Vietjet Air ra thông báo tới hàng triệu khách mua vé từ nay đến 12/4

Vietjet Air vừa phát đi thông báo mới về chương trình ưu đãi vé áp dụng đến hết ngày 12/4, trong bối cảnh nhiều hành khách đang đặc biệt quan tâm tới chuyện đặt vé máy bay sao cho vừa tiết kiệm, vừa hạn chế rủi ro khi lịch bay có thể biến động vì áp lực nhiên liệu.

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên Fanpage Facebook chính thức của hãng hàng không, hãng đang triển khai chương trình ưu đãi cho hạng vé Deluxe với thời gian đặt vé và thanh toán thành công từ nay đến 23h ngày 12/4/2026. Cụ thể, khách nhập mã DLX15 sẽ được giảm 15% giá vé Deluxe cho các đường bay nội địa, còn mã DLX10 được giảm 10% giá vé Deluxe cho các đường bay quốc tế.

Thông báo được đăng tải trên Fanpage Facebook chính thức của Vietjet Air

Đây là nhóm vé được nhiều hành khách chú ý vì nằm ở phân khúc trung gian: chi phí thường cao hơn vé phổ thông cơ bản nhưng đi kèm thêm tiện ích. Theo giới thiệu của Vietjet, vé Deluxe thường bao gồm hành lý ký gửi, suất ăn và một số quyền lợi linh hoạt hơn so với hạng Eco, nên dễ thu hút nhóm khách đi công tác, gia đình hoặc những người muốn có biên an toàn cao hơn khi kế hoạch di chuyển có thể thay đổi.

Điểm đáng chú ý là trong thông báo lan truyền những ngày gần đây, Vietjet cũng nhấn mạnh khách đặt vé trong thời gian này còn có thể đồng thời tham gia chương trình "Bay Vietjet, Nhận Lộc Vàng". Điều đó khiến thông báo của hãng không chỉ mang màu sắc khuyến mãi đơn thuần, mà còn tạo thêm sức hút với nhóm khách đang tranh thủ chốt vé cho các kế hoạch sắp tới.

Thông báo gây chú ý đúng lúc hành khách lo delay, dồn chuyến?

Thông báo ưu đãi của Vietjet xuất hiện trong thời điểm thị trường hàng không đang chịu áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu. Theo Cục Hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hiện cam kết đáp ứng cho hoạt động khai thác đến trung tuần tháng 4/2026. Sau mốc này, nguồn nhiên liệu Jet A-1 được đánh giá là chưa thể bảo đảm chắc chắn và nhiều khả năng phải nhập, mua theo giá giao ngay rất cao.

Báo Chính phủ cũng cho biết Cục Hàng không đã đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vận tải hành khách nội địa trong thời gian ngắn, đồng thời tính tới các kịch bản ứng phó khi giá Jet A-1 tăng mạnh. Theo kịch bản được nêu, nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở vùng cao, một số hãng có thể phải cắt giảm hàng trăm đến hàng nghìn cặp chuyến bay mỗi tháng trong quý II/2026, nhất là ở các đường bay hiệu quả thấp hoặc khung giờ xấu.

Không chỉ Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Theo thông tin Cục Hàng không Việt Nam dẫn lại từ diễn biến quốc tế, giá nhiên liệu bay đã tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, khiến ngành hàng không toàn cầu phải đối mặt với thách thức lớn về chi phí khai thác. Đây là lý do nhiều hãng quốc tế đã điều chỉnh phụ thu nhiên liệu hoặc cơ cấu lại lịch bay.

Chính vì thế, với hành khách Việt Nam, một chương trình giảm giá vé ở thời điểm này dễ tạo ra hai luồng tâm lý song song. Một bên là cảm giác "tranh thủ chốt vé lúc còn ưu đãi"; bên còn lại là sự thận trọng hơn bình thường, bởi giá rẻ chưa phải yếu tố duy nhất, nhất là khi nguy cơ delay, dồn chuyến hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác đang là điều được nhắc đến nhiều.

Lời khuyên dành cho du khách đặt vé máy bay thời gian này

Trong bối cảnh hiện nay, điều đầu tiên hành khách nên làm không phải chỉ nhìn vào phần trăm giảm giá, mà là đọc kỹ điều kiện vé. Với các hạng vé linh hoạt hơn như Deluxe, mức giá có thể cao hơn vé cơ bản, nhưng đổi lại thường phù hợp hơn với người cần hành lý, suất ăn và khả năng xử lý thay đổi hành trình thuận tiện hơn. Khi lịch bay dễ biến động, yếu tố linh hoạt đôi khi quan trọng không kém giá tiền.

Một lưu ý khác là nên ưu tiên đặt vé qua kênh chính thức của hãng hoặc đại lý uy tín, đồng thời điền thật chính xác số điện thoại và email nhận thông báo. Trong giai đoạn các hãng có thể phải điều chỉnh lịch bay vì bài toán nhiên liệu, việc nhận được cập nhật sớm có ý nghĩa rất lớn, nhất là với người đi công tác, khách có chuyến nối hoặc lịch trình cố định. Nhìn từ bối cảnh thị trường hiện nay, đây gần như là yêu cầu bắt buộc chứ không còn là khuyến nghị phụ.

Ngoài ra, hành khách cũng không nên đặt lịch quá sít sao với các cuộc hẹn quan trọng. Nếu bay để dự sự kiện, ký hợp đồng, lên tàu, nối chuyến hoặc đi tour theo giờ cố định, việc chừa thêm một khoảng đệm an toàn vẫn là cách thực tế nhất để giảm áp lực. Bởi như các kịch bản mà cơ quan quản lý nêu ra, khi chi phí nhiên liệu tăng cao kéo dài, chuyện cắt giảm hoặc điều chỉnh chuyến bay là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.