Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh quảng bá món "ăn một lần, nhớ một đời" trên Facebook, thu hút gần 5 nghìn lượt xem

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, mới đây đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: "Mực nhảy Vũng Áng - Ăn một lần, nhớ một đời". Dưới phần bình luận, ông cung cấp thêm thông tin về món đặc sản này để mọi người cùng tìm hiểu.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi đặc sản vùng biển Hà Tĩnh được lãnh đạo tỉnh trực tiếp quảng bá trên mạng xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quảng bá món đặc sản của quê hương trên Facebook cá nhân

Một số người quê tại Hà Tĩnh chia sẻ rằng cảm thấy cách quảng bá đặc sản của Chủ tịch tỉnh rất gần gũi, giản dị. Họ còn để lại bình luận "mời" ông về trải nghiệm thêm nhiều món đặc sản khác của địa phương như chè xanh Hồng Lộc, cá mát Sơn Kim.

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.

Mực nhảy được ngư dân đánh bắt trong ngày và đưa trực tiếp vào các bể nuôi giữ trên bè. Nhờ vậy, khi du khách đến thưởng thức, mực vẫn còn tươi sống, giữ được độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút riêng cho món đặc sản này.

Những con mực tươi rói, bật lách tách vừa được vớt lên từ các bè chứa của ngư dân

Một điểm thú vị khi thưởng thức mực nhảy Vũng Áng là du khách có thể tự tay lựa chọn và vớt mực trực tiếp từ lồng bè. Sau khi lựa xong, mực sẽ được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ thành nhiều món như hấp, nướng hay làm gỏi. Trải nghiệm này mang lại cảm giác mới lạ cho du khách.

Mực nhảy Vũng Áng nổi tiếng bởi hương vị tươi ngon, thịt dai, giòn, béo ngọt. Khi vừa được vớt khỏi nước, thân mực trong suốt, da nhấp nháy, nhiều tia phản quang và còn bật nhảy tanh tách.

Hiện mỗi kg mực có giá dao động khoảng từ 600.000 đến 700.000 đồng, tùy kích cỡ, tương đương với mức giá của các năm trước.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cũng nhiều lần sử dụng Facebook cá nhân để chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cách đây không lâu, ông chia sẻ thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo thông tin ông chia sẻ, một doanh nghiệp sản xuất ô tô và xe máy điện tại khu kinh tế này cần tuyển gần 10.000 lao động từ nay đến cuối năm 2026 trong tổng nhu cầu khoảng 17.000 lao động cho 2 nhà máy. Hiện doanh nghiệp đã tuyển được gần 7.000 người.

Mực hấp cuốn lá lốt chấm nước mắm nguyên chất hay nước tương mù tạt khiến du khách chỉ thưởng thức một lần là nhớ mãi

Bài đăng này của Chủ tịch Hà Tĩnh nhận được nhiều phản hồi từ người trẻ Hà Tĩnh đang làm việc tại các địa phương khác, bày tỏ sự quan tâm tới cơ hội trở về quê hương làm việc khi nhiều dự án lớn đi vào hoạt động.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế) có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Ông từng giữ nhiều vị trí tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là thành phố Huế) như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế, Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Tháng 11/2025, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Trong quá trình công tác tại Huế và Hà Tĩnh, ông được biết đến là lãnh đạo tích cực sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin chính sách, quảng bá văn hóa - du lịch và kết nối cơ hội việc làm cho người dân. Trang Facebook cá nhân của ông hiện có tích xanh (dấu xác nhận tài khoản thật, chính thức) với hơn 60.000 người theo dõi.

Ảnh: FBNV; hatinh.gov.vn