướt sóng cẩn thận đặt lên ván, sau đó nương theo cơn sóng rồi đẩy đi. Chú mèo đứng trên ván rất vững khiến nhiều người xung quanh kể cả chủ của chú mèo hò reo cổ vũ. Theo chia sẻ chú mèo đen dạn dĩ này có tên là Pop-up, một cái tên được đặt theo đúng thuật ngữ chỉ động tác đứng lên ván trong bộ môn lướt sóng.

Chú mèo đáng yêu này tên là Pop-up, tên của một động tác khi lướt sóng

Đương nhiên việc để một thú cưng ra biển bơi lội cũng có một số thắc mắc từ người xem. Nhiều người ban đầu tỏ ra khá lo lắng và e ngại cho sự an toàn của chú mèo nhỏ giữa sóng biển. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ những hình ảnh được ghi nhận trong đoạn clip khán giả có thể dễ dàng nhận thấy mực nước ở vị trí chú mèo lướt sóng thực chất khá nông và chú mèo này biết bơi. Thêm vào đó việc luôn có một chuyên gia túc trực sát bên cạnh để đón chú mèo nếu bị ngã xuống nước.

Có chuyên gia lướt sóng luôn ở cạnh chú mèo này

Ngay sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng đoạn video độc đáo này đã nhanh chóng thu nhận được nhiều lượng tương tác cùng vô số sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận được để lại không ngừng xuýt xoa trước phong thái và kỹ năng thăng bằng đỉnh cao của chú mèo đi biển, thậm chí nhiều người cho rằng chú mèo này giỏi hơn mình vì mình không dám chơi lướt sóng: “Haha mình còn thua chú mèo nữa”, “Con mèo hơn mình rồi, mình còn chưa biết bơi”, “Mèo giỏi quá, mèo nhà mình tắm thôi là đã cự tuyệt”, “Trời ơi nhìn tưởng AI”.

Cho đến hiện tại, chú mèo này vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý và chia sẻ nhiệt tình trên các trang mạng xã hội. Khoảnh khắc lướt sóng bình tĩnh của Pop up không chỉ mang lại niềm vui cho những người yêu động vật mà còn tạo thêm một điểm nhấn thú vị, dễ thương cho bãi biển Nha Trang trong mắt du khách.

Nguồn: @lucy.surflove