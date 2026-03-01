"Quán xin phép tăng 5.000 mong khách thông cảm" - Phía sau tấm bảng dán đè giá, tô phở vơi bớt đồ

Dạo quanh một số hàng quán tại TP.HCM gần đây, thực khách dễ dàng bắt gặp những tờ thông báo "xin lỗi" hay những con số trên menu được dán đè, sửa đổi bằng bút mực. Nguyên nhân chính khiến những món ăn vốn đã quen mặt, quen giá nay phải điều chỉnh đột ngột là do sự biến động của chi phí nguyên liệu đầu vào. Đứng trước bài toán kinh tế đầy hóc búa, các chủ hàng quán đang phải cân não tính toán từng đồng để vừa duy trì hoạt động, vừa không làm "phật lòng" thực khách của mình.

Một số hàng quán đã thay đổi giá món do các chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao

Một số hàng quán tăng nhẹ từ 2 đến 5 nghìn đồng để giảm áp lực chi phí thay đổi đột ngột

Không khó để tìm thấy những tờ giấy thông báo viết tay đơn sơ nhưng đầy trăn trở tại các xe hàng vỉa hè. Tại một quán bánh tráng trộn, tấm bảng trắng ghi rõ: "Thực phẩm lên giá nên bánh tráng trộn lên 2k là 29k. Mong quý khách thông cảm!", “Vì vật giá tăng cao, từ ngày 25/2/2026 (Mùng 9) quán xin phép tăng thêm đồ ăn 5.000đ. Mong quý khách thông cảm”. Tương tự, tại tiệm Bánh Đúc Nóng Nguyên, chủ quán cũng phải dán lời xin lỗi vì chi phí nguyên liệu tăng cao nên buộc phải điều chỉnh giá bán để duy trì chất lượng.

Nhiều hàng quán tăng giá món ăn từ 2 - 5 nghìn đồng

Mức tăng phổ biến được ghi nhận tại nhiều nơi dao động từ 2.000 đến 5.000 đồng mỗi phần. Chẳng hạn, các món chả lụi Lagi, nem nướng, bò lá lốt vốn có giá 30.000 đồng nay đều đồng điều chỉnh lên mức 35.000 đồng.

Một hàng quán tăng 5 nghìn mỗi món

Anh Đào Thái Thông, chủ một xe bánh tráng trộn tại Bình Thạnh, chia sẻ: "Mình cũng đắn đo lắm, vì mình bán đồ ăn vặt mà tăng 2.000 đồng là khách cũng thấy cao rồi. Mình tăng mỗi thứ một ít lên cho nó cân bằng được chi phí. Bởi vì tăng cao quá, khách hàng họ sẽ không dám mua".

Anh Đào Thái Thông, chủ một xe bánh tráng trộn đắn đo khi quyết định tăng giá món ăn

Bạn Kim Hồng, chủ quán bánh đúc, cho biết năm nay là năm thứ tư quán mở cửa và đây cũng là lần đầu tiên cô quyết định tăng giá nên có rất nhiều đắn đo. Cụ thể, phần thịt bằm tăng từ 26.000 đồng lên 28.000 đồng, còn phần đầy đủ topping tăng từ 40.000 đồng lên 42.000 đồng.

Bớt miếng thịt hay vẫn giữ nguyên mức giá cũ để giữ chân thực khách

Tuy nhiên, không phải hàng quán nào cũng chọn giải pháp tăng giá trực tiếp trên hóa đơn. Để giữ chân tệp khách quen và duy trì sức mua, nhiều chủ quán chấp nhận "lấy công làm lãi" hoặc sử dụng những chiến thuật điều tiết tinh tế hơn.

Tại một quán bún mọc ở phường Xuân Hòa, bà Tôn Nữ Thị Nguyệt vẫn quyết định giữ nguyên mức giá cũ dù áp lực chi phí là không hề nhỏ. Bà chia sẻ một cách thật lòng: "Mình tăng là người ta sẽ giảm đi ăn. Thay vì hồi trước một tháng người ta ăn 2 đến 3 lần, giờ tăng giá có khi người ta chỉ ăn một lần thôi. Có những ngày tiền nguyên liệu tăng cao quá nhưng tôi vẫn chịu được, chừng nào lên quá mức không gồng nổi nữa thì mới tính lại".

Một số hàng quán giữ nguyên khẩu phần ăn để giữ chân thực khách

Một phương án khác được nhiều chủ quán lựa chọn là giữ nguyên giá tiền nhưng điều chỉnh lại định lượng phần ăn. Chị Đặng Thị Quyên, chủ một quán phở, bộc bạch: "Thay vì tăng giá khiến khách sốc, mình chọn cách tiết chế lại một chút. Ví dụ bình thường một bát phở có 6 miếng thịt thì nay mình bớt lại 1 miếng, chỉ còn 5 miếng. Như vậy khách vẫn trả số tiền cũ mà mình cũng giảm bớt được áp lực chi phí đầu vào".

Chị Đặng Thị Quyên đã điều chỉnh nhẹ khẩu phần món ăn

Có thể thấy, dù chọn cách tăng giá trực tiếp hay điều chỉnh định lượng, hầu hết các hàng quán đều cố gắng duy trì ở mức tối thiểu và đưa ra thông báo trước để tạo sự đồng thuận với thực khách. Trong bối cảnh cần sự sẻ chia chung, sự thấu hiểu từ người mua và nỗ lực bình ổn giá của người bán chính là chìa khóa để những hàng quán này tiếp tục phục vụ thực khách mỗi ngày.