90% du khách đặt phòng hạng sang, vì sao Đà Nẵng lo lắng?

Thông tin trên được Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết trong cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, vào chiều 6/4.

Theo bà Hạnh, đây là tin vui nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, đặt ra cho Đà Nẵng áp lực về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

Lãnh đạo Sở dẫn chứng, tuyến đường biển Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp rất đông đúc, nguy cơ về tai nạn giao thông xảy ra rất lớn. Các khu vực nườm nượp du khách như chợ Hàn, cầu Rồng, khu vực phố cổ Hội An lại dễ xảy ra ùn tắc giao thông.

Các khách sạn ven biển Đà Nẵng được du khách ưa chuộng vì thuận tiện xuống biển mỗi ngày. Ảnh: Thanh Hiền.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL chia sẻ thêm, du khách đến Đà Nẵng đặc biệt nhiều vào giờ trưa và giờ ngoài giờ hành chính, nhất là 19h-22h. Với khung giờ này, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rất vất vả. Do đó thành phố nên có chính sách đặc thù và cho phép chi tiền làm việc ngoài giờ đúng với công sức các lực lượng bỏ ra.

“Thành phố cũng chỉ đạo Ban an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra đột xuất, xử phạt đối với các cơ sở phục vụ thức ăn đường phố, chợ đêm nếu vi phạm. Du khách rất thích món ăn đường phố, nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng”, bà đề xuất.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL còn đề xuất thành phố tăng cường lực lượng tại phố cổ Hội An, khu ven biển, các điểm tập trung đông du khách để tổ chức giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; có biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa sạt lở ở đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà.

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho rằng tỷ lệ đặt phòng khách sạn lên đến 90% là tín hiệu tích cực nhưng cũng cần lưu ý, nghiên cứu chỉ nên cho đặt phòng khoảng 70%. Phần còn lại dự phòng cho các chương trình, hoạt động của thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý các đơn vị chức năng chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, xử lý các điểm sạt lở trên đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà.

Theo Thống kê Đà Nẵng, quý I tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế hơn 2,3 triệu lượt, tăng 16%.

Sở VHTT&DL dự báo sắp tới lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng mạnh vì thành phố đã mở được các đường bay từ Viêng Chăn, Manila, Bali đến Đà Nẵng. Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 10 sẽ có các chuyến bay charter từ Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập với tần suất 70 chuyến/tuần.