Tin rất vui: Một quốc gia cho phép khách Việt xin visa hạn tới 10 năm, nộp hồ sơ online hoàn toàn

Không ít người chỉ thực sự chú ý đến chuyện visa khi bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi. Và đôi khi, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất lại không nằm ở điểm đến, mà ở chính một thay đổi chính sách có thể giúp việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Cụ thể, Australia hiện cho phép công dân Việt Nam nộp diện Visitor visa (subclass 600) – Frequent Traveller stream , với thời hạn có thể được cấp tới 10 năm. Theo thông tin trên trang chính thức của Bộ Nội vụ Australia, đây là diện visa dành cho công dân của một số quốc gia đủ điều kiện, trong đó có Việt Nam, và hồ sơ có thể được nộp trực tuyến.

Khách Việt có thể xin visa Úc thời hạn lên tới 10 năm

Theo Bộ Nội vụ Australia, Frequent Traveller stream là một nhánh của visa du khách subclass 600. Điểm thu hút nhất của diện này là thời hạn visa có thể kéo dài tới 10 năm, phù hợp với những người có nhu cầu sang Australia nhiều lần để du lịch, thăm thân hoặc thực hiện một số hoạt động công tác ngắn hạn. Báo cáo chính thức của cơ quan này cũng cho biết chương trình đã được triển khai cho hộ chiếu đủ điều kiện của các nước ASEAN, trừ Myanmar, cùng Timor-Leste từ ngày 7/12/2024.

Với người Việt, đây là thông tin đáng chú ý vì mở ra thêm một lựa chọn visa dài hạn thay cho việc phải xin lại visa ngắn hạn quá thường xuyên. Tuy vậy, người chuẩn bị làm hồ sơ cần hiểu đúng ngay từ đầu rằng “visa 10 năm” không có nghĩa được ở Australia liên tục trong 10 năm.

Trang chính thức của Bộ Nội vụ Australia nêu rõ người giữ Frequent Traveller stream được ở tối đa 3 tháng cho mỗi lần nhập cảnh. Nói cách khác, lợi thế lớn nhất của diện visa này nằm ở thời hạn hiệu lực dài và khả năng đi lại nhiều lần, chứ không phải quyền lưu trú dài hạn trong một chuyến đi.

Chi tiết này đặc biệt quan trọng vì rất dễ gây hiểu nhầm. Trên thực tế, đây vẫn là visa visitor, tức chủ yếu phục vụ nhu cầu du lịch hoặc công tác ngắn ngày phù hợp quy định. Những người có kế hoạch học tập dài hơn, làm việc hay cư trú lâu dài tại Australia vẫn cần tìm hiểu loại visa khác phù hợp với mục đích của mình. Theo trang visa subclass 600 của Bộ Nội vụ Australia, mức lệ phí hiện niêm yết cho Frequent Traveller stream là 1.480 AUD, cho thấy đây phù hợp hơn với nhóm thực sự có nhu cầu đi lại nhiều lần trong thời gian dài.

Nộp hồ sơ online, phải chuẩn bị giấy tờ kỹ

Một điểm thuận tiện là người xin visa có thể nộp hồ sơ qua ImmiAccount . Thông tin từ cơ quan đại diện Australia tại Việt Nam cho biết đương đơn nên nộp hồ sơ online, đồng thời có thể dùng tài khoản này để thanh toán, cập nhật thông tin, tải thêm giấy tờ và theo dõi tiến độ xử lý.

Dù vậy, hình thức trực tuyến không đồng nghĩa với việc thủ tục trở nên đơn giản tuyệt đối. Theo checklist chính thức dành cho hồ sơ visitor visa tại Việt Nam, người nộp vẫn cần chuẩn bị khá đầy đủ các nhóm giấy tờ như hộ chiếu, giấy tờ nhân thân, tài liệu chứng minh tài chính, giấy tờ công việc và thông tin liên quan đến chuyến đi. Nếu đi theo mục đích công tác ngắn hạn, hồ sơ có thể cần thêm thư mời, thư xác nhận từ cơ quan đang làm việc hoặc tài liệu thể hiện kế hoạch làm việc tại Australia.

Ngoài ra, phía Australia cũng lưu ý phần lớn người nộp hồ sơ tại Việt Nam sẽ phải cung cấp sinh trắc học, gồm ảnh khuôn mặt số và dấu vân tay. Vì vậy, để tránh bị động, người chuẩn bị xin visa nên đọc kỹ hướng dẫn chính thức, xác định rõ mục đích chuyến đi và hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu.

Với những người thường xuyên sang Australia, đây rõ ràng là một tin vui; nhưng điểm mấu chốt vẫn là hiểu đúng quy định: Visa có thể có thời hạn tới 10 năm, mỗi lần nhập cảnh chỉ được ở tối đa 3 tháng, và việc được cấp hay không vẫn phụ thuộc vào hồ sơ cụ thể của từng đương đơn.