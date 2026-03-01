Không phải phở hay bánh mì, khách Tây thốt lên "không thể đùa được" khi nói tới thứ này của Việt Nam

Nhắc đến Việt Nam, nhiều du khách quốc tế thường nghĩ ngay tới phở, bánh mì hay những quán ăn vỉa hè đông đúc. Thế nhưng với một vị khách Tây vừa có chuyến trải nghiệm dài ngày tại đây, thứ khiến cô "ngả mũ" lại là… đồ uống.

(Nguồn: @vietnamaira)

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, cô hào hứng nói: "Bạn đang ở Việt Nam và các lựa chọn đồ uống ở đây thực sự thuộc hàng 'đỉnh của chóp'."

Theo cô, hiếm có nơi nào mà chỉ cần đi vài bước chân là đã bắt gặp một quầy nước hấp dẫn. Từ những xe đẩy nhỏ bên lề đường đến các tiệm nước hiện đại, đâu đâu cũng tràn ngập màu sắc của trái cây tươi và mùi thơm của cà phê.

Điều khiến vị khách này thích thú chính là sự đa dạng. Cô liệt kê một loạt cái tên quen thuộc với người Việt nhưng lại vô cùng mới mẻ với du khách: cà phê dừa béo ngậy, cà phê muối đậm đà, nước mía mát lạnh ép trực tiếp trước mặt, rồi trà sữa đủ loại topping. Luôn có những món đồ uống sảng khoái ở mọi ngõ ngách đường phố," cô nói.

Trong lần trải nghiệm gần nhất, cô và bạn đồng hành quyết định thử các loại nước ép trái cây tươi. "Lần này chúng tôi gọi nước ép lựu mix táo và dâu tây mix táo, và chúng rất ngon," cô chia sẻ.Ly nước được ép tại chỗ, màu sắc tươi mát, vị ngọt thanh tự nhiên khiến cô đặc biệt ấn tượng.

"Thành thật mà nói, Việt Nam đúng là không đùa được khi nói đến các loại đồ uống," cô nhận xét thêm.

(Nguồn: @vietnamaira)

Không chỉ vậy, văn hóa uống nước ở Việt Nam cũng rất đặc biệt. Người trẻ có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê để trò chuyện, làm việc. Người lớn tuổi lại thích tụ tập bên ly cà phê sáng. Còn học sinh, sinh viên thì xem trà sữa hay nước ép như một phần quen thuộc của đời sống thường ngày.

Không chỉ đơn thuần là giải khát, đồ uống dường như đã trở thành một nét văn hóa đường phố. Những quán nước nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng đông khách, những xe nước mía hoạt động liên tục, hay những tiệm cà phê với công thức sáng tạo độc đáo - tất cả tạo nên một bức tranh sinh động. Thế nên không quá lạ khi "thế giới đồ uống" ở Việt Nam khiến vị khách Tây bị ấn tượng đến vậy.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam ngày càng thu hút du khách quốc tế, ẩm thực vẫn là điểm cộng lớn. Nhưng bên cạnh phở hay bánh mì, có lẽ chính những ly cà phê, nước ép và trà mát lạnh ven đường cũng đang góp phần ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế.

Và với vị khách Tây này, nếu phải chọn một điều khiến cô nhớ nhất, câu trả lời có lẽ sẽ rất rõ ràng: Việt Nam thực sự "không thể đùa được" khi nói đến đồ uống.