Từng là bá chủ với giá 20k, loạt đế chế trà sữa gắn liền với thanh xuân 9x 2k nay bỗng bốc hơi sạch sẽ

Trước khi “cơn bão” trà sữa đổ bộ, bản đồ ăn vặt của giới trẻ Việt từng thuộc về những cái tên rất đỗi quen thuộc: caramen, chè khúc bạch, nem chua rán, nộm bò khô, chè, kem chanh… Những món ăn giản dị, giá mềm, thường “đóng đô” ở góc chợ hay vỉa hè, nhưng lúc nào cũng kín chỗ bởi học sinh, sinh viên. Xen giữa đó là loạt trào lưu đồ uống thay nhau “lên ngôi” như sữa chua đánh đá, trà chanh, me đá… đủ để tạo nên những “hệ văn hoá” riêng của từng thế hệ.

Khoảng những năm 2000, trà sữa bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam một cách âm thầm. Khi ấy, chưa có những thương hiệu lớn hay chuỗi cửa hàng hoành tráng, trà sữa chỉ là những quán nhỏ trước cổng trường, rải rác trên các con phố. Với teen 9x, trà sữa thời đó đơn giản chỉ là trà pha sữa theo tỉ lệ nhất định, thêm chút trân châu đen, thạch hoa quả nhiều màu, xoay quanh vài vị cơ bản như socola, trái cây hay truyền thống. Dù mộc mạc, thức uống này vẫn nhanh chóng “ghi điểm” nhờ vị ngọt dễ uống, topping vui miệng và cảm giác mới mẻ, không quá “già” như cà phê, cũng không quá phổ thông như nước ngọt có ga.

Phải đến giai đoạn 2015 - 2016, trà sữa mới thực sự bước vào thời kỳ “hoàng kim” và trở thành biểu tượng của giới trẻ Việt. Hàng loạt thương hiệu như Ding Tea, Bobapop, Feeling Tea, Tocotoco, Chago, Royal Tea,… phủ sóng khắp nơi với mức giá chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng/ly. Trà sữa khi đó không chỉ là đồ uống mà gần như là “must-have item” trong đời sống học đường của thế hệ 9x, 2k.

Vào những năm 2015-2016, hàng loạt thương hiệu như Ding Tea, Bobapop, Feeling Tea, Tocotoco,… phủ sóng khắp mọi nơi. Ảnh: studyw.maeyoung, Món ngon Hà Nội

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ “đào lại” loạt ảnh check-in trà sữa từ cách đây khoảng 10 năm của thế hệ 9x, 2k, khiến nhiều người không khỏi xao xuyến và hoài niệm. Không ít thương hiệu từng đình đám nay đã đóng cửa hoặc ngừng hoạt động, càng khiến ký ức ấy thêm phần đặc biệt. Thời điểm đó, mỗi quán đều có một món signature riêng, hương vị đậm đà, dễ gây nghiện đến mức cứ tan học là hội bạn lại rủ nhau “càn quét” cho bằng hết.

“Nghi thức” check-in trà sữa chỉ có ở thế hệ học sinh, sinh viên những năm 2015-2016. Ảnh: Món ngon Hà Nội

Không chỉ uống, giới trẻ còn tạo ra cả một “nghi thức” check-in đặc trưng: xếp các cốc trà sữa chụm lại, chụp từ trên xuống và phủ một lớp filter vàng của Instagram. Góc chụp, cách cầm cốc hay màu ảnh đều giống nhau đến mức chỉ cần nhìn là nhận ra ngay “dân hệ trà sữa” thời cấp 3, đại học. Dân mạng khi đó còn hài hước gọi đây là thế hệ “sản xuất theo lô”.

Ở thời điểm đó, album hoặc các trang mạng xã hội của mỗi người sẽ có ít nhất một tấm chụp trà sữa kiểu như này. Ảnh: studyw.maeyoung

Giờ đây, khi nhìn lại những bức ảnh cũ, nhiều người không khỏi bật cười và bồi hồi: “Ôi cả một bầu trời ký ức”, “Cứ như ảnh của mình”, hay “Thời đó trong máy chỉ toàn ảnh ở quán trà sữa”...

Dù hiện tại thị trường đã xuất hiện vô số thương hiệu lớn, topping đa dạng và phong cách check-in ngày càng “chanh sả”, nhưng những năm tháng đỉnh cao 2015 - 2016 vẫn luôn là ký ức khó thay thế với thế hệ 9x, 2k - một thời mà chỉ cần một ly trà sữa cũng đủ để vui cả ngày.