Khách Tây, khách Thái bay ngàn cây số đến TP.HCM vì lụy nhan sắc Nhà thờ hồng lúc hoàng hôn

Bỏ qua những tòa nhà kính chọc trời hay các trung tâm thương mại sầm uất du khách quốc tế khi đến Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang lùng sục một tọa độ mang tên Pink Church tức Nhà thờ Tân Định. Không chỉ là một công trình tôn giáo nơi đây đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội khiến ai đặt chân đến dải đất hình chữ S cũng phải ghé thăm ít nhất một lần.

Với kiến trúc Gothic đặc trưng và màu hồng pastel chủ đạo nổi bật công trình này không chỉ thu hút những người yêu thích tìm hiểu lịch sử mà còn trở thành tâm điểm check in trên các bản đồ du lịch thế giới.

Ghi nhận thực tế vào một buổi chiều cuối tuần khi mặt trời bắt đầu dịu nắng một đoàn khách du lịch Thái Lan gồm hơn 10 người đã dừng chân trước khuôn viên nhà thờ. Giữa dòng xe cộ hối hả đặc trưng của đường Hai Bà Trưng họ nhanh chóng bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của công trình. Các thành viên trong đoàn liên tục thay phiên nhau tạo dáng chụp ảnh dưới nhiều góc khác nhau. Một số người còn sử dụng điện thoại để quay video ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống phía sau nền kiến trúc màu hồng nổi bật. Nhiều người trong đoàn chia sẻ rằng họ đã biết đến địa điểm này thông qua mạng xã hội và coi đây là mục tiêu hàng đầu khi đến Việt Nam.

Muốn có ảnh xuất thần như khách Tây khách Thái dân tình khuyên nhau tuyệt đối đừng đứng dưới lòng đường chụp hắt lên. Dân tình thường rỉ tai nhau bí kíp để săn được khung hình hoàn hảo nhất là hãy sang đường chọn một góc ban công quán cà phê đối diện và bấm máy vào đúng khung giờ vàng từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Đây là lúc ánh nắng cuối ngày hắt lên bức tường hồng tạo ra một hiệu ứng thị giác rực rỡ và lãng mạn vô cùng.

Vào mùa hè bầu trời TP HCM thường xuyên xuất hiện những dải màu đa sắc từ vàng cam đến tím thẫm càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của công trình. Từ những vị khách phương xa ở châu Âu, châu Mỹ cho đến nhóm khách trọng điểm như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, tất cả đều không khỏi trầm trồ và hoàn toàn bị chinh phục.

Tatiana một du khách đến từ Nga chia sẻ: “Tôi đã bay mấy ngàn cây số để đến được đây và thấy nó thật sự xứng đáng. Tôi chưa bao giờ thấy một nhà thờ nào độc lạ và mang màu sắc đáng yêu thế này. Nếu có dịp nhất định tôi sẽ đưa cả gia đình đến”.

Đồng tình với quan điểm đó nữ du khách Chloe cũng không giấu được sự phấn khích: “Tôi rất thích thiết kế độc lạ này và rất yêu Việt Nam. Tôi không nghĩ chuyến đi của mình lại mang đến cảm giác hạnh phúc đến thế này. Chắc chắn tương lai tôi sẽ còn quay lại.”

Việc du khách quốc tế rần rần tìm đến các công trình kiến trúc mang màu sắc nổi bật như Nhà thờ Tân Định đang góp phần tạo thêm sức hút khổng lồ cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sôi động.