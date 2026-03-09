Hoa gạo 'thắp lửa' khắp núi rừng Tây Bắc

Bởi giữ hoa gạo cũng chính là giữ ký ức làng bản, giữ một mảng màu không thể thay thế trong bức tranh văn hóa﻿ Sơn La. Khi địa phương quyết tâm phát triển du lịch xanh, nông nghiệp sinh thái và kinh tế bản địa, những giá trị tự nhiên như hoa gạo cần được nhìn nhận như một tài sản, chứ không chỉ là vật trang trí của núi rừng.