Khách Tây đua nhau bỏ gần 200k về Việt Nam làm "thủ lĩnh đàn vịt"

Việt Nam từ lâu đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ du lịch thế giới, nhưng điều thực sự níu chân du khách quốc tế đôi khi chẳng phải là những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay ánh đèn lấp lánh của phố thị sầm uất. Gần đây, cộng đồng mạng lại rộ lên một trào lưu vô cùng mộc mạc và thú vị: Khách Tây hào hứng truyền tai nhau trải nghiệm làm "thủ lĩnh đàn vịt" ở các vùng quê Việt Nam.

Chỉ với khoảng 7 USD (tương đương gần 200.000 đồng), họ đã có thể mua trọn một ngày cười rạng rỡ giữa thiên nhiên. Đằng sau tiếng lạch bạch của bầy vịt và bát thức ăn nhỏ trên tay, trải nghiệm dân dã này lại mở ra một góc nhìn thật sâu sắc về định nghĩa của sự bình yên trong cuộc sống hiện đại.

Trải nghiệm 7 USD và sự tương phản của hạnh phúc

Chuyện khách du lịch nước ngoài lặn lội về các vùng nông thôn Việt Nam để tham gia các tour du lịch miệt vườn, xắn quần cấy lúa, gặt lúa, giã giò hay thậm chí là đi chăn bò đã không còn là hình ảnh quá xa lạ. Tuy nhiên, việc bỏ tiền ra chỉ để đứng giữa một bầy gia cầm đông đúc lại mang đến một sức hút kỳ lạ đến không ngờ. Tại những địa điểm làm du lịch sinh thái nông nghiệp được du khách ưu ái gọi tên là "The Duck Stop", bạn chỉ cần cầm trên tay một bát thức ăn, rắc đều xuống đất và ngay lập tức, hàng trăm chú vịt sẽ lạch bạch chạy tới, vây quanh và kêu những tiếng rộn ràng. Bạn bỗng chốc hóa thành một "vị tướng" thực thụ, điều binh khiển tướng một đạo quân ồn ào nhưng vô cùng đáng yêu.

Sự lan tỏa của trào lưu này không chỉ nằm ở tính giải trí mà còn đánh trúng vào tâm lý của những người trẻ hiện đại. Mới đây, một nữ du khách tên Elizabeth Cano đã chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của mình tại một trại vịt ở Việt Nam kèm theo dòng chú thích khiến nhiều người phải suy ngẫm: "People my age: married, buying houses, having kids. Me: paid $7 to be a duck leader in Việt Nam" (Tạm dịch: Những người trạc tuổi tôi: Kết hôn, mua nhà, sinh con. Còn tôi: Trả 7 đô la để làm thủ lĩnh đàn vịt ở Việt Nam).

@elizuhbethcano

Dòng trạng thái ngắn gọn ấy chạm đến nỗi niềm chung của rất nhiều người. Giữa lúc áp lực đồng trang lứa đang bủa vây, khi xã hội liên tục đặt ra những cột mốc thành tựu phải đạt được ở tuổi hai mươi, ba mươi, thì việc tận hưởng niềm vui giản đơn với giá chưa tới hai trăm nghìn đồng lại trở thành một liều thuốc tinh thần vô giá. Đôi khi, giữa guồng quay hối hả của việc phải trưởng thành, việc tìm về một vùng quê yên bình, chơi đùa cùng bầy vịt nhỏ giống như một trạm dừng năm tháng, nơi người ta được phép trút bỏ mọi kỳ vọng của thế giới ngoài kia để sống lại những niềm vui nguyên sơ nhất.

Sức hút bền vững từ những điều bình dị của làng quê Việt

Sự thích thú của du khách quốc tế đối với các hoạt động như chăn vịt, bắt cá không đơn thuần chỉ là sự tò mò nhất thời. Đối với những người sinh ra và lớn lên ở các quốc gia phương Tây với nhịp sống công nghiệp hóa cao độ và những khối bê tông cứng nhắc, thiên nhiên và nhịp sống nông nghiệp truyền thống của Việt Nam mang một vẻ đẹp chữa lành chân thực. Họ sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm mà nhiều người Việt Nam đôi khi coi là công việc chân lấm tay bùn thường ngày, bởi lẽ thứ họ mua không phải là bát thức ăn cho vịt, mà là mua khoảnh khắc được kết nối lại với thiên nhiên, đất đai và muông thú.

Cách làm du lịch thông minh và gần gũi này của người dân địa phương cũng cho thấy một tư duy chuyển dịch rất tích cực. Chúng ta không cần phải bê tông hóa những cánh đồng hay xây dựng những công trình nhân tạo vĩ đại để thu hút khách. Ngược lại, việc giữ gìn nếp sống văn hóa, tận dụng chính những sinh hoạt sản xuất hàng ngày để tạo ra các "tour du lịch trải nghiệm" vừa giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, vừa bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên một cách bền vững.

Mỗi du khách khi đến đây, trút bỏ những bộ âu phục công sở hay những áp lực thành tựu, bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân, sẵn sàng đón nhận năng lượng tươi mới. Tiếng cười giòn tan của họ giữa đàn vịt, giữa bầu trời rực nắng của nông thôn Việt Nam chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Hạnh phúc đôi khi rất rẻ, và bình yên luôn hiện hữu trong những điều bình dị nhất, nếu chúng ta biết cách tận hưởng nó.