Không phải phở hay bánh mì, đây mới là món ăn sáng Việt khiến khách Tây thốt lên: “Lần đầu trong đời ăn kiểu này, thật điên rồ”

Mới đây, tài khoản TikTok của một hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ đoạn video ghi lại trải nghiệm ẩm thực của một du khách nước ngoài khi lần đầu thử dồi luộc và cháo lòng vào bữa sáng tại Việt Nam. Trong video, vị khách không giấu được sự thích thú khi nếm món ăn vốn rất quen thuộc với người Việt.

“Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thử món này. Phải nói là khá điên rồ, nhưng nó ngon thật”, vị khách chia sẻ sau khi thưởng thức.

Biểu cảm thích thú của khách Tây khi thử món lòng dồi (Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Bên cạnh đó, du khách còn được hướng dẫn cách ăn dồi kết hợp với rau thơm và chấm cùng nước mắm. Trải nghiệm mới lạ này khiến anh càng thêm hào hứng. “Lần đầu tiên trong đời tôi ăn theo kiểu như vậy. Thật sự rất thú vị”, anh nói.

Theo hướng dẫn viên, cháo lòng và dồi luộc là một trong những món ăn sáng quen thuộc, được nhiều người Việt yêu thích nhờ hương vị đậm đà và cách thưởng thức đặc trưng. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 200.000 lượt xem, cùng nhiều bình luận bày tỏ hào hứng của cộng đồng mạng trước phản ứng của vị khách nước ngoài.

(Nguồn: TikTok @sonuutu90)

Không chỉ phổ biến trong nước, món cháo lòng và lòng dồi còn được thực khách quốc tế chú ý. Trong cuộc bình chọn do chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas công bố vào tháng 5/2025, cháo lòng Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong danh sách những món cháo ngon nhất châu Á, cho thấy sức hút đặc biệt của món ăn dân dã này.

Theo giới thiệu của Taste Atlas, cháo lòng được nấu từ nước hầm xương heo kết hợp với gạo, tiết và nhiều loại nội tạng như gan, cật, lá lách, lòng hay tim. Món ăn thường được phục vụ khi còn nóng, với phần nội tạng thái lát ăn kèm quẩy, hành lá và ớt bột, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.