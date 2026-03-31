Thông báo quan trọng dành cho tất cả hành khách đi máy bay nội địa từ ngày 1/4

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Theo báo cáo, hãng HKVN sẽ cân đối nguồn lực và đặt mục tiêu bảo đảm hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa trục chính (HAN - DAD - SGN), duy trì trên các đường bay để phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội. Với đường bay quốc tế, các hãng HKVN cũng cố gắng để giữ tối đa lịch sử khai thác và duy trì hiện diện trên các thị trường trọng điểm.

Dù vậy, hiện tại một số hãng HKVN đã có kế hoạch hoặc chính thức điều chỉnh mạng bay với việc giảm tần suất hoặc dừng khai thác một số đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ (booking) hoặc hệ số sử dụng ghế/tải (Load Factor) thấp - thường vào khung giờ đêm, thấp điểm và trên các đường bay ngách, đường bay không bù đắp được chi phí khai thác.

Cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

VNA dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 01/04/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Mê Thuột (HPH-BMW), Hải Phòng-Cam Ranh (HPH-CXR), Hải Phòng-Phú Quốc (HPH-PQC), Hải Phòng-Cần Thơ (HPH-VCA), Tp. Hồ Chí Minh-Vân Đồn (SGN-VDO), Tp. Hồ Chí Minh- Rạch Giá (SGN-VKG), Tp. Hồ Chí Minh- Điện Biên (SGN-DIN). Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Tuỳ theo diễn biến tình hình, dự kiến với mức giá nhiên liệu dao động từ 160-200 USD/thùng, VNA dự kiến cắt giảm khoảng hơn 700-1.700 cặp chuyến bay/tháng tùy kịch bản trong Quý II/2026 (tương ứng mức hủy 10-20%), theo đó Quốc tế hủy 4%-18% và Nội địa hủy 12%-26%.

Trong đó, đối với Quốc tế sẽ cắt giảm xen kẽ, cố gắng tối đa giữ slot lịch sử và duy trì hiện diện tại các thị trường đang khai thác; đối với Nội địa sẽ dừng khai thác các đường bay không có hiệu quả dài hạn; duy trì tần suất hiện diện tối thiểu với các đường bay không bù đắp được chi phí khai thác và cắt hủy các ngày khai thác thấp điểm, khung giờ xấu.

Vietjet đã có kế hoạch cắt giảm 18% tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng bay so với kế hoạch (nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%) trong tháng 4/2026, một số đường bay sẽ điều chỉnh như: Hà Nội - Cam Ranh 25 chuyến/tuần (giảm 24 chuyến), Hà Nội - Buôn Ma Thuột 14 chuyến/tuần (giảm 14 chuyến), Tp.HCM - Cát Bi 35 chuyến/ tuần (giảm 25 chuyến), Tp.HCM - Thọ Xuân 21 chuyến/ tuần (giảm 28 chuyến), Đà Nẵng - Singapore 10 chuyến/ tuần (giảm 4 chuyến), Tp.HCM - Bangkok 18 chuyến/tuần (giảm 10 chuyến)... Trước tình hình giá nhiên liệu chưa có dấu hiệu giảm và được dự báo có xu hướng duy trì giá cao kéo dài, Vietjet có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh sản lượng khai thác cho phù hợp trong các tháng tiếp theo.

Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì quy mô khai thác hiện tại với 60 chuyến/ngày và đã chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4/2026. ự kiến với tình hình hiện tại, khả năng các hãng cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch để bảo đảm tối ưu hoạt động khai thác cũng như hiệu quả kinh doanh.

Bamboo Airways dự kiến sẽ chỉ có thể khai thác với tần suất 15-17 chuyến/ngày (giảm hơn 50% so với hiện tại 35-36 chuyến/ngày) từ tháng 4/2026; tập trung khai thác đi/đến Quy Nhơn (UIH) và trên đường bay trục chính.

Vietravel Airlines với quy mô đội tàu bay nhỏ, dự kiến vẫn duy trì khai thác trên các đường bay hiện hữu trong tháng 4/2026 với 2 tàu bay cùng tần suất 12-14 chuyến/ngày. Từ cuối tháng 4/2026, với tình hình bình ổn hơn và dự kiến có thêm 2 tàu bay nữa để phục vụ cao điểm 30/4-01/5 và hè 2026, hãng sẽ khai thác 28-30 chuyến/ngày.

Pacific Airlines có kế hoạch cắt giảm tần suất vào các giai đoạn/ngày khai thác thấp điểm và khung giờ xấu, dự kiến giảm 8-30% tải cung ứng trong Quý II/2026, bắt đầu từ tháng 4/2026 và sẽ điều chỉnh tiếp trên cơ sở tình hình thị trường và biến động giá nhiên liệu.

Hành khách cần lưu ý gì?

Việc điều chỉnh mạng bay đồng nghĩa một số hành khách có thể bị thay đổi lịch trình hoặc phải chuyển sang hành trình khác. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách:

Chủ động kiểm tra lại lịch bay trước ngày khởi hành.

Theo dõi thông báo từ hãng để cập nhật thay đổi nếu chuyến bay thuộc tuyến bị ảnh hưởng.

Liên hệ hãng hoặc đại lý để được hỗ trợ đổi chuyến, hoàn vé hoặc sắp xếp hành trình thay thế khi cần thiết.

Theo đó, việc cắt giảm chủ yếu tập trung ở các tuyến bay ngách, trong khi các đường bay huyết mạch vẫn được duy trì nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại cơ bản của người dân và hoạt động kinh tế – du lịch trong nước.

(Theo Cục Hàng không Việt Nam)