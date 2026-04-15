Không còn chuộng xe đoàn 45 chỗ, khách Hàn Quốc đến Việt Nam giờ đổi hẳn thói quen di chuyển và tiêu tiền

Việt Nam - “chân ái” của khách du lịch Hàn Quốc

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam trong năm 2024 với khoảng 4,5 triệu lượt, chiếm gần 26% tổng lượng khách quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách từ thị trường này, tiếp tục giữ vị trí số 1. Điều này chứng tỏ Việt Nam vẫn đang là “chân ái” của du khách Hàn.

Dữ liệu từ Trip.com cũng cho thấy Nha Trang và Đà Nẵng nằm trong nhóm điểm đến được người Hàn lựa chọn nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán 2025. Trong khi đó, theo phân tích dữ liệu tìm kiếm trên Booking.com tại thị trường Hàn Quốc, giai đoạn từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lượt tìm kiếm lên tới 71% so với cùng kỳ năm trước, qua đó bứt phá từ vị trí thứ 15 lên thứ 5 trong danh sách các điểm đến được quan tâm nhất cho kỳ nghỉ Tết.

Theo báo cáo từ Agoda công bố ngày 4/7/2025, Nha Trang là địa điểm được khách Hàn tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất trong mùa hè 2024-2025. Đáng nói hơn, “cú bứt tốc” của Nha Trang thực sự rõ rệt vào năm 2025 khi lượng tìm kiếm tăng tới 95% so với năm 2023.

Thành viên Soobin của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Tomorrow X Together tại đảo Phú Quốc tháng 2/2024. Ảnh: Instagram/Soobin

Điều đáng nói hơn cả không nằm ở con số, mà ở cách người Hàn du lịch

Nếu như trước đây, du lịch Việt Nam chủ yếu vận hành theo mô hình tour trọn gói - nơi doanh nghiệp “cầm tay chỉ việc” từ A-Z và du khách chỉ việc đi theo lịch trình sẵn có, thì nay bức tranh ấy đã thay đổi rõ rệt.

Sự bùng nổ của nền tảng số và mạng xã hội khiến du khách Hàn Quốc ngày càng chủ động hơn trong mọi khâu: từ tìm kiếm điểm đến, lên kế hoạch cho đến đặt dịch vụ theo nhu cầu cá nhân. Từ chỗ khoảng một nửa lựa chọn tour, hiện nay hơn 80% đã chuyển sang hình thức du lịch tự túc (FIT). Đây không đơn thuần là một xu hướng, mà là một sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt, khi du khách không còn đóng vai trò thụ động mà trở thành người tự thiết kế trải nghiệm của chính mình.

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ trên thực tế. Những đoàn xe khách 45 chỗ chở kín du khách Hàn từng xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố ở Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc nay đã thưa dần. Thay vào đó là hình ảnh những nhóm bạn trẻ, những gia đình nhỏ tự do di chuyển, cầm điện thoại tra cứu bản đồ, len lỏi vào các con hẻm để tìm kiếm những quán cà phê “hidden” hay những hàng ăn địa phương không nằm trong các cẩm nang du lịch đại trà.

Tất cả cho thấy một thực tế rõ ràng: hành vi du lịch của du khách Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng, với xu hướng tự túc ngày càng chiếm ưu thế.

Người Hàn Quốc ngày càng ưa thích du lịch tự túc tại Việt Nam hơn thay vì đi theo tour

Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự phát triển mạnh mẽ của nền tảng số. Việc tìm kiếm thông tin, đặt vé máy bay, khách sạn hay thậm chí là các trải nghiệm địa phương giờ đây đều có thể thực hiện dễ dàng chỉ với vài thao tác. Du khách không còn phụ thuộc vào các công ty lữ hành để “vẽ sẵn” hành trình, mà có thể chủ động tiếp cận hàng nghìn lựa chọn khác nhau.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ trong việc định hình xu hướng này. Thay vì tin vào những chương trình tour đóng gói, du khách ngày càng bị thu hút bởi các nội dung trải nghiệm thực tế từ cộng đồng, từ những video review, bài viết chia sẻ cho đến các gợi ý từ KOL, travel blogger. Những thông tin này tạo cảm giác chân thực và gần gũi hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu tự khám phá.

Một điểm thú vị trong hành vi du lịch của người Hàn là họ gần như không “đi một mình”, mà luôn có cả một cộng đồng phía sau. Trên các diễn đàn và group nội địa như Naver Café, Kakao, du khách Hàn chia sẻ rất chi tiết kinh nghiệm khi đến Việt Nam: từ quán ăn, khách sạn cho tới những mẹo cực “đời” như cách hỏi giá, tìm nhà vệ sinh hay gọi món. Thậm chí, nhiều người còn truyền tai nhau việc in sẵn các câu như “không ăn rau mùi”, “nhà vệ sinh ở đâu?”, “có thể giảm giá không?” lên áo phông hoặc giấy mang theo để dễ giao tiếp. Những cộng đồng này trở thành cẩm nang sống, giúp du khách tự tin khám phá theo cách riêng mà không cần phụ thuộc vào tour trọn gói.

Để thuận tiện cho việc giao tiếp khi đi du lịch Việt Nam, khách Hàn in những dòng chữ lên áo phông như “Đừng cho rau mùi”, “Có thể giảm giá không?’...

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong kỳ vọng trải nghiệm. Du khách hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, không còn muốn bị “đóng khung” trong những lịch trình cứng nhắc, đông người. Họ tìm kiếm sự linh hoạt, riêng tư và cá nhân hóa, từ việc lựa chọn điểm đến, thời gian tham quan cho đến các hoạt động ăn uống, nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, hệ sinh thái dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện cũng khiến việc đi tự túc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ các ứng dụng bản đồ, đặt phòng, gọi xe đến thanh toán điện tử, tất cả đã góp phần xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ, thông tin và kỹ năng tổ chức chuyến đi.

Sự dịch chuyển từ tour trọn gói sang du lịch tự túc vì thế không chỉ là một xu hướng ngắn hạn, mà phản ánh một thay đổi mang tính cấu trúc: du khách không còn là người tiêu dùng thụ động, mà trở thành người chủ động thiết kế trải nghiệm cho chính mình.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch cũng đứng trước yêu cầu phải thích nghi. Những sản phẩm “một cho tất cả” dần mất đi sức hấp dẫn, nhường chỗ cho các dịch vụ linh hoạt, cá nhân hóa và giàu tính trải nghiệm hơn. Đây vừa là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để tái định hình cách tiếp cận du khách trong kỷ nguyên mới.

Từ tài nguyên đến trải nghiệm: Cách Việt Nam giữ chân du khách Hàn

Theo Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn, Việt Nam có lợi thế lớn về tài nguyên du lịch trải dài từ Bắc vào Nam, mỗi vùng mang một bản sắc riêng. Việc xây dựng nội dung quảng bá theo từng chủ đề, từng khu vực cụ thể sẽ giúp tăng sức hút với du khách Hàn Quốc.

Ông Lý Xương Căn cũng cho biết năm nay sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước. Ông nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của mạng xã hội, KOL và influencer trong quảng bá điểm đến, với hiệu quả vượt trội so với nhiều phương thức truyền thống.

Một điểm đáng chú ý khác là việc hoàn tất kết nối hệ thống thanh toán QR quốc tế giữa hai nước. Dự kiến từ tháng 4, du khách Hàn có thể sử dụng ứng dụng nội địa để quét mã và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam. Những cải thiện về tiện ích như thanh toán, di chuyển hay tiếp cận thông tin được kỳ vọng sẽ nâng cao trải nghiệm và giữ chân du khách.

Song song đó, các hoạt động quảng bá cũng đang chuyển dịch mạnh sang nền tảng số. Việc sản xuất video ngắn, lan tỏa trên mạng xã hội không chỉ giúp tiếp cận du khách quốc tế mà còn kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài, góp phần thu hút kiều bào về nước du lịch.

Trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ đẩy mạnh các chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc, kết hợp cùng doanh nghiệp du lịch và tăng cường hiện diện trên các nền tảng số. Việt Nam cũng đề xuất xây dựng các ấn phẩm quảng bá riêng cho thị trường này, giới thiệu chi tiết về điểm đến, trải nghiệm, ẩm thực và dịch vụ.

Thực tế cho thấy, sức hút của Việt Nam với du khách Hàn Quốc vẫn đang duy trì mạnh mẽ. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc đã là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần một triệu lượt. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn là lựa chọn ưu tiên của du khách Hàn tại Đông Nam Á, nhờ lợi thế về vị trí địa lý, kết nối hàng không thuận lợi cũng như sự gần gũi về văn hóa và ẩm thực.