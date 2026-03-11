Bí ẩn sức hút của đền Ma Tổ Bắc Cảng, nơi người Đài Loan tìm đến cầu bình an suốt hơn 300 năm

Nằm giữa thị trấn Bắc Cảng thuộc huyện Vân Lâm, miền trung Đài Loan (Trung Quốc), Beigang Chaotian Temple , thường được gọi là đền Ma Tổ Bắc Cảng từ lâu đã trở thành một trong những địa điểm tín ngưỡng nổi tiếng nhất trên đảo.

Trải qua hơn ba thế kỷ tồn tại, ngôi đền không chỉ là nơi thờ phụng linh thiêng mà còn là biểu tượng văn hóa đặc biệt của người Đài Loan, nơi hàng triệu người tìm đến mỗi năm để cầu bình an, may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Ngôi đền hơn 300 năm tuổi gắn với tín ngưỡng Ma Tổ

Đền Bắc Cảng Triều Thiên Cung được thành lập vào năm 1694 bởi những người di cư từ Phúc Kiến sang Đài Loan lập nghiệp. Họ mang theo tín ngưỡng thờ Mazu, nữ thần biển được tôn kính như vị thần bảo hộ ngư dân và người đi biển.

Theo truyền thuyết, Ma Tổ có tên thật là Lâm Mặc Nương, sống vào thế kỷ X tại tỉnh Phúc Kiến. Người dân tin rằng bà có khả năng cứu giúp tàu thuyền gặp nạn trên biển. Sau khi qua đời, bà được tôn làm nữ thần bảo hộ của biển cả. Tín ngưỡng này dần lan rộng khắp các vùng ven biển Trung Hoa và đặc biệt phát triển mạnh tại Đài Loan - nơi có lịch sử gắn bó chặt chẽ với nghề biển và giao thương đường thủy.

"Nguồn năng lượng gốc" và nghi thức thỉnh sự linh thiêng

Trong hệ thống các đền thờ Ma Tổ tại Đài Loan, Bắc Cảng Triều Thiên Cung giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nhiều ngôi đền khác trên đảo coi nơi đây như “đền mẹ”. Chính vì vậy, một trong những hoạt động đặc trưng nhất tại đây là việc các đoàn từ những miếu khác tổ chức rước tượng Ma Tổ của họ về Bắc Cảng.

Một lễ du thần diễn ra tại Bắc Cảng vào ngày 5/3 vừa qua

Thực chất, đây là một nghi thức "Hồi gia" (Về nhà) hay "Phân linh". Các đoàn du thần sẽ đưa kiệu và tượng Ma Tổ của miếu mình vượt đường xá xa xôi để vào Triều Thiên Cung . Mục đích của việc này là để tượng Ma Tổ của miếu nhánh được "tọa" cạnh tượng Ma Tổ gốc tại Bắc Cảng, nhằm hấp thụ thêm linh khí và thỉnh sự linh thiêng về cho miếu nhà.

Nghi thức đốt pháo chào đón kiệu thần

Các đoàn này thường sẽ nghỉ lại Bắc Cảng qua đêm để thực hiện các nghi thức thờ cúng, tụng kinh. Sau khi hoàn tất việc "sạc đầy" năng lượng tâm linh và xin lửa từ lư hương chính, họ mới rước tượng trở về trong niềm hân hoan của các tín đồ địa phương.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất tại đền Bắc Cảng là nghi thức đốt pháo chào đón kiệu thần. Mỗi khi kiệu rước Ma Tổ (của đền Bắc Cảng hoặc của các đoàn miếu khác đến thăm) đi qua các con phố, người dân sẽ đặt pháo ngay trước cửa rồi châm lửa. Tiếng pháo nổ dồn dập, khói đỏ phủ kín con đường trong bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Theo quan niệm dân gian, pháo nổ càng nhiều thì năm đó càng may mắn và phát đạt.

Hai ngọn đèn trường minh chưa từng tắt

Một chi tiết khiến nhiều du khách tò mò khi bước vào chính điện của đền là hai ngọn đèn trường minh đặt trước bàn thờ Ma Tổ. Theo truyền thống của đền, ngọn lửa của hai chiếc đèn này đã được duy trì liên tục suốt hàng trăm năm.

Những người trông coi đền sẽ liên tục châm thêm dầu để giữ cho ánh lửa không bao giờ tắt. Trong tín ngưỡng dân gian, hai ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường của Ma Tổ dành cho người đi biển, đồng thời thể hiện sự bảo hộ của nữ thần đối với cộng đồng. Với nhiều tín đồ, chỉ cần đứng trước hai ngọn đèn ấy và thắp một nén hương cũng đã là cách gửi gắm niềm tin vào sự bình an.

Suốt hơn 300 năm qua, dòng người tìm đến đền Bắc Cảng gần như chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi năm, hàng triệu tín đồ và du khách đổ về đây để thắp hương, xin quẻ và cầu mong sự bảo hộ của Ma Tổ.

Những hình ảnh tại đền Ma Tổ Bắc Cảng

Nhiều đoàn hành hương thậm chí đi bộ hàng trăm kilomet để rước tượng Ma Tổ về Bắc Cảng dâng hương. Đối với họ, hành trình này không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là cách thể hiện lòng thành kính đối với vị nữ thần đã che chở cho cộng đồng suốt nhiều thế hệ.

Khung cảnh trước cổng đền vào những dịp lễ lớn thường vô cùng náo nhiệt: Khói hương nghi ngút, tiếng chuông vang lên giữa dòng người đông đúc.

Với người dân địa phương, việc đến Bắc Cảng dâng hương mỗi năm được xem như một truyền thống lâu đời.

Biểu tượng văn hóa của người Đài Loan

Không chỉ nổi tiếng vì các nghi lễ tôn giáo, đền Bắc Cảng còn được xem là một công trình kiến trúc đặc sắc. Ngôi đền mang phong cách truyền thống Trung Hoa với mái cong nhiều tầng, phù điêu rồng phượng tinh xảo và những cột gỗ chạm khắc công phu

Trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, Bắc Cảng Triều Thiên Cung ngày nay đã trở thành một di tích lịch sử quan trọng của Đài Loan. Với người dân địa phương, nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là ký ức văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành của cộng đồng cư dân trên đảo.

Sau hơn 300 năm tồn tại, đền Ma Tổ Bắc Cảng vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền cổ kính này vẫn là nơi để hàng triệu người tìm về, thắp một nén hương và gửi gắm niềm tin vào sự bảo hộ vĩnh cửu của "Mẹ biển cả".