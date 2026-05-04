Ai đi Trung Quốc thời gian này phải cảm ơn Hoàng Ku vì đã tốn tiền thử trước hàng loạt quán trà sữa nổi tiếng

Giữa làn sóng du lịch Trung Quốc đang bùng nổ, stylist Hoàng Ku bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hành trình phá đảo bản đồ trà sữa tại các thành phố lớn như Thượng Hải. Không còn là những khung hình check-in quen thuộc, loạt review của anh nhanh chóng gây sốt nhờ sự chân thật, chi tiết và không ngại bóc phốt những trải nghiệm kém chất lượng.

Điểm đặc biệt trong các chia sẻ của Hoàng Ku nằm ở góc nhìn rất thực tế về khẩu vị. Nam stylist cho biết sai lầm lớn nhất của mình là giữ thói quen gọi 50% đường như ở Việt Nam. Theo anh, trà sữa tại Trung Quốc nếu giảm đường sẽ dễ trở nên nhạt và mất đi hương vị đặc trưng. Đây được xem là “bài học xương máu” cho nhiều du khách Việt đang có ý định trải nghiệm ẩm thực xứ Trung.

Trong danh sách được đánh giá cao nhất, Ah Ma Handmade là cái tên được Hoàng Ku ưu ái hàng đầu. Anh quay lại tới ba lần, đặc biệt ấn tượng với Trà Olive vị chát nhẹ, hậu ngọt lạ và Matcha Coconut béo thanh, ăn kèm mochi dẻo. Tuy nhiên, ngay tại quán ruột, anh cũng cảnh báo nên né các vị như trà roi mận hay măng cụt vì giá cao nhưng trải nghiệm không tương xứng.

Một cái tên khác được nhắc tới là Matcha Wang , Hoàng Ku chấp nhận xếp hàng gần 20 phút để thử. Dù chất lượng ổn định, anh cũng kể lại tình huống cười ra nước mắt khi phải cầm trên tay ly trà đã nguội do nhân viên mất nhiều thời gian trang trí.

Tại CHARLIE TOWN , trải nghiệm lại mang màu sắc drama hơn. Thấy quán vắng nên quẹt mã order ngay, nhưng sau đó anh mới biết phải chờ tới 90 phút mới có đồ uống. Dù bức xúc vì thời gian chờ, Hoàng Ku vẫn công nhận trà đậm vị, trân châu đường đen ổn, và tiếp tục nhấn mạnh: “đừng bao giờ giảm đường nếu muốn uống đúng vị”.

SUE được nam stylist đánh giá là đúng nghĩa 1 ly nước đậu bình thường

Nam stylist không ngại chê thẳng nước của SUGAR RUSH là "quá sợ"

Tiệm yogurt ở Hàng Châu được Hoàng Ku khen là ngon đỉnh, nên thử

Ở mảng trà trái cây, Intro Lemon gây ấn tượng mạnh nhờ bao bì đẹp và concept tặng kèm điên rồ. Món anh gợi ý là chanh mix kiwi. Trong khi đó, Dakotea lại được chấm điểm cao nhờ nguyên liệu lạ, đặc biệt là loại chanh dáng dài, mùi thơm rất đặc trưng.

Không chỉ khen, Hoàng Ku cũng thẳng tay bóc phốt. Zhong Tao Yang bị anh đánh giá thấp với món Coca thảo mộc có vị khó tả, giống nước ngọt pha lẫn thuốc bắc. Tệ hơn là Chuntian , nơi ly trà sữa foaming coffee khiến anh, vốn dị ứng lactose, gặp sự cố chỉ sau vài chục giây. Anh khuyên mọi người không nên quá tin các review fomo trên mạng như Xiaohongshu vì trải nghiệm thực tế có thể rất khác.

Dù đã thử qua hàng loạt món đồ uống cầu kỳ, Hoàng Ku cho biết anh vẫn giữ thói quen uống trà chanh giã tay, thức uống quen thuộc mỗi khi làm việc cùng Chi Pu. Điều này phần nào cho thấy, giữa vô vàn xu hướng mới, những hương vị truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng.

Dưới phần bình luận, nhiều người còn hài hước khuyên Hoàng Ku nên làm song song giữa công việc stylist và reviewer vì quá có tâm. Ai nấy cũng dành lời khen khi anh sẵn sàng tốn tiền thật để mang về trải nghiệm thật, giúp những tín đồ mê xê dịch có thêm thông tin mà không phải trả học phí bằng chính ví tiền của mình.

Dạo một vòng quanh mạng xã hội những ngày tháng 4 tháng 5/2026, người ta dễ dàng bắt gặp cảm giác như thể cả Việt Nam đang đổ xô đi Trung Quốc. Không còn là những lời đồn đoán, số liệu thống kê du lịch mới nhất đã chứng minh sức hút mãnh liệt của thị trường tỷ dân khi lượng khách Việt Nam sang Trung Quốc tăng trưởng đột biến hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 5,3 triệu lượt khách Trung Quốc và ở chiều ngược lại, các thành phố lớn như Thượng Hải, Hàng Châu cũng đang chứng kiến làn sóng xâm chiếm của các tín đồ du lịch Việt nhờ chính sách visa thông thoáng và sự tiện lợi của các đường bay thẳng.