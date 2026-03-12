Khách Nhật thử món bánh chỉ từ 10.000 đồng của Việt Nam, ăn xong liền... chỉ tay vào nách

Ẩm thực Việt Nam từ lâu vẫn khiến nhiều du khách nước ngoài tò mò, đặc biệt là những món ăn bình dân bán ở vỉa hè hoặc các quầy nhỏ ven đường. Không ít người khi lần đầu thưởng thức những món ăn này thường mang tâm lý khá thận trọng, nhưng sau đó lại bất ngờ trước hương vị đặc biệt mà chúng mang lại. Những khoảnh khắc trải nghiệm như vậy thường được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, một đoạn video ghi lại phản ứng của một vị khách Nhật khi lần đầu ăn bánh dày kẹp giò/chả ở Việt Nam đã khiến nhiều người thích thú. Món bánh này vốn là một món ăn quen thuộc, thường được bán ở nhiều hàng quà sáng hoặc quầy ăn vặt, với mức giá khá "mềm", chỉ khoảng 10.000 - 20.000 đồng một chiếc.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Nhân vật chính trong câu chuyện không xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Anh được biết đến với cái tên Mori Tencho (Mori_tencho) - một vị khách Nhật Bản từng nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội nhờ các video trải nghiệm đời sống và ẩm thực tại Việt Nam.

Trong nhiều clip trước đó, Mori_tencho thường xuất hiện với phong cách rất giản dị: ghé vào những quán ăn bình dân, thử các món quen thuộc như bánh mì, phở hay bún chả rồi chia sẻ cảm nhận của mình. Anh được cư dân mạng Việt yêu mến bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, thái độ lịch sự và đặc biệt là sự trân trọng dành cho đồ ăn Việt.

Trong đoạn video mới được chia sẻ, Mori_tencho lần đầu được giới thiệu món bánh dày kẹp giò/chả - một món ăn tưởng chừng quen thuộc với người Việt nhưng lại khá mới lạ với du khách nước ngoài.

Khi nhận chiếc bánh trên tay, anh tỏ ra khá thận trọng. Trước khi ăn, Mori_tencho cẩn thận kẹp miếng chả vào giữa hai lớp bánh dày, quan sát một lúc rồi quay sang hỏi lại người bên cạnh: "Có ăn cả lá này không?"

Sau khi nhận được câu trả lời rằng lớp lá bên ngoài chỉ dùng để gói, anh mới nhẹ nhàng bóc lá ra rồi bắt đầu thưởng thức.

Ngay từ miếng cắn đầu tiên, biểu cảm của vị khách Nhật đã thay đổi rõ rệt. Anh gật gù rồi buột miệng khen: "Ngon nhỉ." Tiếp tục ăn thêm một miếng nữa, Mori_tencho lại lặp lại lời nhận xét quen thuộc: "Ngon."

Trong suốt quá trình thưởng thức, mỗi miếng bánh dường như đều khiến anh càng thích thú hơn. Bánh dày mềm dẻo kết hợp với phần giò hoặc chả đậm đà tạo nên hương vị đơn giản nhưng dễ ăn - điều khiến nhiều người nước ngoài bất ngờ khi lần đầu thử món này.

Chỉ sau một lúc, cặp bánh dày cùng miếng chả to đã được Mori_tencho ăn hết sạch. Khi kết thúc, anh còn hào hứng giơ tay làm động tác "ngon nhức nách", một cử chỉ quen thuộc trong nhiều video của anh mỗi khi gặp món ăn hợp khẩu vị. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem bật cười vì sự chân thật và dễ thương của vị khách Nhật.

(Nguồn: @mori_biahoi)

Thực tế, bánh dày kẹp giò/chả là món ăn khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt trong các quầy bán đồ ăn sáng hoặc xe hàng rong. Món bánh có cách làm đơn giản: bánh dày được ép mỏng rồi kẹp thêm giò lụa hoặc chả, đôi khi có thêm chút dưa góp hoặc tương ớt để tăng hương vị.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là một món ăn đơn giản như vậy lại có thể để lại ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài. Và với mức giá chỉ khoảng 10.000 - 20.000 đồng, món bánh này cũng được xem là một trong những món ăn bình dân dễ tiếp cận nhất với du khách khi tới Việt Nam.

Đối với Mori_tencho, những trải nghiệm như vậy dường như chính là điều khiến anh thích thú khi khám phá ẩm thực Việt Nam. Trong nhiều video, anh thường xuất hiện với hình ảnh vừa ăn vừa gật gù khen ngợi, thỉnh thoảng còn cúi đầu cảm ơn người bán - một hành động nhỏ nhưng khiến nhiều cư dân mạng Việt cảm thấy rất thiện cảm.

Chính sự chân thành đó đã giúp Mori_tencho trở thành một trong những vị khách Nhật được cộng đồng mạng Việt nhắc đến nhiều nhất. Và mỗi lần anh thử một món ăn mới, người xem lại tò mò chờ đợi xem liệu phản ứng của anh sẽ ra sao. Với chiếc bánh dày kẹp giò lần này, có lẽ câu trả lời đã khá rõ ràng: chỉ cần vài miếng là đủ để anh gật gù khen "ngon" liên tục.