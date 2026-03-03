Hình ảnh đàn cò về kiếm ăn bên sông Hàn, giữa trung tâm Đà Nẵng

Những ngày qua, đàn cò liên tục bay về đậu kín các doi đất giữa sông Hàn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Tại khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi, dưới các tán cây bần, hàng trăm con cò thảnh thơi kiếm ăn, tạo thành những mảng trắng nổi bật trên nền nước xanh, thu hút nhiều người đi đường dừng lại chiêm ngưỡng.

Đàn cò hàng trăm con về kiếm ăn bên dòng sông Hàn, tạo cảnh tượng kỳ thú

Đàn cò thảnh thơi ở các bãi bồi xâm xấp nước ven sông

Hai bên bờ sông Hàn vốn là điểm quen thuộc của các loài chim nước song thời gian gần đây, mật độ cò xuất hiện dày đặc hơn. Điều đó cho thấy hiện đang là mùa cò tìm về khu vực đất ngập nước ven sông Hàn để kiếm thức ăn.

Theo UBND phường Hòa Cường, khoảng 2 năm trước, địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng và chuyên gia khảo sát hệ sinh thái cây ngập nước ven sông Hàn, đoạn phía nam cầu Trần Thị Lý. Trên cơ sở đó, phường đã đề xuất xây dựng đề án giữ gìn hệ sinh thái đa dạng sinh học khu vực này. Địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, bảo vệ và cấm các hành vi tác động đến đàn cò.

Khu đảo Xanh và dải đất ngập nước kéo dài từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tuyên Sơn trước đây có diện tích khoảng 100 ha, song hiện chỉ còn khoảng 30 ha, phân bố chủ yếu ở phía tây nam chân cầu Trần Thị Lý và dọc sông Hàn theo đường Thăng Long.

Khu vực này có nhiều loài cây ngập mặn như bần chua, dừa nước, ô rô, ráng… cùng các loài chim định cư và di cư, trong đó có 8 loài cò và 2 loài chim nằm trong sách đỏ thế giới.

CLIP: Cận cảnh đàn cò về kiếm ăn bên sông Hàn, ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Cò về đậu trên rừng bần, ngay phía sau là cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi

Các rừng bần ven sông tạo nên hệ sinh thái ngập nước ưa thích cho đàn cò

Hình ảnh đàn cò kiếm ăn bên dòng sông Hàn

Rừng bần bên gần cầu Trần Thị Lý được bảo vệ tốt, tạo nên sinh cảnh phù hợp cho nhiều loại chim trời

Hình ảnh đàn cò không chỉ tạo cảnh thanh bình giữa trung tâm thành phố mà còn thu hút người dân và du khách

Cảnh tượng đàn cò kiếm ăn hai bên dòng sông Hàn khiến nhiều người thích thú. Nhiều ngày "săn cò" chụp ảnh, anh Nguyễn Thanh Vương (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho hay sự xuất hiện của các loài chim thiên di chứng tỏ hệ sinh thái ven sông đang phát triển rất tốt.

"Hy vọng có những giải pháp nhằm mở rộng hệ sinh thái ngập mặn ven sông, tạo nơi trú ẩn sinh sôi cho chim trời, qua đó tạo nên điểm nhấn thiên nhiên giữa lòng thành phố" - anh Vương bày tỏ.

Theo các chuyên gia, khi dòng nước từ thượng nguồn sông Hàn được giữ sạch, các chỉ số môi trường nằm trong ngưỡng cho phép, sinh vật sẽ có điều kiện sinh sôi, tạo nguồn thức ăn ổn định cho chim, cò. Với những chuyển biến tích cực này, dự kiến thời gian tới sẽ còn thêm nhiều loài cò tiếp tục bay về sinh sống tại khu vực đất ngập nước ven sông Hàn.



