Hàng ngàn người "đội mưa" xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần

Tối ngày 2-3 rạng ngày 3-3 (tức đêm 14 rạng ngày 15 tháng Giêng) tại đền Trần (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ khai ấn đền Trần Xuân Bính Ngọ 2026.

Người dân, du khách "đội mưa" xuyên đêm chờ xin ấn đền Trần

Đúng 22 giờ, các đại biểu đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, các vị vua nhà Trần, tri ân công lao to lớn của vương triều Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; đồng thời động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đến khoảng nửa đêm, khi các nghi thức truyền thống kết thúc, ban tổ chức mở hàng rào để người dân vào dâng hương, dâng lễ, chiêm bái.

Theo ban tổ chức, lễ phát ấn đền Trần diễn ra vào 5 giờ sáng ngày 3-3 (tức sáng ngày 15 tháng Giêng)

Mặc dù không khí lạnh tràn về, trời mưa khá to, tuy nhiên hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa" xuyên đêm chờ đến giờ phát ấn để xin lộc cầu may mắn, bình an.

Hình ảnh người dân "đội mưa" xếp hàng chờ xin ấn đền Trần năm 2026:

Khu vực nơi diễn ra các nghi lễ khai ấn đền Trần sáng ngày 15 tháng Giêng

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình tham gia các nghi lễ tại đêm khai ấn đền Trần

Hàng rào an ninh được thắt chặt trước giờ diễn ra lễ khai ấn

Sau khi nghi lễ kết thúc, hàng rào được mở để người dân vào trong khu vực các đền dâng hương, chiêm bái

Trong vài năm trở lại đây, đền Trần không còn hình ảnh chen lấn, xô đẩy, "cướp lộc" trong đêm như những năm trước

Mặc dù thời tiết có mưa lạnh, thế nhưng người dân vẫn xếp hàng xuyên đêm để chờ xin ấn

Đúng 5 giờ, tại các nhà đền mở cửa phát ấn cho người dân và du khách

Những cánh ấn được người dân cẩn thận cho vào túi sau khi xin ở các nhà đền

Nhiều người dân, du khách "đội mưa" trên tay cầm những cánh ấn cầu khấn trước các nhà đền cầu may mắn, sức khỏe, bình an