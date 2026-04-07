Khách đi máy bay lưu ý: Từ bây giờ, có thể dùng vé máy bay giấy để làm 1 việc tại sân bay Nội Bài

Vé máy bay giấy, hay còn thường được gọi là thẻ lên máy bay (boarding pass), là một phần quan trọng trong hành trình của những ai di chuyển bằng đường hàng không. Với nhiều hành khách, đây là tờ giấy gần như luôn cầm trên tay từ lúc check-in cho tới khi ra cửa khởi hành. Nó quen thuộc đến mức không ít người mặc nhiên cho rằng công dụng của boarding pass chỉ dừng lại ở việc xác nhận chỗ ngồi, qua các chốt kiểm tra và lên máy bay.

Thế nhưng tại sân bay Nội Bài, đặc biệt ở nhà ga hành khách T2, chiếc thẻ này giờ đây đã có thêm một công dụng khác khá thiết thực. Theo thông tin mới được Cảng HKQT Nội Bài và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đăng trên các kênh chính thức, hành khách có thể quét mã QR hoặc barcode trên thẻ lên máy bay tại màn hình FIDs đặt ngay sau khu vực soi chiếu an ninh để tra cứu thông tin chuyến bay và xem chỉ dẫn đường đi tới cửa ra máy bay.

Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý của tiện ích này nằm ở chỗ nó giải quyết một nhu cầu rất thực tế. Ở sân bay, đặc biệt trong những khung giờ đông khách, không ít người sau khi hoàn tất soi chiếu mới bắt đầu loay hoay tìm gate, ngước nhìn bảng điện tử tổng hợp rồi vội vã đi theo biển chỉ dẫn. Với hệ thống mới, hành khách chỉ cần thực hiện một thao tác quét thẻ lên máy bay, màn hình sẽ hiển thị ngay họ tên, số hiệu chuyến bay, giờ khởi hành, tình trạng chuyến bay và sơ đồ chỉ đường từ vị trí hiện tại tới gate.

Thoạt nghe, đây có thể chỉ là một thay đổi nhỏ. Nhưng trong một nhà ga rộng, lượng khách lớn và nhịp di chuyển liên tục, việc biết chính xác mình đang ở đâu và phải đi hướng nào lại là điều cực kỳ quan trọng. Tiện ích này vì thế đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi, người ít đi máy bay, gia đình có trẻ nhỏ hoặc những hành khách đang sát giờ boarding.

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Một tiện ích nhỏ, nhưng nằm trong bức tranh lớn hơn của nhà ga T2 mở rộng

Thực tế, chức năng quét boarding pass để tra cứu và chỉ đường không phải là một thay đổi đơn lẻ. Nó nằm trong chuỗi nâng cấp trải nghiệm hành khách tại nhà ga T2 mở rộng, công trình đã chính thức được khánh thành từ ngày 19/12/2025. Theo Cảng HKQT Nội Bài, cùng với sự kiện này, sân bay từng bước triển khai mô hình "sân bay thông minh", hướng tới hành trình tự động hóa nhiều khâu hơn cho hành khách quốc tế.

Ngay từ khu vực cửa vào nhà ga, Nội Bài cho biết hành khách đã có thể sử dụng hệ thống màn hình đa năng cảm ứng để tự tra cứu thông tin chuyến bay, vị trí quầy làm thủ tục, sơ đồ nhà ga, vị trí nhà hàng và các dịch vụ tiện ích. Tại khu check-in, khu T2 mở rộng được bố trí 24 kiosk check-in để hành khách tự chọn chỗ, in thẻ lên tàu bay, cùng 24 quầy gửi hành lý tự động (Self Bag Drop). Ở các khâu tiếp theo, nhà ga cũng từng bước áp dụng sinh trắc học và autogate nhằm rút ngắn thời gian chờ và giúp hành trình liền mạch hơn.

Một số hình ảnh nổi bật về nhà ga T2 mới của sân bay Nội Bài (Ảnh Báo Lao Động, Cảng HKQT Nội Bài)

Không chỉ dừng ở công nghệ, việc mở rộng T2 còn giúp nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời tăng số quầy check-in, cửa ra máy bay và các hạng mục phục vụ khác. Điều này cho thấy trải nghiệm tại sân bay đang thay đổi không chỉ ở quy mô hạ tầng, mà cả ở cách hành khách tương tác với không gian nhà ga.