Hè này đi Trung Quốc càn quét 9 địa điểm đẹp như phim ngôn tình, ngân sách chỉ từ 35 triệu

Mỗi nơi mang một màu sắc riêng, từ đô thị rực rỡ ánh đèn đến những vùng đất chữa lành hay miền tuyết trắng lãng mạn, tất cả tạo nên một hành trình đầy cảm xúc cho những ai muốn sống lại thanh xuân theo cách rất điện ảnh.

Trùng Khánh, thành phố 8D và những rung động khó quên

Trùng Khánh gây ấn tượng mạnh với kiến trúc chồng lớp độc đáo, những con dốc nối tiếp nhau và hệ thống giao thông “xuyên nhà” hiếm có. Không chỉ là một đô thị hiện đại, nơi đây còn mang vẻ đẹp rất riêng, đặc biệt khi lên đèn.

Gắn liền với bộ phim Khó dỗ dành, Trùng Khánh trở thành background cho những khoảnh khắc tình cảm đầy rung động. Một số điểm nổi bật có thể kể đến như Công viên Nam Tân, nơi ngắm sông Dương Tử về đêm, hay Ga Liziba với hình ảnh tàu điện chạy xuyên chung cư độc đáo.

Thượng Hải, khi tình yêu trưởng thành giữa lòng đô thị

Nếu Trùng Khánh mang nét cá tính thì Thượng Hải lại đại diện cho sự hào nhoáng và hiện đại. Thành phố này là bối cảnh chính trong Bật lửa và váy công chúa, nơi câu chuyện tình yêu vừa rực rỡ vừa nhiều thử thách diễn ra.

Những địa điểm như Bến Thượng Hải hay phố đi bộ Nam Kinh không chỉ nổi tiếng về mặt du lịch mà còn mang đậm chất điện ảnh, đặc biệt vào buổi tối khi ánh đèn phản chiếu xuống dòng sông tạo nên khung cảnh rất “cinematic”.

Đại Lý, vùng đất của sự chữa lành

Trái ngược hoàn toàn với nhịp sống đô thị, Đại Lý mang đến cảm giác bình yên và chậm rãi. Đây là nơi được nhiều người biết đến qua bộ phim Đi đến nơi có gió, một hành trình chữa lành đúng nghĩa.

Khung cảnh tại Hồ Nhĩ Hải với mặt nước phẳng lặng, núi non bao quanh tạo nên cảm giác thư thái hiếm có. Những ngôi làng nhỏ như Phượng Dương Ấp cũng góp phần giữ lại nét mộc mạc, nhẹ nhàng của vùng đất này.

Thanh Đảo, thanh xuân trong trẻo bên biển xanh

Thanh Đảo mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung với biển xanh, cát trắng và những con đường rợp bóng cây. Đây là bối cảnh quen thuộc trong Khi anh chạy về phía em, bộ phim gợi nhớ về những rung động đầu đời.

Khu phố Badaguan là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu, tạo nên một không gian vừa lạ vừa quen. Bên cạnh đó, những bãi biển tại Thanh Đảo cũng là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí mùa hè đúng nghĩa.

Nam Kinh, vẻ đẹp trầm mặc của thời gian

Nam Kinh mang trong mình nét cổ kính và chiều sâu lịch sử. Không ồn ào, không phô trương, nơi đây ghi dấu ấn bằng sự yên bình và những khung cảnh đậm chất hoài niệm.

Trong Thời gian và anh vừa hay đúng lúc, Nam Kinh hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng qua khu Miếu Phu Tử và dòng sông Tần Hoài, nơi ánh đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh rất thơ.

Hàng Châu, nàng thơ của những khung hình ngôn tình

Hàng Châu từ lâu đã được xem là một trong những thành phố đẹp nhất Trung Quốc. Không quá hiện đại, cũng không quá cổ kính, Hàng Châu cân bằng hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người.

Bộ phim Yêu em đã góp phần đưa Tây Hồ trở thành biểu tượng của sự lãng mạn. Mặt hồ phẳng lặng, hàng liễu rủ và những cây cầu nhỏ tạo nên khung cảnh giống hệt một bức tranh thủy mặc.

Cát Lâm, thế giới tuyết trắng như cổ tích

Cát Lâm là điểm đến dành cho những ai yêu thích mùa đông. Khi tuyết phủ trắng xóa, nơi đây trở thành một khung cảnh đúng chất phim Hàn – Trung với vẻ đẹp vừa lạnh giá vừa lãng mạn.

Xuất hiện trong Suỵt nhà vua đang ngủ đông, khu Khu trượt tuyết Vạn Khoa Tùng Hoa Hồ là nơi du khách có thể trải nghiệm trượt tuyết và tận hưởng không khí mùa đông đặc trưng.

Bắc Kinh, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại

Bắc Kinh không chỉ là thủ đô mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Những con ngõ hutong, những mái nhà cổ kính xen lẫn các công trình hiện đại tạo nên một bức tranh rất đặc biệt.

Trong Câu chuyện hoa hồng, Di Hòa Viên xuất hiện như một biểu tượng của ký ức và chiều sâu cảm xúc, mang lại trải nghiệm vừa hoài cổ vừa tinh tế.

Tứ Xuyên, vùng đất của những cảm xúc sâu lắng

Tứ Xuyên mang vẻ đẹp hùng vĩ với núi non, rừng cây và những bản làng yên bình. Không quá ồn ào như các thành phố lớn, nơi đây chinh phục du khách bằng chính sự chân thật và nguyên bản.

Bộ phim Cây oliu màu trắng đã khắc họa rõ nét những cung bậc cảm xúc tại vùng đất này, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một câu chuyện vừa đẹp vừa buồn.

Chi phí và kinh nghiệm cần biết

Chi phí cho chuyến đi đến các địa điểm này thường dao động khoảng 35 – 50 triệu đồng/người, tùy vào cách bạn lựa chọn dịch vụ và lịch trình.

Để chuyến đi thuận tiện hơn, du khách nên chuẩn bị trước các phương thức thanh toán điện tử phổ biến. Bên cạnh Alipay hay WeChat Pay, hiện nay nhiều điểm tại Trung Quốc đã hỗ trợ thanh toán qua ZaloPay và hệ sinh thái Alipay+, giúp du khách Việt dễ dàng chi trả mà không cần sử dụng quá nhiều tiền mặt. Đồng thời, việc sử dụng Baidu Maps sẽ giúp tra cứu đường đi và di chuyển chính xác hơn so với Google Maps.