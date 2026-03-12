Không phải hoa sưa, cũng chẳng phải hoa ban trắng, tọa độ check in hoa mai xanh Thái đang được dân tình mê đắm

Mỗi độ tháng 3 về, đường phố Hà Nội lại thay áo mới với những mùa hoa đặc trưng khiến tâm hồn ai nấy đều xốn xang. Người ta mải mê lượn lờ phố Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, hồ Tây để săn cho bằng được những bức ảnh dưới tán hoa sưa trắng muốt, hay rủ nhau lên khu Hoàng Diệu, Bắc Sơn check-in cùng hoa ban lãng mạn. Thế nhưng, giữa "rừng" hoa quen thuộc ấy, dạo gần đây cõi mạng bỗng rần rần chia sẻ loạt hình ảnh sống ảo dưới một giàn hoa rủ bóng thướt tha, mang sắc tím rực rỡ dưới nắng xuân.

Thoạt nhìn, khối người lầm tưởng đây là hoa tử đằng Nhật Bản xa xôi. Nhưng hóa ra, chân ái khiến dân tình chao đảo lại mang cái tên rất đỗi mộc mạc: Mai xanh Thái. Và tọa độ đang được săn lùng ráo riết này lại nằm ngay gần bán đảo Linh Đàm, một góc nhỏ bình yên rợp sắc tím đẹp đến lụi tim mà hội mê sống ảo nhất định không thể bỏ qua.

Tọa độ "tím lịm" gây bão cõi mạng những ngày giao mùa

Nếu bạn đang tìm kiếm một bối cảnh mới mẻ, không chịu cảnh chen chúc xô bồ trên những tuyến phố trung tâm thì Công viên thực vật cảnh Việt Nam (nằm gần khu vực bán đảo Linh Đàm, Thanh Trì) chính là chân ái của mùa xuân năm nay. Ngay từ lúc bước qua cánh cổng, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những giàn mai xanh Thái bung nở rực rỡ, từng chùm hoa dài thướt tha đung đưa theo gió rợp cả một khoảng trời.

@natwithu





Khác với vẻ đẹp mong manh của hoa sưa, mai xanh Thái mang đến một cảm giác tràn đầy sức sống và lãng mạn vô cùng. Dưới ánh nắng dìu dịu của những ngày tháng 3, sắc tím của hoa quyện cùng sắc xanh của lá tạo nên một phông nền "ăn tiền" cho mọi khung hình.

@natwithu





Hội chị em đến đây chỉ cần đứng vào góc nào cũng dễ dàng rinh về những bức ảnh nàng thơ ưng ý. Không gian công viên rộng rãi, thoáng đãng, lại tràn ngập cỏ cây hoa lá giúp trải nghiệm ngắm hoa, chụp ảnh trở nên thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải nép mình trên vỉa hè đầy xe cộ.

Sự thật thú vị về loài hoa bị nhầm là "tử đằng bản Việt"

Ngắm những chùm hoa tím biếc rủ xuống như thác nước, không ít người đã ồ lên thích thú vì ngỡ mình đang đứng dưới giàn tử đằng của xứ sở phù tang. Thế nhưng, mai xanh Thái (hay còn gọi là bông xanh, hoa tỏi, mai xanh dâm bụt) lại là một loài cây dây leo thân gỗ có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, vô cùng thích hợp với khí hậu nước ta. Điểm độc đáo nhất của loài hoa này là cấu tạo hoa "hai lớp" cực kỳ thú vị.

Đài hoa bên ngoài có 5 cánh dài hẹp hình ngôi sao màu xanh tím nhạt, ôm trọn lấy phần hoa thật sự màu tím đậm ở bên trong. Khi hoa bên trong tàn và rụng đi, đài hoa bên ngoài vẫn giữ nguyên màu sắc, dính chặt vào cuống và dần chuyển sang màu xanh lá, khiến người ta có cảm giác loài cây này nở hoa quanh năm không biết mệt mỏi.

@thulu5897





Chính nhờ sức sống mãnh liệt, dễ trồng, ít sâu bệnh và khả năng leo giàn tạo bóng mát tuyệt vời mà dạo gần đây, không chỉ ở các công viên lớn, nhiều gia đình ở Hà Nội cũng bắt đầu mang mai xanh Thái về trồng rải rác trước cổng nhà, ban công hay sân thượng. Những góc phố, nếp nhà điểm xuyết những chùm hoa tím lịm ấy bỗng chốc trở nên thơ mộng và bình yên đến lạ kỳ, làm dịu đi cái nhịp sống hối hả, tất bật của chốn đô hội.

Bí kíp lên đồ sống ảo "chuẩn bài" cùng giàn hoa mộng mơ

Để có được bộ ảnh "triệu like" mang về, việc chọn trang phục sao cho tôn lên nhan sắc mà không bị chìm nghỉm giữa giàn hoa tím là điều vô cùng quan trọng. Bí kíp dành cho các nàng là hãy ưu tiên những gam màu trung tính, nhẹ nhàng như trắng, kem, be hoặc pastel. Một chiếc váy voan trắng bồng bềnh, một tà áo dài truyền thống thướt tha, hay thậm chí là những bộ trang phục vintage mang hơi hướng đồng quê với chất liệu linen, thô đũi sẽ khiến bạn trông như một nàng thơ thực thụ lỡ bước vào khu vườn cổ tích.

Ảnh: Dung Đặng





Tránh mặc những bộ đồ có màu sắc quá sặc sỡ, nhiều họa tiết rối mắt hay những gam màu "chọi" lại với màu tím như đỏ cờ, xanh đọt chuối, bởi chúng sẽ làm mất đi sự hài hòa và thanh lịch của tổng thể bức ảnh. Đừng quên mang theo một vài phụ kiện nhỏ xinh như nón cói, giỏ xách mây tre đan hay một cuốn sách nhỏ để đôi tay bớt "thừa thãi" khi thả dáng nhé.