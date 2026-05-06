Chàng trai bán bánh lề đường đổi đời, mở 2 cửa hàng vì giống hệt Châu Kiệt Luân

Chàng trai bán bánh lề đường nổi tiếng chỉ sau một đêm

Câu chuyện về Bạch Hiển Dĩnh, một người đàn ông trung niên bán bánh kếp lề đường bất ngờ vụt sáng thành hiện tượng mạng nhờ sở hữu gương mặt giống hệt "ông hoàng nhạc pop châu Á" Châu Kiệt Luân, đã từng làm dậy sóng mạng xã hội xứ Trung. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Bạch Hiển Dĩnh phải sớm gác lại con đường học vấn khi chưa học xong cấp hai để lăn lộn mưu sinh.

Trước khi gắn bó với chiếc xe đẩy bán bánh kếp mặn vào năm 2015, người đàn ông này đã trải qua đủ mọi nghề nghiệp nhọc nhằn, từ làm nhân viên bảo vệ, công nhân trong nhà máy đồ chơi cho đến việc bán rau ngoài chợ. Suốt những năm tháng thanh xuân, không ít lần những người xung quanh trêu đùa và nhận xét anh có nét phảng phất giống ca sĩ Châu Kiệt Luân. Bạch Hiển Dĩnh khi ấy chỉ cười xòa, xua tay phủ nhận và cho rằng đó chỉ là lời nói vui, hoàn toàn không ngờ rằng chính sự trùng hợp về ngoại hình này lại là chiếc chìa khóa làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời anh sau này.

Quầy bán bánh kếp của Bạch Hiển Dĩnh - chàng trai được gọi là "bản sao của Châu Kiệt Luân"

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2020. Một vị khách vô tình ghé qua quầy bánh của Bạch Hiển Dĩnh trước trung tâm dệt may ở khu Lương Mã Thái (thành phố Bảo Định), đã quay lại cảnh anh thuần thục đổ bột, tráng bánh và đăng tải lên mạng xã hội với dòng chú thích ngạc nhiên về sự giống nhau đến ngỡ ngàng với thần tượng âm nhạc. Đoạn video nhanh chóng trở thành một cơn bão mạng thực sự, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn lượt bình luận chỉ trong một đêm. Bạch Hiển Dĩnh lập tức trở thành tâm điểm chú ý, dù ban đầu anh vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao khách hàng bỗng dưng kéo đến quầy bánh của hai vợ chồng đông đúc một cách bất thường.

Đỉnh điểm của sự nổi tiếng quay trở lại vào mùa hè năm 2023 khi thuật toán của Douyin tiếp tục đẩy một video khác của anh lên xu hướng hàng đầu, thu hút gần 800.000 lượt thích. Hàng đoàn người hâm mộ và thực khách hiếu kỳ từ khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả du khách nước ngoài, đã đổ xô đến khu Lương Mã Thái chỉ để được tận mắt nhìn thấy "bản sao Châu Kiệt Luân" và thưởng thức món bánh kếp. Có những thời điểm, dòng người xếp hàng dài tới 50 mét dưới cái nắng chói chang. Lo sợ khách hàng chờ đợi lâu sẽ bị say nắng, vợ chồng Bạch Hiển Dĩnh đã ân cần chuẩn bị hàng chục lít nước lọc và nước mơ để phát miễn phí cho mọi người.

Khi trở nên nổi tiếng, nhiều người tìm đến tiệm bánh của anh chàng

Từ chối hào quang mạng xã hội để bảo vệ gia đình

Sự nổi tiếng mang lại cho quầy bánh doanh thu tăng gấp đôi, nhưng đi kèm với đó là khối lượng công việc khổng lồ và áp lực vô hình. Mỗi đêm, sau khi dọn hàng về nhà, hai vợ chồng lại phải cật lực chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Khối lượng công việc lên tới 50kg khoai tây cần gọt vỏ và bào sợi, cùng vô số túi rau xà lách phải rửa sạch sẽ. Tháng 8 năm đó, ngày nào cặp vợ chồng cũng trở về nhà trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn.

Không chỉ đối mặt với sự mệt mỏi về thể chất, Bạch Hiển Dĩnh còn nhận được vô số lời mời tham dự các sự kiện trên toàn quốc, được săn đón và tiếp đãi như một ngôi sao giải trí thực thụ. Tuy nhiên, sự chú ý thái quá lại khiến người đàn ông chân chất này cảm thấy ngột ngạt. Anh từng thử hợp tác với một công ty quản lý nội dung đa kênh (MCN) để phát triển hình ảnh, nhưng đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng chỉ sau một tháng vì cảm thấy mọi thứ quá phức tạp và không phù hợp với bản tính thật thà của mình. Những lần thử sức với việc livestream bán xúc xích cũng thất bại khi chất lượng sản phẩm không như mong đợi, khiến anh mất niềm tin vào thương mại điện tử.

"Bản sao" có mặt tại sự kiện của Châu Kiệt Luân cách đây 3 năm

Thay vì cố gắng bám víu vào sự nổi tiếng để trục lợi, Bạch Hiển Dĩnh chọn cách lùi lại. Anh bộc bạch chân thành rằng bản thân không có tài ăn nói, không am hiểu mạng xã hội hay các chiêu trò tạo xu hướng, do đó anh chỉ muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động và khả năng làm bánh của mình. Mục tiêu lớn nhất của anh không phải là trở thành một người nổi tiếng giàu có, mà chỉ đơn giản là cố gắng mang lại một cuộc sống đủ đầy hơn cho ba cô con gái nhỏ. Nỗi sợ hãi về những góc khuất của mạng xã hội khiến anh luôn giấu kín hình ảnh của các con, dặn dò chúng không được khoe khoang về người bố nổi tiếng để các con có một tuổi thơ bình yên, nỗ lực học hành và có công việc tử tế trong tương lai.

Đổi đời nhờ cơ duyên, còn làm giàu bằng triết lý kinh doanh bền vững

Dù từ chối con đường làm người nổi tiếng trên mạng, Bạch Hiển Dĩnh vẫn biết cách biến sự ủng hộ của khách hàng thành động lực vươn lên trong kinh doanh. Cuối năm 2023, trong một dịp đến Thiên Tân xem Châu Kiệt Luân biểu diễn, việc chứng kiến sự tấp nập của các hàng quán đồ ăn vặt quanh khu vực đã thắp lên trong anh ý tưởng kinh doanh bài bản. Từ một người đàn ông đứng bán vỉa hè suốt chục năm, năm 2024, Bạch Hiển Dĩnh đã mạnh dạn thành lập thương hiệu mang tên "Zhoubinglun", chuyên kinh doanh bánh kếp và cháo kê.

Sự nổi tiếng của Bạch Hiển Dĩnh là một cơ duyên bất ngờ, nhưng sự nghiêm túc kinh doanh mới là chìa khóa giúp anh kinh doanh ổn định

Sự quyết tâm đã giúp anh mở được hai cửa hàng khang trang tại Thiên Tân, một nằm trên đại lộ sầm uất và một ở khu dân cư đông đúc. Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chi phí mặt bằng của hai cửa hàng ngốn tới hơn 200.000 Nhân dân tệ mỗi năm (khoảng gần 700 triệu VNĐ), chưa kể các khoản phí kho bãi và vận hành. Hai vợ chồng từng nếm mùi thất bại khi cửa hàng thứ ba tại Thạch Gia Trang phải đóng cửa chỉ sau 6 tháng hoạt động. Dẫu vậy, Bạch Hiển Dĩnh vẫn kiên trì bám trụ, bởi anh tin rằng chất lượng thực sự của một chiếc bánh ngon, thái độ phục vụ chân thành mới là thứ níu chân thực khách, chứ không phải một khuôn mặt giống người nổi tiếng. Anh nhận ra rằng mỗi khi mình trực tiếp đứng bếp tại quán, lượng khách hàng luôn đông đúc và ổn định hơn rất nhiều.

Dù đã trở thành ông chủ, Bạch Hiển Dĩnh vẫn luôn giữ trong mình sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2026, người đàn ông 43 tuổi này đã gây bất ngờ khi quyết định dựng lại quầy bánh lề đường cũ kỹ tại vị trí quen thuộc ở khu dệt may Lương Mã Thái. Suốt 10 ngày đứng bán tại nơi từng gắn bó chục năm, anh rạng rỡ trò chuyện cùng những vị khách quen lâu năm, thậm chí vui vẻ chơi oẳn tù tì để tặng bánh miễn phí cho mọi người như một lời tri ân sâu sắc. Đối mặt với những lời khen ngợi, anh vẫn giữ thói quen xua tay từ chối sự so sánh với thần tượng âm nhạc. Anh thẳng thắn thừa nhận hào quang không kéo dài mãi mãi, sự chú ý của đám đông chưa bao giờ là thước đo của sự thành công. Đối với chàng trai bán bánh ngày nào, hạnh phúc hiện tại đơn giản là được tự tay làm ra những chiếc bánh nóng hổi, duy trì công việc kinh doanh tử tế và nhìn các con khôn lớn trưởng thành từng ngày.

Theo Sixthtone