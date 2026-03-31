Khách Nhật ăn không ngừng 1 loại trái cây Việt chỉ vì: "Ở Nhật là 400.000 đồng 1 quả"

Có những khoảnh khắc du lịch rất nhỏ thôi, nhưng lại đủ sức khiến người ta nhớ mãi. Với Naoki - một chàng trai người Nhật, hành trình ở Việt Nam của anh không bắt đầu bằng những địa danh nổi tiếng, mà lại gói gọn trong… những xoài chín vàng, thơm lừng.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Naoki gần như không giấu nổi sự thích thú. Anh vừa ăn, vừa xuýt xoa, từng miếng xoài được đưa lên đều đặn, gần như không có dấu hiệu dừng lại. Cái cách anh "ăn không ngừng" khiến nhiều người bật cười - bởi sự tận hưởng ấy vừa rất thật, vừa rất "đời".

Nhưng nếu chỉ dừng ở việc một du khách thích ăn xoài, có lẽ câu chuyện đã không gây chú ý đến vậy.

(Nguồn: @naokiokamura.official)

Giữa lúc đang say mê thưởng thức, Naoki bất ngờ quay sang hỏi mọi người xung quanh một câu: "Xoài ở Nhật giá bao nhiêu, mọi người có biết không?"

Câu hỏi tưởng như bâng quơ, nhưng lại khiến không ít người tò mò. Và rồi, chính anh đã đưa ra câu trả lời - một con số khiến ai nghe xong cũng phải chững lại: "400.000 đồng 1 quả". Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên dễ hiểu.

Anh còn chia sẻ thêm rằng lúc ở Nhật, anh nghĩ rằng xoài là thứ xa xỉ. Nhưng khi về Việt Nam chơi, đến miền Tây, anh mua 3 quả xoài chỉ với 30.000 đồng. "Xoài ở Việt Nam rất ngon mà còn cực kỳ rẻ", anh nói.

Không phải ngẫu nhiên mà Naoki lại ăn xoài một cách "nhiệt tình" đến vậy. Khi một loại trái cây vốn được xem là cao cấp, đắt đỏ ở quê nhà bỗng trở nên dễ dàng thưởng thức, tươi ngon và gần như "thoải mái ăn" ở một đất nước khác, cảm giác thích thú là điều khó tránh khỏi.

(Nguồn: @naokiokamura.official)

Và không chỉ riêng Naoki, rất nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam cũng có chung một trải nghiệm: bị "chinh phục" bởi trái cây, nhất là xoài.

Vào tháng 5/2024, tài tử Park Hae Jin (Vì sao đưa anh tới) và hội bạn của mình đã cùng nhau tổ chức "bữa tiệc xoài" khi tới Nha Trang. Và cả nhóm khiến các fan "há hốc" khi ăn hết 20kg xoài chỉ trogn 2 ngày.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

Có thể với người Việt, xoài chỉ là một loại quả quen thuộc, xuất hiện từ mâm cơm gia đình cho tới những gánh hàng rong ngoài phố. Nhưng với nhiều du khách nước ngoài, đó lại là một trải nghiệm mới mẻ, thậm chí là "xa xỉ" theo một cách rất khác.

Và đôi khi, chính những điều bình dị như vậy lại trở thành lý do khiến người ta muốn quay lại một nơi - không phải vì những điều quá lớn lao, mà chỉ vì một hương vị đã từng khiến họ bất ngờ.