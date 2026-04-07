Khách Tây bất ngờ vì thói quen chơi Pickleball bất chấp ngày đêm của người Việt

Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia 1000 tại Hà Nội vừa khép lại nhưng những câu chuyện bên lề thú vị vẫn đang rần rần cõi mạng. Thế nhưng thay vì chỉ ngắm cảnh đẹp văn hóa cảnh tượng đập vào mắt lại khiến họ đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác.

Trút bỏ áo đấu căng thẳng tay vợt Top 4 thế giới Christian Alshon quyết định xách balo đi bộ dạo quanh phố cổ ngắm Nhà thờ Lớn và chụp ảnh tại Hoàng thành Thăng Long như bao du khách nước ngoài khác. Mục đích ban đầu là tận hưởng vẻ đẹp cổ kính ngàn năm văn hiến thế nhưng vị khách Tây này lại bị choáng ngợp bởi một đặc sản hoàn toàn mới mẻ.

Đó chính là sự phủ sóng khủng khiếp của Pickleball. Thay vì những góc phố tĩnh lặng Christian lại thấy nhịp sống hừng hực thể thao ở mọi ngóc ngách. Trên trang cá nhân anh chàng liên tục đăng ảnh bày tỏ sự sửng sốt khi thốt lên rằng không thể tin được dường như mọi ngóc ngách ở Hà Nội đều có dấu chân của Pickleball.

Đỉnh điểm của chuyến du lịch dở khóc dở cười này là khoảnh khắc ngôi sao người Mỹ bị ám ảnh thị giác đến mức “lú lẫn”. Chàng khách Tây ngây ngô nhìn thấy những vạch kẻ sân cầu lông quen thuộc của người dân trên vỉa hè lại tưởng nhầm ngay đó là sân Pickleball thu nhỏ. Câu chuyện nhìn gà hóa cuốc hài hước này nhanh chóng viral chứng minh độ cuồng bộ môn này của người Việt đã thực sự gây ảo giác cho du khách quốc tế.

Sự ngỡ ngàng của Christian Alshon hay các tay vợt quốc tế là hoàn toàn dễ hiểu. Khách Tây vốn quen với việc chơi thể thao ở những khu quy hoạch cố định rộng rãi. Nhưng khi đến Việt Nam họ lại được chứng kiến một khả năng sáng tạo không gian vô hạn.

Chỉ trong thời gian ngắn các tụ điểm Pickleball mọc lên len lỏi khắp nơi từ tổ hợp thể thao hiện đại sân thượng các tòa nhà cho đến những khu dân cư sầm uất. Thậm chí các cụm sân luôn sáng đèn nhộn nhịp từ tinh mơ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm. Chính nhịp sống cuồng nhiệt và văn hóa chơi thể thao bất chấp ngày đêm này đã vô tình tạo nên một điểm nhấn du lịch độc đáo khiến bất kỳ du khách nước ngoài nào ghé thăm cũng phải trầm trồ thích thú.