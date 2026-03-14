Thử 1 món đồ uống của Việt Nam, khách Tây đề xuất: "Cần phải dán nhãn cảnh báo"

Ẩm thực Việt Nam từ lâu vẫn khiến nhiều du khách quốc tế tò mò, từ các món ăn đường phố cho đến những loại đồ uống tưởng chừng quen thuộc với người bản địa. Tuy nhiên, đôi khi chính những thứ rất phổ biến ở Việt Nam lại trở thành một trải nghiệm "mạnh đô" đối với khách nước ngoài.

Mới đây, một cô gái Tây đã chia sẻ lại trải nghiệm thử một loại đồ uống rất quen thuộc tại Việt Nam: cà phê. Điều đáng nói là chỉ sau khi uống khoảng 1,5 ly, cô đã hài hước đề xuất rằng loại đồ uống này nên được... dán nhãn cảnh báo vì có thể khiến người uống "nghiện" luôn.

Trong đoạn video được nữ du khách chia sẻ, cô gái cho biết mình đang thưởng thức cà phê Việt Nam. Nhìn vào ly cà phê trong video, nhiều người đoán rằng đó có thể là cà phê đen, một kiểu cà phê rất phổ biến ở Việt Nam với hương vị đậm và lượng caffeine khá cao.

Ban đầu, cô gái tỏ ra rất thích thú với hương vị của ly cà phê này. Sau khi uống hết một ly, cô tiếp tục uống thêm nửa ly nữa, đến lúc quay video, cô đã uống tổng cộng khoảng 1,5 ly.

Và chính lúc này, phản ứng bắt đầu xuất hiện. Trong video, cô nói: "Cà phê Việt Nam có thể gây nghiện. Mọi người hết sức cẩn thận nhé. Tôi đã uống 1,5 ly rồi." Và cô cũng chia sẻ về cảm giác lúc này là tay hơi run, có cảm giác như lo lắng. Dù vậy, cô vẫn nói với giọng điệu khá hài hước, giống như đang "cảnh báo vui" với những ai muốn thử loại đồ uống này.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên du khách nước ngoài có phản ứng như vậy khi thử cà phê Việt Nam. Trên mạng xã hội, từng có không ít video ghi lại trải nghiệm tương tự.

Một số người sau khi uống cà phê Việt cho biết họ cảm thấy cực kỳ tỉnh táo, thậm chí có người chia sẻ rằng mình… thức đến 3 giờ sáng. Có người khác còn nói đùa rằng sau khi uống một ly cà phê Việt, họ gần như không thể ngủ cả đêm.

Nguyên nhân nằm ở đặc trưng của cà phê Việt Nam. So với nhiều loại cà phê phổ biến ở phương Tây, cà phê Việt thường được pha khá đậm, đặc biệt khi sử dụng phin truyền thống. Hương vị vì thế cũng mạnh hơn, lượng caffeine cảm nhận được cũng rõ rệt hơn.

Nhưng điều thú vị là dù "mạnh đô", cà phê Việt lại có hương vị rất cuốn hút. Chính vì vậy, nhiều du khách dù biết mình có thể bị mất ngủ nhưng vẫn rất thích thử. Không ít người sau lần đầu nếm thử đã nhanh chóng trở thành "fan" của cà phê Việt Nam, đặc biệt là các kiểu pha nổi tiếng như cà phê sữa đá, bạc xỉu hay cà phê trứng.

Ở nhiều thành phố du lịch như Hà Nội hay TP.HCM, việc ngồi trong một quán nhỏ, chậm rãi nhâm nhi ly cà phê phin cũng được xem là một trải nghiệm văn hóa rất đặc trưng.

Đối với nhiều du khách, cà phê Việt không chỉ là một loại đồ uống giúp tỉnh táo mà còn là cách để cảm nhận nhịp sống địa phương: từ tiếng phin nhỏ giọt đều đều, mùi cà phê lan tỏa cho đến những cuộc trò chuyện kéo dài bên vỉa hè.

Chính vì thế, dù đôi khi khiến người uống "tim đập nhanh" hay phải thức khuya ngoài dự kiến, cà phê Việt Nam vẫn luôn nằm trong danh sách những trải nghiệm đáng thử nhất khi ghé thăm đất nước này.