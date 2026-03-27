Từ 1/4, người Việt phải chi trả phí visa Nhật Bản đắt hơn sau 48 năm

Theo thông báo mới nhất vừa được đăng tải công khai trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, biểu phí hành chính đối với các loại thị thực sẽ chính thức bước sang một trang mới. Đối với những tín đồ đam mê du lịch xứ sở hoa anh đào, thông tin này thực sự là một sự kiện đáng chú ý.

Điều khiến dư luận bàn tán sôi nổi nhất trên các diễn đàn du lịch không hẳn là con số tăng lên bao nhiêu, mà nằm ở cột mốc thời gian. Đã 48 năm trôi qua kể từ năm 1978, quốc gia này mới quyết định thay đổi biểu phí nhằm bù đắp ngân sách vận hành bộ máy trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Mùa đông tại Nhật Bản.

Chi tiết mức phí mới áp dụng cho khách du lịch

Tuy nhiên, mức phí tăng thêm đối với diện du lịch không quá đáng kể. Sự điều chỉnh này chủ yếu mang tính chất cập nhật biểu phí hơn là tạo ra gánh nặng tài chính cho du khách.

Cụ thể, mức phí áp dụng cho hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam từ đầu tháng 4 sẽ có sự biến động nhẹ nhàng như sau:

• Thị thực nhập cảnh một lần dùng cho du lịch ngắn hạn sẽ tăng thêm 20.000 VNĐ, tức là từ mức 500.000 VNĐ hiện tại nhích lên thành 520.000 VNĐ.

• Thị thực nhập cảnh nhiều lần ghi nhận mức tăng 30.000 VNĐ, từ 1.000.000 VNĐ lên mốc 1.030.000 VNĐ.

• Riêng đối với thị thực quá cảnh, mức phí vẫn được giữ nguyên ở con số 120.000 VNĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho những hành khách chỉ ghé ngang qua quốc gia này.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam công bố lệ phí Visa năm 2026.

Bên cạnh diện du lịch ngắn hạn, nhóm người Việt đang mưu cầu định cư lâu dài cũng chịu ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh này. Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản, điểm chấn động thực sự nằm ở mức phí xin quyền vĩnh trú. Thay vì nộp 10.000 Yên như quy định hiện hành, con số này dự kiến sẽ tăng lên gấp nhiều lần nhằm thắt chặt quy trình quản lý cư trú của chính phủ.

Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước sang tháng 4, thời điểm quy định mới có hiệu lực. Phần lớn dân mê xê dịch đều tỏ ra khá thoải mái vì vài chục nghìn tăng thêm chỉ bằng giá một ly trà sữa, hoàn toàn không thể cản bước đôi chân khám phá văn hóa Nhật Bản. Dù vậy, các chuyên gia làm thủ tục giấy tờ vẫn khuyên rằng, nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, việc hoàn tất thủ tục nộp lên cơ quan lãnh sự ngay trong những ngày cuối tháng 3 này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ vui vẻ trước chuyến đi, đồng thời tránh được tình trạng đông đúc do tâm lý đám đông chạy nước rút.