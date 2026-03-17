Khách Thái bật khóc nức nở giữa Đà Nẵng: "Họ chăm tôi như con đẻ, tôi xăm luôn hai chữ Việt Nam lên tay”

Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ bởi những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ trải dài từ Bắc chí Nam, mà còn bởi nền ẩm thực đường phố phong phú và sự hiếu khách nồng hậu của con người bản địa. Mỗi năm, hàng triệu du khách đổ về các tâm điểm du lịch để tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, nhưng hiếm có khi nào sự gắn kết cảm xúc lại trở nên mãnh liệt và đặc biệt như câu chuyện của nhóm du khách Thái Lan dưới đây.

Chuyến đi đáng nhớ của du khách Thái Lan, khóc vì người Việt quá dễ thương

Mới đây, nhiều người không khỏi xôn xao trước chuyến hành trình của một nhóm du khách Thái Lan tại Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức đặc sản hay trải nghiệm đi thuyền thúng đặc trưng, nhóm bạn này đã có những kỷ niệm thực sự đáng nhớ. Cụ thể, trong một khoảnh khắc đang thu hút nhiều người quan tâm, nam du khách trong đoàn đã không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở ngay giữa phố.





Nam du khách bật khóc ngay giữa phố vì hành động của người Việt. Nguồn: @arixa

Anh chàng vừa lau nước mắt vừa chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng xúc động trước sự chăm sóc và đối đãi quá đỗi ngọt ngào của người dân địa phương. Anh thổ lộ rằng người Việt Nam đối xử với khách du lịch giống như chăm sóc chính con cái trong gia đình, điều đó làm anh thấy ấm lòng đến mức phát khóc: “Khóc hết nước mắt cho người Việt Nam vì họ chăm sóc mình như con cái trong nhà”. Trong video, dù bạn bè xung quanh có trêu đùa để anh chàng ngừng khóc, nam du khách vẫn vừa cười vừa khóc, liên tục khẳng định tình cảm quá lớn dành cho con người nơi đây.

Không dừng lại đó, vị khách này còn có một quyết định khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc về độ "chịu chơi" và lòng nhiệt thành. Để chứng minh tình yêu mãnh liệt với mảnh đất hình chữ S, anh đã đến ngay một tiệm xăm để xăm dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" lên cánh tay của mình. Thậm chí, nam du khách còn hài hước nói rằng: “Tặng luôn cả tôi cho người Việt Nam đó, không thèm lấy lại đâu!".

Nam du khách đã xăm lên tay "Tôi yêu Việt Nam". Nguồn: @arixa

Trò chuyện cùng vị khách người Thái có trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam

Nam du khách này tên là Foam, anh đã có một chuyến đi đến Đà Nẵng - Hội An dài 5 ngày 4 đêm cùng với nhóm bạn và tham quan rất nhiều cảnh đẹp, thưởng thức vô vàn những món đặc sản. Đặc biệt nhất chính là tình cảm mà những người bản địa đã dành cho mình. “Lý do tôi bật khóc ở Đà Nẵng là vì một trải nghiệm vô cùng ấm áp với chủ một quán hải sản tên là PHONG MẬP SEAFOOD. Tối đó, khi tôi đang đi bộ tìm chỗ ăn tối, chú chủ quán đang ngồi ăn cơm thì nhìn thấy tôi và đon đả mời vào dùng thử đồ ăn tại quán. Nhóm chúng tôi đã quyết định đặt món ở đó, nhưng vì lúc ấy cả hội đang bận sắp xếp việc thuê xe máy nên không có thời gian ngồi lại mà phải mang đồ ăn về nơi ở.”

Sự tử tế của người đàn ông xa lạ đã chạm đến trái tim của chàng trai trẻ ngay từ những giây phút đầu tiên. Trước khi rời đi, anh đã dùng ứng dụng dịch trên điện thoại để gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn chú rất nhiều vì đã chào đón chúng cháu nồng nhiệt như vậy. Cháu rất tiếc vì hôm nay không thể ở lại ăn tại quán của chú. Chú thực sự rất tốt bụng.”

Phản ứng sau đó của người chủ quán đã khiến nam du khách xúc động mạnh: “Sau khi đọc xong, chú ấy đã tiến lại ôm tôi một cái thật chặt. Chú còn dặn dò chúng tôi phải lái xe máy thật cẩn thận, cảnh báo rằng đôi khi khách du lịch có thể bị tính giá cao khi đi taxi trong thành phố và không quên gợi ý cho chúng tôi vài địa điểm nên ghé thăm tại Đà Nẵng. Sự tử tế và quan tâm chân thành của chú khiến tôi cảm thấy mình không còn là một khách du lịch nữa mà như những người bạn, người thân trong gia đình. Khoảnh khắc đó thực sự đã làm tôi quá đỗi xúc động.”

Nam du khách xúc động trước tình cảm mà người bản địa dành cho mình. Ảnh: @foofoamm.m

Khi được hỏi về hình xăm trên cánh tay, nam du khách không ngần ngại chia sẻ: “Tôi vốn là người rất yêu thích xăm hình, nhưng mỗi hình xăm trên cơ thể đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì nó cần mang một ý nghĩa thực sự đối với tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật và sự sáng tạo. Trong chuyến đi này, tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để đánh dấu sự kết nối sâu sắc mà tôi cảm nhận được với nơi đây.

Thú vị là, một trong những hình xăm tôi có thực ra đến từ sự tử tế của người thợ xăm ở Việt Nam. Anh ấy đã tốt bụng tặng thêm cho tôi một hình xăm nhỏ miễn phí. Tôi đã quyết định chọn đó là một cụm từ tiếng Việt có nghĩa là "Tôi yêu Việt Nam", bởi vì điều đó phản ánh chính xác những gì tôi cảm nhận trong suốt thời gian ở đây.”

Hình ảnh nam du khách chụp ảnh cùng người đã xăm hình cho mình. Ảnh: @foofoamm.m

Có thể nói, với nam du khách, đây là một chuyến du lịch đáng nhớ. Nhiều người dân địa phương khi bắt gặp khoảnh khắc này đã không khỏi bất ngờ và tự hào, bởi hiếm có du khách nào lại thể hiện tình cảm một cách trực diện và chịu chơi đến vậy. Câu chuyện này một lần nữa khẳng định, điểm thu hút nhất của du lịch Việt Nam đôi khi không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay những cảnh đẹp hùng vĩ mà chính là trái tim của con người nơi đây.